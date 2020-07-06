Поезд сошел с рельсов в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Думская".

По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине.

Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.

Никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия.

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Фото "Думская"







