"Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет при посадке в поезд

Студенты при посадке в поезд могут предъявить цифровой студенческий документ с мобильного приложения "Дия". Он так же дает право на льготу в 50%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

Ездить со скидками из Е-студенческим можно в:

общих и плацкартных вагонах,

вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,

всех вагонах региональных поездов,

поездах пригородного сообщения.

Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена полная стоимость билета.

Всего "Укрзализныця" принимает уже четыре цифровых документа с "Дии": ID-карту, биометрический заграничный паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.

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