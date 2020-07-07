УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4911 відвідувач онлайн
Новини
11 310 35

Заступником губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії та захоплення українських територій

Заступником губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії та захоплення українських територій

Мер Харкова Геннадій Кернес лобіює призначення на посаду першо заступника голови Харківської ОДА Валерію Мураєву - для розширення власного впливу і досягнення певних політичних цілей.

Як повідомляє Дело, такі дії можуть дестабілізувати ситуацію в області, передає Цензор.НЕТ.

За словами видання, "депутатка Харківської облради і одна з лідерів проросійської партії "Наші" Валерія Мураєва відома як колишня дружина ексрегіонала і одного з головних апологетів "русского мира" в Україні Євгена Мураєва - формального власника кількох проросійських ЗМІ, зокрема телеканалу "Наш". Він називає Революцію Гідності в Україні "державним переворотом", заперечує військове вторгнення Росії в нашу країну та окупацію частини території, виступаючи проти зближення з НАТО".

Видання, зазначає, що, попри розлучення з чоловіком, Валерія Мураєва залишилася з ним в одному політичному човні під назвою "Наші" і підтримала розставання з ОПЗЖ. У соціальних мережах Валерія Мураєва не приховує своїх проросійських поглядів.

Кернес уже висував Мураєву в перші заступники голови облради в лютому цього року, однак не знайшлося більшості голосів за її призначення. Сама Валерія Мураєва також не приховує своїх симпатій до мера Харкова.

"Всі, хто відвідують мою сторінку, знають, що я безумовний симпатик Геннадія Адольфовича Кернеса", - цитує Мураєву Дело.

Як пише видання, у вигляді пані Мураєвої харківський градоначальник намагається завести в адміністрацію свого "троянського коня". Валерія Мураєва не тільки допоможе Кернесу контролювати процеси в області, а й мусить зробити все, щоб Кернес без зайвих перешкод став знову мером, а його політичний блок домінував і в місті, і в області.

"Така ситуація - тільки перший дзвіночок зростаючої дестабілізації ситуації в регіоні. Харківська область занурюється в безодню політичних протистоянь, мітингів і протестів: патріотичні сили, безсумнівно, будуть намагатися перешкодити проросійському реваншу, а винуватцем дестабілізації ситуації вважатимуть Президента Зеленського і центральну владу", - пише видання.

Читайте також: "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв переказав у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми"

Нагадаємо, що біля Харківської облдержадміністрації відбувся мітинг представників націоналістичних організацій "Фрайкора", "Спілки ветеранів АТО", партій "Правий сектор" і "Національний корпус", які протестували проти призначення на посаду заступника голови облдержадміністрації Валерії Мураєвої.

Як уже повідомляли ЗМІ, глава ХОДА Олексій Кучер планує призначити на посаду свого заступника Валерію Мураєву.

Автор: 

Кернес Геннадій (506) призначення (2290) ОДА (1629) Харківщина (6054) Мураєв Євгеній (154) Кучер Олексій (66) Мураєва Валерія (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Баба да, баба да, а березка то рабочая
показати весь коментар
07.07.2020 13:02
+22
даже микрофон заглатывает
Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий - Цензор.НЕТ 9066
показати весь коментар
07.07.2020 13:05
+20
Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий - Цензор.НЕТ 3814
показати весь коментар
07.07.2020 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да какая разница, хуже не будет
показати весь коментар
07.07.2020 13:02 Відповісти
та там реальная сосна и не только у мураева))
показати весь коментар
07.07.2020 13:03 Відповісти
даже микрофон заглатывает
Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий - Цензор.НЕТ 9066
показати весь коментар
07.07.2020 13:05 Відповісти
Вроде и ржачно, но цапы свое дело делают.
показати весь коментар
07.07.2020 13:10 Відповісти
Нет у нас ГУБЕРНАТОРОВ! Кто пишет эти кацапские матюки?
показати весь коментар
07.07.2020 14:31 Відповісти
Мокшанский мир 300 лет лезет во все дырки.
показати весь коментар
07.07.2020 13:19 Відповісти
Бывает и хуже, ох как бывает. Даже если Украина станет федеральным округом, а всё к этому идёт, всё еще может быть гораздо хуже.
показати весь коментар
07.07.2020 13:37 Відповісти
Баба да, баба да, а березка то рабочая
показати весь коментар
07.07.2020 13:02 Відповісти
При ЗЕбилах нет ни чего невозможного.Вся ватная мразь свободно стала себя чувствовать при власти малороссов
показати весь коментар
07.07.2020 13:08 Відповісти
Зеля то фуфло . але чи не при *свинарчуках * *зажопье мертвячука * ПРоцвітало !?
показати весь коментар
07.07.2020 13:12 Відповісти
Ватная мразь начала поднимать голову ещё при Пете. Он начал с ними договрняки устраивать. Всякие медведчуки, шуфричи, королевские с бондаренко и прочая мразота повылазила на всех каналах и везде всунула свой пятак. После революции они заглохли и кое-где с окон повыпадали, а потом поняли, что ничего им не будет, вот и вылезли.
показати весь коментар
07.07.2020 13:15 Відповісти
...нет Петя просто им билеты продавал, отпускал грехи за бабки, он же коммерсант, как по другому?
показати весь коментар
07.07.2020 16:07 Відповісти
стало вже закономірним призначати на дежавні посади усіляких сипатиків лаптєстану
показати весь коментар
07.07.2020 13:11 Відповісти
Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий - Цензор.НЕТ 3814
показати весь коментар
07.07.2020 13:12 Відповісти
Ожидаемо. Мураевщина на Харьковщине. А там и до губернаторского кресла рукой подать.
показати весь коментар
07.07.2020 13:14 Відповісти
Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий - Цензор.НЕТ 4708
показати весь коментар
07.07.2020 13:14 Відповісти
Радуешься своей команде? Ты же все сделал для их прихода к власти. Что не так? Смачного
показати весь коментар
07.07.2020 13:20 Відповісти
Та дмітро - местний дурачок. не звертай уваги, а просто кидай його до спаму
показати весь коментар
07.07.2020 13:30 Відповісти
Правиььро, теперь в харькове полный комплект пятой колонны беса путлера.
показати весь коментар
07.07.2020 13:24 Відповісти
Явный враг лучше замаскированного.
показати весь коментар
07.07.2020 13:25 Відповісти
Це новий лозунг зебілів? Тепер на всі державні посади будуть призначати явних ворогів, щоб їх було краще видно?

А єрмак і зе - це вороги явні чи замасковані?
показати весь коментар
07.07.2020 13:41 Відповісти
Це , я так думаю , поетапна перевірка рівня подразливості суспільства , а суспільство перебуває в стані електричного стовпа : на нього можна спокійно пісяти - реакції на це буде нуль. Відповідно цьому , Зеленський , якого МаАцква тримає за бубєнц"ы", буде робити все , щоб злити Україну за "все за 3 гривні" москальському "абнульонному" царьку. Шановні панове, "срач" продовжується, тільки в більш відкритій формі, ніж було при Петрику Мальдівському ! Його, більш інфантильний і туповатий коллега , робить справу набагато швидше і ефективніше ! ВВП аплодує стоячи !
показати весь коментар
07.07.2020 13:57 Відповісти
Зеленский - предатель Украины. Кто-нибудь должен организовать импичмент этого русского агента. Причин и поводов больше чем достаточно.
показати весь коментар
07.07.2020 14:05 Відповісти
Вростове для них есть готовие дома
показати весь коментар
07.07.2020 14:39 Відповісти
Зеленскому надо готовить импичмент. Очередные выборы президента не решат при таком раскладе проблем страны.
показати весь коментар
07.07.2020 14:40 Відповісти
С Кернесом -- два сапога- пара.
показати весь коментар
07.07.2020 15:03 Відповісти
Це ж бензцінні кадри зеленського, по руйнації країни. Добірні кацапи та підкацапники, колаборанти та сепарня
показати весь коментар
07.07.2020 15:17 Відповісти
І ще ... В УКРАЇНІ НЕМАЄ ГУБЕРНІЙ !!!
показати весь коментар
07.07.2020 15:22 Відповісти
будут
показати весь коментар
07.07.2020 16:10 Відповісти
Хрін їм. Облізуть
показати весь коментар
07.07.2020 16:19 Відповісти
"власці-мери-ґубєнатари"- цей набір слів примітивна "новомова", але для совкового бидла дієва, щоб створити в їх пустій макитрі "уявну дійсність" по Уснадзе. "Ґубєрнатор" це:Ж жи*довська фамілія(Соня Ґубєрнатор на Прівозє бичкі торгуєт..) А "мер" це шо- мерін обрізаний?? посад таких в Україні не існує! А ФУНКЦІЇ ГУБЕРНАТОРА ЗОВСІМ ІНШІ НІЖ У ГОЛІВ АДМІНІСТРАЦІЇ тупорилі чи ви з головами не товаришуєте читайте КОНСТІТУЦІЮ бо накличете цорес на свій тухес.
показати весь коментар
07.07.2020 18:35 Відповісти
нє, ну нормальна сосна, не корабельна але тоже нічо.
показати весь коментар
09.07.2020 19:02 Відповісти
 
 