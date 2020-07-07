"Укрзалізниця" почала приймати цифровий студентський квиток під час посадки в поїзд
Студенти під час посадки в поїзд можуть пред'явити цифровий студентський документ з мобільного застосунку "Дія". Він так само дає право на пільгу в 50%.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що пільговий проїзд надається студентам вишів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.
Їздити зі знижками з Е-студентським можна у:
- загальних і плацкартних вагонах,
- вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,
- усіх вагонах регіональних поїздів,
- поїздах приміського сполучення
Однак у разі проїздки у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд", для студентів встановлена повна вартість квитка.
Загалом "Укрзалізниця" приймає вже чотири цифрові документи з "Дії": ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль