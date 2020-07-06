Поезд сошел с рельсов в Кировоградской области. ФОТОрепортаж
Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Думская".
По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине.
Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.
Никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия.
Читайте на Цензор.НЕТ: Пьяный автомойщик угнал в Киеве Mercedes, устроил ДТП и едва не снес остановку с людьми. ФОТОрепортаж
Фото "Думская"
Топ комментарии
+14 dd13
показать весь комментарий06.07.2020 17:47
+8 Степан Иванов #323211
показать весь комментарий06.07.2020 17:41
+8 Степан Иванов #323211
показать весь комментарий06.07.2020 18:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С этим вроде порядок.
Лещенко/300 000
Дайте точную цифру.
Вы же не станете утверждать, что известный журналист- расследователь сидит на з/п в 47000 грн., и в связи с окончанием коррупции в Украине ему нечего теперь расследовать?
В поезде трусит, как на брычке.
знакомый работает на железке - бригадиром электриков..
говорит, что на обслуживание забили мощно...
рисуют для галочек и они и путейцы..
контроля нет, транспорта нет, горючку пилят и тд и тп....
пока не все еще выходит, так и тесла маска на автопилоте сшибает бабушек
Муха в пиво села
На ручник поставить(состав)
Он послал дебила
Не бил.
Но послал,
Вот и про*бал состав.
Кстати Вася сам был
Ну, один, при этом,
Кстати щас объяснит
Психиатрам летом
От їздив би умовний "Крюків" чи "Дніпро" чи "Тернопіль" чи "Міннесота" яка-небудь -- такого не сталося б.
похоже железке пришел 100% писец. до руководились ****** правящие. зато у наблюдательного совета уз зарплаты зашкаливают, а вот на облуживание локомотивов и обучение бригад бабла нет. правящие ублюдки целенаправлено уничтожают железку.