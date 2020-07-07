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Новини Агресія Росії проти України
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Засновника "розвідуправління ДНР" затримано в Києві, - Офіс генпрокурора

Засновника

У столиці затримали чоловіка, який брав участь у створенні т.зв. "Розвідувального управління ДНР" і керував мережею агентів, які збиралися здійснювати диверсії і теракти.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Затриманий продовжував виконувати завдання спецслужб країни-окупанта. Зокрема, керував агентурною мережею, яка за його наказами повинна була здійснити низку терористичних актів і диверсій на підконтрольній уряду території України", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Чоловіка затримали в рамках кримінального провадження про збитий над Донбасом у 2014 році лайнер "Малайзійських авіаліній". За даними слідства, керівники і представники "розвідуправління ДНР" мають безпосередній стосунок до атаки на рейс MH17, внаслідок якої загинули 298 осіб.

Також дивіться: Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили. ФОТО

Сьогодні затриманому повідомлять про підозру за фактом керівництва й участі в терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України), завтра - оберуть запобіжний захід.

Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Автор: 

затримання (4343) Київ (19541) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) тероризм (2867) Кунавін (5) Офіс Генпрокурора (3261)


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Топ коментарі
+32
Обміняти на "нашого" таксиста і обовязково не забудьте вибачитися!
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07.07.2020 20:21
+31
Шо ж им не сидится в молодой независимой республике ДНР....
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07.07.2020 20:20
+25
Значить коригував дії у Києві. Дожилися
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07.07.2020 20:19
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Значить коригував дії у Києві. Дожилися
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07.07.2020 20:19 Відповісти
Ермаша нееее
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07.07.2020 20:29 Відповісти
Не удивлюсь если еще из администрации президента.
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07.07.2020 20:48 Відповісти
не удивлюсь если его обменяют на другого подонка.
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07.07.2020 20:55 Відповісти
Сто відсотків, що обміняють.
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07.07.2020 21:32 Відповісти
поменяют на таксиста
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08.07.2020 13:34 Відповісти
Млідкуйте за руками, товариство і за текстом. Виявляється, терорист є причетним до створення структур так званої ДНР. Про кацапів - ні слова. А ще мав стосунок до забитого Боїнга. І знову про кацапів ні слова. Одному мені здається, що подання новини виводить кацапів з-під удару щодо малацжійського Боїнга зокрема і щодо війни на Донбасі в загальному?
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07.07.2020 21:02 Відповісти
Зараз мова про цю постать, яка була причетна до створення днр і її каральних органів. Тепер справа наших спеців довести під чиїм керівництвом воно те робило.
І ще не забуваймо, якщо ми жартома погрожуємо словами, накшталт "два раби", то вони
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07.07.2020 21:15 Відповісти
то вони сприймають це, як реальність і діють навипередки.
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07.07.2020 21:16 Відповісти
А при чем тут генпрокуратура???
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07.07.2020 22:55 Відповісти
Шо ж им не сидится в молодой независимой республике ДНР....
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07.07.2020 20:20 Відповісти
Обміняти на "нашого" таксиста і обовязково не забудьте вибачитися!
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07.07.2020 20:21 Відповісти
Извинится мало, надо ещё работу дать и о пенсии не забыть "разведчика Лугандона". Родители-пенсионеры небось уже выплаты в Украине получают, ещё и детишек в Вузы надо без очереди и бесплатно пристроить и тогда будет полный диалог и взаимопонимание с Бомбасом
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07.07.2020 20:52 Відповісти
ермак им займется: кацапские его хозяева требуют еще и "юридической очистки", вот он и сделает. И еще венедиктовой от этого дела воняет, потому нет ни капли доверия к приведенной информации.
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07.07.2020 21:34 Відповісти
Самый умный что ли? Сейчас терорюг меняют на запчасти.Жигуль-Гранта, который к нам везут тарговцы-на-крави.Автосалон оккупантских ведер знаешь где?не в дыныры а(внезапно) в Киеве.
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07.07.2020 21:47 Відповісти
Разобрать на органы !
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07.07.2020 21:59 Відповісти
В Киеве что легче затеряться, или шефы там находятся?
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07.07.2020 20:22 Відповісти
№ 2 )))
рекомендации привез или действия согласовать (часы так сказать сверить)
(не дай Бог)
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07.07.2020 20:23 Відповісти
Побухать приехал по просьбе Сивохи, но что-то пошло не так, видать будённовка подвела.
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07.07.2020 21:32 Відповісти
Парашют забыл отстегнуть
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07.07.2020 23:08 Відповісти
Посольство там...а значит и ГРУ с ФСБ там...и никто их не ведет, шо хотят то и творят...
Не говорю уже про такие гадюшники как предприятия с российским капиталом типа строительных фирм и гостиничных комплексов, офисы всякие...ну и самые святые люди лавра
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07.07.2020 20:32 Відповісти
В Киеве можно купить нулячую ладу-гранту из салона и в Парагвай к девкам!
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07.07.2020 22:03 Відповісти
ну вот...если особь ценная - значит скоро закукарекают про обмен "всех на всех", чтоб обменять на таксистов и путешественников к родственникам
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07.07.2020 20:22 Відповісти
Создали беспредел , а сами шикуют в Киеве и по Европам ездят и не спешат в мордодор и еще небойсьть при Должностях , как новые Люди.
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07.07.2020 20:22 Відповісти
Шел устраиваться на рабрту к д`Ермаку?
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07.07.2020 20:23 Відповісти
убієнного брата єрмака також затримали?
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07.07.2020 20:50 Відповісти
Да нет, схорониться успел.
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07.07.2020 21:38 Відповісти
)))))))))
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07.07.2020 23:06 Відповісти
Розслідування центру "Миротворець" стверджує, що "в правоохоронних органах України працює розгалужена агентурна мережа під керівництвом портнова". І що ця мережа працює на кремль.
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07.07.2020 20:30 Відповісти
если завтра в прямом эфире покажут как Портнов и Ермак передают секретные документу Патрушеву , то Зеленое чмо будет сидеть и не вякать...
а после прогундит, что надо разобраться и что это вырвано с контекста...
мы же это знаем...
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07.07.2020 20:35 Відповісти
Удивительное рядом!
Читаем, его взяли не потому, что он "родитель" "разведки ДНР", а "в рамках уголовного производства о сбитом лайнера" МН17
То есть, то что оно "родило" никого не волнует.
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07.07.2020 20:31 Відповісти
А доказова база ..? ..
На МН можливо переговори є .
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07.07.2020 20:35 Відповісти
Так в том и дело, что никто и не искал доказательств его "отцовства". Нафиг надо, приключений на лейтенантскую жопу.
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07.07.2020 20:39 Відповісти
Москаль кажете !?
Создатель "разведуправления ДНР" задержан в Киеве, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 93
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07.07.2020 20:31 Відповісти
Он с Зелей пошёл в разведку
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07.07.2020 20:32 Відповісти
С уклонистами в разведку ходят только в винно-водочный
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07.07.2020 23:11 Відповісти
Ну так а как вы думаете где взяли этого дырявого?
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08.07.2020 12:23 Відповісти
У Дерьмака работал?
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07.07.2020 20:36 Відповісти
По заданію Трампа .
*Подвійний ахент * т ск..
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07.07.2020 20:45 Відповісти
Це просто якесь бінго. Якщо бубочка його не відпустить.
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07.07.2020 20:46 Відповісти
моніка його поміняє
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07.07.2020 20:48 Відповісти
хіровий з нього розвідник Хоча якщо брати до уваги яких "орлів" послали в Англію, то нічого дивного.
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07.07.2020 20:51 Відповісти
То есть, если бы не суд по MH-17, то он и дальше бы

"руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству территории Украины" Источник: https://censor.net/n3206712
Браво Венедиктова!
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07.07.2020 20:54 Відповісти
Засновника "розвідуправління ДНР" затримано в Києві, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8672
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07.07.2020 20:57 Відповісти
Если вина мужчину будет доказана, ему грозит обмен.
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07.07.2020 20:58 Відповісти
Прикольно будет,когда он откажется от обмена.А так и будет.Бо там ему будет жопа
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07.07.2020 21:28 Відповісти
А какое погоняло (позывной) у него было?
Случано не "айкокс-42" ?
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07.07.2020 20:59 Відповісти
Відпустять під домашній "арешт" а потім він "несподівано" зникне на рашиську федерастію.... звісно як що достатньо грошей "зашле" через адвоката.
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07.07.2020 21:02 Відповісти
Коллектив исполнителей ролей злодеев будет номинирован на Шевченковскую премию.
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07.07.2020 21:05 Відповісти
На территории ЛуганДона уже задержаны 15-20 таксистов, на которых будет обменян этот высокопоставленный сепарский ушлепок, под видосики зеленой антиукраинской шоблы...
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07.07.2020 21:06 Відповісти
Это вам не Стерненко или Антоненко- очередной судья Вовк или Бугель выпустят его под личное обязательство!
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07.07.2020 21:06 Відповісти
Засновника "розвідуправління ДНР" затримано в Києві, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9871
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07.07.2020 21:08 Відповісти
Это прикол? Ну не может же быть, чтобы лапти воду пропускали!
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07.07.2020 21:36 Відповісти
Не знаю!.. фотка взята из сепарских тви.. сам в шоке!
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07.07.2020 21:52 Відповісти
Теперь понятно почему ГБР "ослепило" систему ПВО.
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07.07.2020 22:09 Відповісти
Если вина мужчину будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Источник: https://censor.net/n3206712

.... наврятли)
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07.07.2020 21:26 Відповісти
расстрелять!
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07.07.2020 21:30 Відповісти
Экспорт российской нефти в Европу рухнул до 18-летнего минимума

По прогнозу ЦБ, за год Россия не досчитается 169 млрд долларов валютной выручки. Ее общий объем упадет на 40%, с 419 до 250 млрд долларов и станет минимальным за последние 15 лет.
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07.07.2020 21:30 Відповісти
А он не может просто "потеряться"?
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07.07.2020 21:36 Відповісти
Утром в кабинете у Штирлица зазвонил телефон. - Русский разведчик Исаев! Четко отрапортовал Штирлиц и подумал, не сболтнул ли чего лишнего.
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07.07.2020 21:49 Відповісти
Русский мирЪ
Засновника "розвідуправління ДНР" затримано в Києві, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4217

Засновника "розвідуправління ДНР" затримано в Києві, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2140
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07.07.2020 21:56 Відповісти
"...Если вина мужчину будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы..."

За таке вішати потрібно.
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07.07.2020 23:11 Відповісти
Невже Єрмаша затримали ? Аж не віриться .
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07.07.2020 23:21 Відповісти
да уж, зелейтенант работает))))
даунбаский "штирлиц" без проблем ведет работу в столице бандеровцев ))))
это таки полный трындец)))
зебаран и его шобла напряженно пашут на развал страны.
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15.07.2020 11:56 Відповісти
 
 