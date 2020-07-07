Заступником губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії та захоплення українських територій
Мер Харкова Геннадій Кернес лобіює призначення на посаду першо заступника голови Харківської ОДА Валерію Мураєву - для розширення власного впливу і досягнення певних політичних цілей.
Як повідомляє Дело, такі дії можуть дестабілізувати ситуацію в області, передає Цензор.НЕТ.
За словами видання, "депутатка Харківської облради і одна з лідерів проросійської партії "Наші" Валерія Мураєва відома як колишня дружина ексрегіонала і одного з головних апологетів "русского мира" в Україні Євгена Мураєва - формального власника кількох проросійських ЗМІ, зокрема телеканалу "Наш". Він називає Революцію Гідності в Україні "державним переворотом", заперечує військове вторгнення Росії в нашу країну та окупацію частини території, виступаючи проти зближення з НАТО".
Видання, зазначає, що, попри розлучення з чоловіком, Валерія Мураєва залишилася з ним в одному політичному човні під назвою "Наші" і підтримала розставання з ОПЗЖ. У соціальних мережах Валерія Мураєва не приховує своїх проросійських поглядів.
Кернес уже висував Мураєву в перші заступники голови облради в лютому цього року, однак не знайшлося більшості голосів за її призначення. Сама Валерія Мураєва також не приховує своїх симпатій до мера Харкова.
"Всі, хто відвідують мою сторінку, знають, що я безумовний симпатик Геннадія Адольфовича Кернеса", - цитує Мураєву Дело.
Як пише видання, у вигляді пані Мураєвої харківський градоначальник намагається завести в адміністрацію свого "троянського коня". Валерія Мураєва не тільки допоможе Кернесу контролювати процеси в області, а й мусить зробити все, щоб Кернес без зайвих перешкод став знову мером, а його політичний блок домінував і в місті, і в області.
"Така ситуація - тільки перший дзвіночок зростаючої дестабілізації ситуації в регіоні. Харківська область занурюється в безодню політичних протистоянь, мітингів і протестів: патріотичні сили, безсумнівно, будуть намагатися перешкодити проросійському реваншу, а винуватцем дестабілізації ситуації вважатимуть Президента Зеленського і центральну владу", - пише видання.
Нагадаємо, що біля Харківської облдержадміністрації відбувся мітинг представників націоналістичних організацій "Фрайкора", "Спілки ветеранів АТО", партій "Правий сектор" і "Національний корпус", які протестували проти призначення на посаду заступника голови облдержадміністрації Валерії Мураєвої.
Як уже повідомляли ЗМІ, глава ХОДА Олексій Кучер планує призначити на посаду свого заступника Валерію Мураєву.
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