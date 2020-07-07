Україна додала Албанію у список країн "червоної зони", - Держтуризму

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, після повернення з яких українці мають проходити обсервацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства розвитку туризму.

"Інформація про п'ять країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Албанія. "Червоними" залишаються Чорногорія і Єгипет", - сказано в повідомленні.

Українці, які повертаються із так званої "червоної зони" зобов'язані проходити обсервацію впродовж 14 днів або запустити програму "Дій вдома" і самоізолюватись.

При цьому, якщо людина після повернення з країн "червоної зони" зробить ПЛР-тест на коронавірус і отримає негативний результат, вона може припинити режим самоізоляції чи обсервації.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, станом на 6 липня в "червоній зоні" 61 країна, серед яких Ізраїль, Португалія, Чорногорія, Франція, США, Єгипет, Сейшели.

У списку країн "зеленої зони" - 148 країн. Серед них Греція, Туреччина, Італія, Хорватія, Австрія, Німеччина, Таїланд і Малайзія.