Диверсант ФСБ собирался взорвать химзавод на Луганщине, его поймали. ВИДЕО+ФОТО
Завербованный ФСБ гражданин Украины собирался взорвать емкости, в которых хранилось 3500 тонн аммиака. Он хотел устроить экологическую катастрофу и массовую гибель жителей Луганской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, диверсант воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ЛНР". В 2018 году его завербовали сотрудники ФСБ РФ.
Мужчина приехал в Северодонецк и взял в заранее приготовленном хранилище 2 РПГ-22, сообщили в Офисе генпрокурора.
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Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории частного акционерного общества "Северодонецкое объединение Азот", которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности. Целью диверсии было устроить экологическую катастрофу и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 тонн аммиака.
"В районе проведения ООС контрразведчики СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали агента ФСБ РФ, прибывшего с временно оккупированных территорий нашего государства для выполнения задания по совершению террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области. Гражданина Украины задержан "на горячем" при попытке изъятия средств совершения диверсии, 2 гранатометов РПГ-22 с гранатами к ним, из заранее подготовленного врагом схрона. Контрразведчики установили, что на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот". По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству. По предварительным данным экспертов, повреждения цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей", - сообщили в СБУ.
Мужчину задержали. Открыто уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия). Диверсанту грозит от 10 до 15 лет за решеткой. Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 258-3 УК Украины.
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Он наверное передумал скорее
А вы,похоже, не знаете и русского - "НА РУССКОМ" так же безграмотно, как и "НА УКРАИНЕ"
В сочетании с "языке" ,то "таки да!" - на русском языке,на украИнском языке,на немецком языке...
Я удовлетворила ваше любопытство или это любознательность? Улавливаете разницу между этими понятиями,надеюсь....
Если шота не нравицца, то чюмадан, вокзал, солнечное зауралье. Здесь никто никого не держит,не принуждает, не заставляет, в отличии от вашей скрепобеснутой деньпобеднутой раисси.
2. говно закопали? или опять на обмен пойдет?
... и к хим заводам с преступными намерениями)))) не прутся))))))
"ну не могли наши мальчики задумать такое" - сказали бы они..
меня некоторые мариупольцы еще недавно уверяли, что это ВСУ обстреляло их в 2015-ом году...
там глухо все - электорат Бойко...
🤣🤣🤣
это ж сколько бы людей задохнулось от амиака!
что нельзя миру скинуться на киллера для ху-ла?
а ничего что таких диверсантов пачками ловят, но ни одного иска чет не подают против фсб/гру.
и да - в одной новости ты можешь очень ругать СБУ, а во второй те напишут - вот то что выше, чуть не погиб триллион донбассников, но СБУ своевременно сделала чудо и все живы.
и ты сразу такой:
элементарно
А теперь прочитай свое \\\\\\\\\\Когда строили эти хим. предприятия и аммиачные хранилища, ни кому и в голову не приходило, что их нужно защищать гомогенной броней и динамической защитой от камикадзе с РПГ ...\\\\\\\
и будь посрамлен. ибо представь - на что шли "террористы"(всего лишь сбежать хотели из лепрозория) захватывая самолеты.
А тут - стрельнул издалека и тут же вскочил на велик с удочками, типо на речку еду.
примелькался на обьекте-запасли-вели-взяли.
https://newssky.com.ua/nad-sedoj-ravninoj-morya-navernulsya-burevestnik-kak-rossiya-evropu-izotopami-posypala/#at_pco=smlwn-1.0&at_si=5f056775a04a1e0e&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1 Над седой равниной моря нае*нулся «Буревестник»?
Изотопный источник питания вырабатывает энергию посредством радиоактивного распада. Радиоизотопный источник питания (РИТЭГ) безопаснее реактора.
И ранее ряд специалистов, например, военный эксперт Вадим Лукашевич уже выдвигал теорию, что под Северодвинском мог накрыться именно РИТЭГ. Что допускает и другой военный эксперт - Александр Гольц.
По словам Лукашевича, «Буревестник», характеристики и начинку которого Кремль хранит в тайне, может быть дроном, разгоняемым твердотопливным ускорителем, а большую часть своего пути преодолевать за счет электричества, получаемого от РИТЭГа.Изотопы
Одним из изотопов, который применяется в РИТЭГах, является кобальт-60 (период полураспада больше пяти лет). Тот самый, который зафиксировали в конце прошлого месяца в Швеции и Финляндии.
Если буба увидел мир в глазу ху"ла, а ФСБ, как известно, его боевой отряд, то как агент ФСБ мог стремиться взорвать химзавод?!
Или ФСБ от рук отбился, или буба не в тот глаз смотрел...
заснять и показывать вате в назидание, что делают с предателями Родины.