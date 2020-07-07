Создатель "разведуправления ДНР" задержан в Киеве, - Офис генпрокурора
В столице задержали мужчину, который принимал участие в создании т.н. "разведывательного управления ДНР" и руководил сетью агентов, собиравшихся осуществлять диверсии и теракты.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.
"Задержанный продолжал выполнять задания спецслужб страны-оккупанта. В частности, руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству территории Украины", - рассказали в Офисе генпрокурора.
Мужчину задержали в рамках уголовного производства о сбитом над Донбассом в 2014 году лайнере "Малайзийский авиалиний". По данным следствия, руководители и представители "разведуправления ДНР" имеют непосредственное отношение к атаке на рейс MH17, в результате которой погибли 298 человек.
Также на Цензор.НЕТ: Диверсант ФСБ собирался взорвать химзавод на Луганщине, его поймали. ФОТО
Сегодня задержанному сообщат о подозрении по факту руководства и участия в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины), завтра - изберут меру пресечения.
Если вина мужчину будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ще не забуваймо, якщо ми жартома погрожуємо словами, накшталт "два раби", то вони
рекомендации привез или действия согласовать (часы так сказать сверить)
(не дай Бог)
Не говорю уже про такие гадюшники как предприятия с российским капиталом типа строительных фирм и гостиничных комплексов, офисы всякие...ну и самые святые люди лавра
а после прогундит, что надо разобраться и что это вырвано с контекста...
мы же это знаем...
Читаем, его взяли не потому, что он "родитель" "разведки ДНР", а "в рамках уголовного производства о сбитом лайнера" МН17
То есть, то что оно "родило" никого не волнует.
На МН можливо переговори є .
*Подвійний ахент * т ск..
"руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству территории Украины" Источник: https://censor.net/n3206712
Браво Венедиктова!
Случано не "айкокс-42" ?
.... наврятли)
По прогнозу ЦБ, за год Россия не досчитается 169 млрд долларов валютной выручки. Ее общий объем упадет на 40%, с 419 до 250 млрд долларов и станет минимальным за последние 15 лет.
За таке вішати потрібно.
даунбаский "штирлиц" без проблем ведет работу в столице бандеровцев ))))
это таки полный трындец)))
зебаран и его шобла напряженно пашут на развал страны.