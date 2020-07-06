Поїзд зійшов із рейок у Кіровоградській області. ФОТОрепортаж

Вантажний потяг зійшов із рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Думская".

За попередніми даними, "локомотив самовільно покотився" під час стоянки. Аварія сталася, коли машиніста і його помічника не було в кабіні.

Електровоз врізався в будку на станції і повалив стовп, вагони злетіли з рейок, частина перекинулася і полетіла з насипу.

Ніхто не постраждав. Залізничники з'ясовують причину події.

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Фото "Думская"







