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Новини Коронавірус і карантин
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Україна додала Албанію у список країн "червоної зони", - Держтуризму

Україна додала Албанію у список країн

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, після повернення з яких українці мають проходити обсервацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства розвитку туризму.

"Інформація про п'ять країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Албанія. "Червоними" залишаються Чорногорія і Єгипет", - сказано в повідомленні.

Українці, які повертаються із так званої "червоної зони" зобов'язані проходити обсервацію впродовж 14 днів або запустити програму "Дій вдома" і самоізолюватись.

При цьому, якщо людина після повернення з країн "червоної зони" зробить ПЛР-тест на коронавірус і отримає негативний результат, вона може припинити режим самоізоляції чи обсервації.

Україна додала Албанію у список країн червоної зони, - Держтуризму 01

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, станом на 6 липня в "червоній зоні" 61 країна, серед яких Ізраїль, Португалія, Чорногорія, Франція, США, Єгипет, Сейшели.

У списку країн "зеленої зони" - 148 країн. Серед них Греція, Туреччина, Італія, Хорватія, Австрія, Німеччина, Таїланд і Малайзія.

Автор: 

Албанія (107) карантин (18172) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Держагентство розвитку туризму (47)


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Албанский уже учить не надо?
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07.07.2020 20:34 Відповісти
Фсе! Албанцы не приедут в Кириловку!!!!
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07.07.2020 20:38 Відповісти
 
 