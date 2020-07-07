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"Укрзалізниця" почала приймати цифровий студентський квиток під час посадки в поїзд

Студенти під час посадки в поїзд можуть пред'явити цифровий студентський документ з мобільного застосунку "Дія". Він так само дає право на пільгу в 50%.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пільговий проїзд надається студентам вишів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Їздити зі знижками з Е-студентським можна у:

  • загальних і плацкартних вагонах,
  • вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,
  • усіх вагонах регіональних поїздів,
  • поїздах приміського сполучення

Однак у разі проїздки у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд", для студентів встановлена повна вартість квитка.

Загалом "Укрзалізниця" приймає вже чотири цифрові документи з "Дії": ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток.

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