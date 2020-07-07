"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов
АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов. Всего по всей территории Украины на маршруты уже вышли 645 электричек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Пять из возобновленных поездов соединят Киев с городами-сателлитами. Это поезда:
- №7001 Борщаговка - Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01),
- №7006 Буча - Святошин (отправление в 07:18, прибытие в 07:43),
- №6670 Бородянка - Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 09:11),
- №7010 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21) и
- №6612 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 09:34).
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Кроме этого, назначены такие пригородные поезда:
- №6016 Фастов – Киев (отправление в 07:18, прибытие в 08:43),
- №6814 Киев-Волынский – Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22),
- №6823 Яготин – Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28),
- №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38),
- №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08),
- №6506 Плавни- Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09),
- №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).
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"Укрзализныця" отмечает, что пассажиры и железнодорожники обязательно использовать маски. Их наличие будет проверять поездная бригада.
"В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины", - заявили в УЗ.
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