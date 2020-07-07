Засновника "розвідуправління ДНР" затримано в Києві, - Офіс генпрокурора
У столиці затримали чоловіка, який брав участь у створенні т.зв. "Розвідувального управління ДНР" і керував мережею агентів, які збиралися здійснювати диверсії і теракти.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генерального прокурора.
"Затриманий продовжував виконувати завдання спецслужб країни-окупанта. Зокрема, керував агентурною мережею, яка за його наказами повинна була здійснити низку терористичних актів і диверсій на підконтрольній уряду території України", - розповіли в Офісі генпрокурора.
Чоловіка затримали в рамках кримінального провадження про збитий над Донбасом у 2014 році лайнер "Малайзійських авіаліній". За даними слідства, керівники і представники "розвідуправління ДНР" мають безпосередній стосунок до атаки на рейс MH17, внаслідок якої загинули 298 осіб.
Сьогодні затриманому повідомлять про підозру за фактом керівництва й участі в терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України), завтра - оберуть запобіжний захід.
Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.
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І ще не забуваймо, якщо ми жартома погрожуємо словами, накшталт "два раби", то вони
рекомендации привез или действия согласовать (часы так сказать сверить)
(не дай Бог)
Не говорю уже про такие гадюшники как предприятия с российским капиталом типа строительных фирм и гостиничных комплексов, офисы всякие...ну и самые святые люди лавра
а после прогундит, что надо разобраться и что это вырвано с контекста...
мы же это знаем...
Читаем, его взяли не потому, что он "родитель" "разведки ДНР", а "в рамках уголовного производства о сбитом лайнера" МН17
То есть, то что оно "родило" никого не волнует.
На МН можливо переговори є .
*Подвійний ахент * т ск..
"руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству территории Украины" Источник: https://censor.net/n3206712
Браво Венедиктова!
Случано не "айкокс-42" ?
.... наврятли)
По прогнозу ЦБ, за год Россия не досчитается 169 млрд долларов валютной выручки. Ее общий объем упадет на 40%, с 419 до 250 млрд долларов и станет минимальным за последние 15 лет.
За таке вішати потрібно.
даунбаский "штирлиц" без проблем ведет работу в столице бандеровцев ))))
это таки полный трындец)))
зебаран и его шобла напряженно пашут на развал страны.