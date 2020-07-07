Україна відкрила справу про незаконні обшуки РФ в окупованому Криму, - МВС
Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у будинках кримських татар, проведених російськими силовиками в окупованому Криму.
Про це в Facebook повідомляє пресслужба МВС України, передає Цензор.НЕТ.
"Вранці 7 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму представники ФСБ Росії провели низку незаконних обшуків за місцем проживання громадян України. За даним фактом слідчим управлінням Головного управління національної поліції в АР Крим та м.Севастополі внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України", - сказано в повідомленні.
Процесуальне керівництво в цій справі здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим.
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