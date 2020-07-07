Засновника "розвідуправління ДНР" затримано в Києві, - Офіс генпрокурора

У столиці затримали чоловіка, який брав участь у створенні т.зв. "Розвідувального управління ДНР" і керував мережею агентів, які збиралися здійснювати диверсії і теракти.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Затриманий продовжував виконувати завдання спецслужб країни-окупанта. Зокрема, керував агентурною мережею, яка за його наказами повинна була здійснити низку терористичних актів і диверсій на підконтрольній уряду території України", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Чоловіка затримали в рамках кримінального провадження про збитий над Донбасом у 2014 році лайнер "Малайзійських авіаліній". За даними слідства, керівники і представники "розвідуправління ДНР" мають безпосередній стосунок до атаки на рейс MH17, внаслідок якої загинули 298 осіб.

Також дивіться: Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили. ФОТО

Сьогодні затриманому повідомлять про підозру за фактом керівництва й участі в терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України), завтра - оберуть запобіжний захід.

Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.