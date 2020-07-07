Украина открыла дело о незаконных обысках РФ в оккупированном Крыму, - МВД

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по фактам незаконных обысков в домах крымских татар, проведенных российскими силовиками в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 7 июля в нескольких районах временно оккупированного Крыма представители ФСБ России провели ряд незаконных обысков по месту жительства граждан Украины. По данному факту следственным управлением Главного управления национальной полиции в АР Крым и г. Севастополя внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч.2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в этом деле осуществляет Прокуратура Автономной Республики Крым.

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