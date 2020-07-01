Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория уже открыли свои границы для украинцев, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, какие страны открыли свои границы для украинцев.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Турция, Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращению домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19), Албания, Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья), Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов)", - говорится в сообщении.

По словам министра, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом следующим через ЕС, въезд разрешен.

"Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решения об открытии границ будет принято Грузией", - подытожил Криклий.

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