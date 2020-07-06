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Поїзд зійшов із рейок у Кіровоградській області. ФОТОрепортаж

Вантажний потяг зійшов із рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Думская".

За попередніми даними, "локомотив самовільно покотився" під час стоянки. Аварія сталася, коли машиніста і його помічника не було в кабіні.

Електровоз врізався в будку на станції і повалив стовп, вагони злетіли з рейок, частина перекинулася і полетіла з насипу.

Ніхто не постраждав. Залізничники з'ясовують причину події.

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Фото "Думская"

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Поїзд зійшов із рейок у Кіровоградській області 02
Поїзд зійшов із рейок у Кіровоградській області 03
Поїзд зійшов із рейок у Кіровоградській області 04Поїзд зійшов із рейок у Кіровоградській області 05Поїзд зійшов із рейок у Кіровоградській області 06

Автор: 

аварія (561) Укрзалізниця (6865) Кіровоградська область (571)


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Топ коментарі
+14
С приходом Бубочки везде пипец приходит....
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06.07.2020 17:47
+8
Отбор кадров/оплата
С этим вроде порядок.
Лещенко/300 000
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06.07.2020 17:41
+8
А почему врать?
Дайте точную цифру.
Вы же не станете утверждать, что известный журналист- расследователь сидит на з/п в 47000 грн., и в связи с окончанием коррупции в Украине ему нечего теперь расследовать?
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06.07.2020 18:18
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Отбор кадров/оплата
С этим вроде порядок.
Лещенко/300 000
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06.07.2020 17:41 Відповісти
Не надоело еще врать про зарплату Лещенко??? Придумайте уже что-нибудь посвежее, шоколадки.
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06.07.2020 17:58 Відповісти
А почему врать?
Дайте точную цифру.
Вы же не станете утверждать, что известный журналист- расследователь сидит на з/п в 47000 грн., и в связи с окончанием коррупции в Украине ему нечего теперь расследовать?
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06.07.2020 18:18 Відповісти
ужос.
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06.07.2020 17:44 Відповісти
Давно говорил- рельсы гавно.
В поезде трусит, как на брычке.
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06.07.2020 17:44 Відповісти
так и есть..
знакомый работает на железке - бригадиром электриков..
говорит, что на обслуживание забили мощно...
рисуют для галочек и они и путейцы..
контроля нет, транспорта нет, горючку пилят и тд и тп....
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06.07.2020 17:50 Відповісти
..ну нихсе сам поехал...
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06.07.2020 17:45 Відповісти
искусственный интеллект, минцифры не сидит сложа руки...
пока не все еще выходит, так и тесла маска на автопилоте сшибает бабушек
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06.07.2020 18:41 Відповісти
Результаты "эФФктивнага" менеджмента в последние лет так 30-40. УЗ как и Укрпочта в глубокой жопе совка с почти 100% амортизацией основных средств, всеосяжного п....хуизма должностных лиц (*****) и надеждой пассажиров и простых роботников "что в этот раз тоже пронесет".
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06.07.2020 17:46 Відповісти
Теплушка в хлам
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06.07.2020 17:46 Відповісти
С приходом Бубочки везде пипец приходит....
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06.07.2020 17:47 Відповісти
Віслюк Апокаліпсису
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06.07.2020 18:33 Відповісти
А где американские локомотивы. Все уже украли?
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06.07.2020 17:47 Відповісти
Переробили на бронепотяги.
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06.07.2020 17:52 Відповісти
Електроопора перебігала путю.
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06.07.2020 17:48 Відповісти
За то будка за царя гороха сдержала такую махину.Знали строить.
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06.07.2020 17:55 Відповісти
Будка жестянка. Йому не вистачило ходу щоб її сплющити.
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06.07.2020 18:00 Відповісти
Вспоминается Кирпа-дважды самоубившийся...
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06.07.2020 17:51 Відповісти
Білоруси диверсанти, Поїзд зійшов із рейок у Кіровоградській області - Цензор.НЕТ 613
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06.07.2020 17:57 Відповісти
Московитский ВЛ-80 решил: а какая разница, пора поджиповать.
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06.07.2020 17:58 Відповісти
Машинисты сейчас диудно разминают жопь! Козлить их будут по полной программе!! )
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06.07.2020 18:01 Відповісти
Машинисту Васе
Муха в пиво села

На ручник поставить(состав)
Он послал дебила

Не бил.
Но послал,
Вот и про*бал состав.

Кстати Вася сам был
Ну, один, при этом,
Кстати щас объяснит
Психиатрам летом
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06.07.2020 18:08 Відповісти
опять стрелочник виноват
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06.07.2020 18:44 Відповісти
Опять какой-то ржавый совковый хлам. Почему ещё не порезан на металлолом, в рамках декоммунизации ?
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06.07.2020 18:12 Відповісти
"локомотив самовольно покатился" - Украина страна "чудес"!
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06.07.2020 18:45 Відповісти
в Украине после прихода к власти зеленского сплошные беды - наводнение в Карпатах, взрыв и пожар в домах, сбитый самолет, падение ВВП, дыра в бюджете, затонул танкер в Одессе, уход инвестиций из страны,скандалы в раде, отвод войск на донбассе, поезд упал с рельс, преступность растет, коррупция процветает, активистов сажают в сизо, дбр разоружает украинскую ПВО, обман в омане и вишенка на торте-КОРОНОВИРУС. что-то нужно делать. что писатели думают об этом злонским?
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06.07.2020 19:35 Відповісти
Владімір Лєнін патаму шта. Васьмідєсятий.

От їздив би умовний "Крюків" чи "Дніпро" чи "Тернопіль" чи "Міннесота" яка-небудь -- такого не сталося б.
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06.07.2020 20:12 Відповісти
блин , зебаран бедосик рулит. что не день то и пи*дец в стране. страна медленно но уверено идет ко дну. я такого не помню что бы "локомотив самовольно покатился" во время стоянки .
похоже железке пришел 100% писец. до руководились ****** правящие. зато у наблюдательного совета уз зарплаты зашкаливают, а вот на облуживание локомотивов и обучение бригад бабла нет. правящие ублюдки целенаправлено уничтожают железку.
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06.07.2020 21:18 Відповісти
"Краина в смартфоне" вам в помощь, пустоголовое племя!
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07.07.2020 08:16 Відповісти
 
 