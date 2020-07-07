"Укрзалізниця" відновлює курсування ще 12 приміських поїздів
АТ "Укрзалізниця" відновлює курсування ще 12 приміських поїздів. Всього по всій території України на маршрути вже вийшли 645 електричок.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
П'ять із відновлених поїздів з'єднають Київ із містами-сателітами. Це поїзди:
- №7001 Борщагівка - Клавдієве (відправлення о 08:16, прибуття о 09:01),
- №7006 Буча - Святошин (відправлення о 7:18, прибуття о 07:43),
- №6670 Бородянка - Борщагівка (відправлення о 07:55, прибуття о 9:11),
- №7010 Клавдієво - Борщагівка (відправлення о 09:27, прибуття о 10:21) і
- №6612 Клавдієво - Борщагівка (відправлення о 08:40, прибуття 09:34).
Крім цього, призначено такі приміські поїзди:
- №6016 Фастів - Київ (відправлення в 7:18, прибуття 08:43),
- №6814 Київ-Волинський - Яготин (відправлення о 15:58, прибуття о 18:22),
- №6823 Яготин - Київ-Волинський (відправлення о 21:08, прибуття о 23:28),
- №6931 Ніжин - Київ-Волинський (відправлення в 5:08, прибуття о 7:38),
- №6932 Київ-Волинський - Ніжин (відправлення о 16:52, прибуття о 19:08),
- №6506 Плавні- Запоріжжя-2 (відправлення в 5:59, прибуття о 7:09),
- №6004 Кам'янське-Пасажирський - Дніпро-Головний (відправлення в 5:38, прибуття о 06:30).
"Укрзалізниця" зазначає, що пасажири і залізничники зобов'язані використовувати маски. Їхню наявність перевірятиме поїзна бригада.
"У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України", - заявили в УЗ.
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