Украина добавила Албанию в список стран "красной зоны", - Гостуризма

Министерство здравоохранения обновило список стран, по возвращении из которых украинцы должны проходить обсервацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госагентства развития туризма.

"Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: до красной зоны попала Албания. "Красными" остаются Черногория и Египет", - говорится в сообщении.

Украинцы, которые возвращаются из так называемой "красной зоны" обязаны проходить обсервацию в течение 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома" и самоизолироваться.

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При этом, если человек после возвращения из стран "красной зоны" сделает ПЦР-тест на коронавирус и получит отрицательный результат, он может прекратить режим самоизоляции или обсервации.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на 6 июля в "красной зоне" находится 61 страна, среди которых Израиль, Португалия, Черногория, Франция, США, Египет, Сейшелы.

В списке стран "зеленой зоны" - 148 стран. Среди них Греция, Турция, Италия, Хорватия, Австрия, Германия, Таиланд и Малайзия.

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