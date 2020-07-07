Создатель "разведуправления ДНР" задержан в Киеве, - Офис генпрокурора

В столице задержали мужчину, который принимал участие в создании т.н. "разведывательного управления ДНР" и руководил сетью агентов, собиравшихся осуществлять диверсии и теракты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Задержанный продолжал выполнять задания спецслужб страны-оккупанта. В частности, руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству территории Украины", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Мужчину задержали в рамках уголовного производства о сбитом над Донбассом в 2014 году лайнере "Малайзийский авиалиний". По данным следствия, руководители и представители "разведуправления ДНР" имеют непосредственное отношение к атаке на рейс MH17, в результате которой погибли 298 человек.

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Сегодня задержанному сообщат о подозрении по факту руководства и участия в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины), завтра - изберут меру пресечения.

Если вина мужчину будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.