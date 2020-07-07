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Україна відкрила справу про незаконні обшуки РФ в окупованому Криму, - МВС

Україна відкрила справу про незаконні обшуки РФ в окупованому Криму, - МВС

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у будинках кримських татар, проведених російськими силовиками в окупованому Криму.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 7 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму представники ФСБ Росії провели низку незаконних обшуків за місцем проживання громадян України. За даним фактом слідчим управлінням Головного управління національної поліції в АР Крим та м.Севастополі внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України", - сказано в повідомленні.

Процесуальне керівництво в цій справі здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим.

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Крим (14176) МВС (3505) виробництво (1645)


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Надо быть честными . Кого это волнует , кроме Украины ?
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07.07.2020 17:09 Відповісти
Это сейчас САМОЕ ВАЖНОЕ!!!
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07.07.2020 17:23 Відповісти
Выделите побольше помещение для такого рода дел.
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07.07.2020 17:30 Відповісти
 
 