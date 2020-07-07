АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов. Всего по всей территории Украины на маршруты уже вышли 645 электричек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Пять из возобновленных поездов соединят Киев с городами-сателлитами. Это поезда:

- №7001 Борщаговка - Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01),

- №7006 Буча - Святошин (отправление в 07:18, прибытие в 07:43),

- №6670 Бородянка - Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 09:11),

- №7010 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21) и

- №6612 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 09:34).

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Кроме этого, назначены такие пригородные поезда:

- №6016 Фастов – Киев (отправление в 07:18, прибытие в 08:43),

- №6814 Киев-Волынский – Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22),

- №6823 Яготин – Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28),

- №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38),

- №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08),

- №6506 Плавни- Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09),

- №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

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"Укрзализныця" отмечает, что пассажиры и железнодорожники обязательно использовать маски. Их наличие будет проверять поездная бригада.

"В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины", - заявили в УЗ.