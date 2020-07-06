Поїзд зійшов із рейок у Кіровоградській області. ФОТОрепортаж
Вантажний потяг зійшов із рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Думская".
За попередніми даними, "локомотив самовільно покотився" під час стоянки. Аварія сталася, коли машиніста і його помічника не було в кабіні.
Електровоз врізався в будку на станції і повалив стовп, вагони злетіли з рейок, частина перекинулася і полетіла з насипу.
Ніхто не постраждав. Залізничники з'ясовують причину події.
Фото "Думская"
Топ коментарі
+14 dd13
показати весь коментар06.07.2020 17:47
+8 Степан Иванов #323211
показати весь коментар06.07.2020 17:41
+8 Степан Иванов #323211
показати весь коментар06.07.2020 18:18
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С этим вроде порядок.
Лещенко/300 000
Дайте точную цифру.
Вы же не станете утверждать, что известный журналист- расследователь сидит на з/п в 47000 грн., и в связи с окончанием коррупции в Украине ему нечего теперь расследовать?
В поезде трусит, как на брычке.
знакомый работает на железке - бригадиром электриков..
говорит, что на обслуживание забили мощно...
рисуют для галочек и они и путейцы..
контроля нет, транспорта нет, горючку пилят и тд и тп....
пока не все еще выходит, так и тесла маска на автопилоте сшибает бабушек
Муха в пиво села
На ручник поставить(состав)
Он послал дебила
Не бил.
Но послал,
Вот и про*бал состав.
Кстати Вася сам был
Ну, один, при этом,
Кстати щас объяснит
Психиатрам летом
От їздив би умовний "Крюків" чи "Дніпро" чи "Тернопіль" чи "Міннесота" яка-небудь -- такого не сталося б.
похоже железке пришел 100% писец. до руководились ****** правящие. зато у наблюдательного совета уз зарплаты зашкаливают, а вот на облуживание локомотивов и обучение бригад бабла нет. правящие ублюдки целенаправлено уничтожают железку.