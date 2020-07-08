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Новости Агрессия России против Украины
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Диверсант ФСБ собирался взорвать химзавод на Луганщине, его поймали. ВИДЕО+ФОТО

Завербованный ФСБ гражданин Украины собирался взорвать емкости, в которых хранилось 3500 тонн аммиака. Он хотел устроить экологическую катастрофу и массовую гибель жителей Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, диверсант воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ЛНР". В 2018 году его завербовали сотрудники ФСБ РФ.

Диверсант ФСБ собирался взорвать химзавод на Луганщине, его поймали 01

Мужчина приехал в Северодонецк и взял в заранее приготовленном хранилище 2 РПГ-22, сообщили в Офисе генпрокурора.

Диверсант ФСБ собирался взорвать химзавод на Луганщине, его поймали 02

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы. ФОТОрепортаж

Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории частного акционерного общества "Северодонецкое объединение Азот", которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности. Целью диверсии было устроить экологическую катастрофу и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 тонн аммиака.

"В районе проведения ООС контрразведчики СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали агента ФСБ РФ, прибывшего с временно оккупированных территорий нашего государства для выполнения задания по совершению террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области. Гражданина Украины задержан "на горячем" при попытке изъятия средств совершения диверсии, 2 гранатометов РПГ-22 с гранатами к ним, из заранее подготовленного врагом схрона. Контрразведчики установили, что на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот". По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству. По предварительным данным экспертов, повреждения цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей", - сообщили в СБУ.

Диверсант ФСБ собирался взорвать химзавод на Луганщине, его поймали 03
Диверсант ФСБ собирался взорвать химзавод на Луганщине, его поймали 04

Диверсант ФСБ собирался взорвать химзавод на Луганщине, его поймали 05

Мужчину задержали. Открыто уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия). Диверсанту грозит от 10 до 15 лет за решеткой. Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 258-3 УК Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские обнаружили в доме боевика арсенал оружия

Автор: 

взрыв (6775) терроризм (18691) ФСБ (1939) диверсия (301)


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Топ комментарии
+56
в дупло засунути все що приніс і нехай литить к х"уям!
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07.07.2020 19:19
+45
зачем так жестоко ? Лучше влить в него аммиака литра полтора
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07.07.2020 19:25
+34
РФ - страна террорист. Нужно все эти случаи собрать и подать в международный суд на агрессора. А наш Конституционный суд еще рассматривает дело по внедрению языка агрессора в украинскую жизнь? Языка убийц фашистов? Всех кто подал в суд на пересмотр языкового закона геть из Рады! Вы вредители - диверсанты в Украине, вам не место в Раде. Где суд над этими депутатами? Почему другие партии не подают на них в суд?
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07.07.2020 19:27
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Правила форума Совет форумчан
в дупло засунути все що приніс і нехай литить к х"уям!
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07.07.2020 19:19 Ответить
зачем так жестоко ? Лучше влить в него аммиака литра полтора
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07.07.2020 19:25 Ответить
🤣
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07.07.2020 19:32 Ответить
или медленно растворить в серной или соляной кислоте.
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07.07.2020 20:01 Ответить
Краще в ортофосфорній. Зникне безслідно.
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07.07.2020 20:58 Ответить
ведёрную клизму *********
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07.07.2020 20:18 Ответить
ВАнять буИИтЬ. А если туда бросить то ШШитай его никогда и небыло
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07.07.2020 21:02 Ответить
Теш жорстко літра півтора. Влити грам сто, але обов'язково в дупло.
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08.07.2020 16:15 Ответить
я бачу тут милосердні зібрались... Просто і тихенько злити з нього кров, от коли цей нелюд буде помирати довго дуже довго...
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08.07.2020 19:59 Ответить
Можно еще добавить от души.
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07.07.2020 20:06 Ответить
підтримую
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07.07.2020 20:09 Ответить
Да уж, долго СБУ его убеждала...
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07.07.2020 19:20 Ответить
Ё**ный Х**лостан !
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07.07.2020 19:20 Ответить
ето он питался стрельнуть из РПГ и убежать в противогазе ?
Он наверное передумал скорее
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07.07.2020 19:26 Ответить
И подпалил лес в Новоайдарском районе.
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07.07.2020 20:07 Ответить
РФ - страна террорист. Нужно все эти случаи собрать и подать в международный суд на агрессора. А наш Конституционный суд еще рассматривает дело по внедрению языка агрессора в украинскую жизнь? Языка убийц фашистов? Всех кто подал в суд на пересмотр языкового закона геть из Рады! Вы вредители - диверсанты в Украине, вам не место в Раде. Где суд над этими депутатами? Почему другие партии не подают на них в суд?
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07.07.2020 19:27 Ответить
Ну, а сама-то тогда почему пишешь на русском???
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07.07.2020 20:13 Ответить
Так это и доказывает то, что русский язык чувствует себя в Украине великолепно, никто его не притесняет и он не нуждается в дополнительной защите. Если и защищать, то украинский язык
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07.07.2020 20:59 Ответить
И я русскязычная украинка.... Пишу по-русски потому что меня за 50 лет в Украине никто не притеснял! И не упрекал... К нам приезжали (ещё при СССР) в командировку 2 е инженеров из Львова и мы поселили их у себя,т.к. с гостинницей был напряг, Вечером попытались говорить с ними по-укаински.... смеху было....!! Они предложили перейти на русский сами...
А вы,похоже, не знаете и русского - "НА РУССКОМ" так же безграмотно, как и "НА УКРАИНЕ"
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07.07.2020 22:38 Ответить
С чего бы это вдруг «на русском» было безграмотно? Как раз таки «по-русски» - это придуманный кацапами бред, из той же серии, что и «на Украине», чтобы было не как у людей, т.к. кацапы людьми не являются. Говорят «на» языке, а «по», например, описывает способ приготовления еды (спагетти по-итальянски, например) или в случае с кацапами способ накосячить - сделать через жопу по-русски, например.
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09.07.2020 02:20 Ответить
Ну тогда и немцы относятся к кацапам,потому что немцы говорят "по-немецки_,так нам говорили немцы,преподаватели немецкого,,,,
В сочетании с "языке" ,то "таки да!" - на русском языке,на украИнском языке,на немецком языке...
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09.07.2020 21:14 Ответить
А на каком эти немцы языке сказали вам слова «по-немецки»??
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09.07.2020 22:49 Ответить
По-русски... Наша преподаватель(была 20 лет назад) замужем, со студенческих лет, за немцем, Она вышла замуж,с большими проблемами, еще при "глубоком совке "и увезла мужа,который работает руководителем художественного института в нашем городе. Он тогда учился в Строгановке. А её,в ГДР часто приглашали переводчиком при приезде русских членов Правительства( она приносила фотографии с этих встреч). Она ,в совершенстве, знает и немецкий и русский.
Я удовлетворила ваше любопытство или это любознательность? Улавливаете разницу между этими понятиями,надеюсь....
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10.07.2020 00:34 Ответить
Так она русскоязычная изначально и это единственная релевантная деталь в ваших двух последних комментариях, которую вы удобно опустили. Русский язык она учила в совковой школе, где ей и насрали в голову всякой муры в стиле "на Украине" и "по-русски". Не удивлюсь если она еще говорит "дорогие/дешевые цены".
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10.07.2020 09:09 Ответить
Чтобы ты , кацап , прочитал, что твоя паРаша - террорист.
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07.07.2020 23:03 Ответить
Слушай баклан! Ми живем в свободной стране, в отличии от вашей паРаши. Мы пишем как хотим, по польски, по английски, по армянски, по еврейски, по китайски... в том числе и по русски чтобы такой ватке как ты было панятно, понял?
Если шота не нравицца, то чюмадан, вокзал, солнечное зауралье. Здесь никто никого не держит,не принуждает, не заставляет, в отличии от вашей скрепобеснутой деньпобеднутой раисси.
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09.07.2020 09:00 Ответить
им до итальянцев - как тебе до историка. какие из рабов "фашисты"? Муссолини бы тебе объяснил почему он мужик, а Путин - крыса.
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07.07.2020 22:25 Ответить
Коли вже бужанському дадуть копняка під зад.
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09.07.2020 06:28 Ответить
Киньте його в той бак і забудьте про нього.
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07.07.2020 19:20 Ответить
разом з кураторами
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07.07.2020 19:23 Ответить
Навіщо наш аміак травити таким лайном?
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07.07.2020 19:45 Ответить
Верно, нету тела - нету дела.
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07.07.2020 20:15 Ответить
В каустическую соду киньте падонка
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07.07.2020 19:22 Ответить
Ужас! Радиоактивное облако аммиака за 30-40 мин достигло бы Киева, а к утру накрыло бы всю Европу. Жертв было бы до 50 млн человек. По версии филиала ФСБ - СБУ
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07.07.2020 19:23 Ответить
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07.07.2020 19:30 Ответить
Если бы вытекло 3500 тонн амиака, то последствия были катастрофическими.
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07.07.2020 20:12 Ответить
1. усилить охрану таких объектов.
2. говно закопали? или опять на обмен пойдет?
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07.07.2020 19:23 Ответить
они же наши люди.
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07.07.2020 20:08 Ответить
Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили - Цензор.НЕТ 6026
... и к хим заводам с преступными намерениями)))) не прутся))))))
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07.07.2020 20:12 Ответить
а представительство п в ордло выразило свое глубокое возмущение?
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07.07.2020 20:11 Ответить
а представительство идет... глубоко... со своим возмущением )))))
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07.07.2020 20:14 Ответить
Обмінять негайно на таксиста! І не забудьте вибачитися!
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07.07.2020 19:23 Ответить
Отпустят под личное обязательство.
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07.07.2020 19:24 Ответить
хорошо что поймали, а то бы Луганчане свалили бы все на ВСУ и Украину....
"ну не могли наши мальчики задумать такое" - сказали бы они..
меня некоторые мариупольцы еще недавно уверяли, что это ВСУ обстреляло их в 2015-ом году...
там глухо все - электорат Бойко...
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07.07.2020 19:33 Ответить
Русскоязычное быдло.
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07.07.2020 22:32 Ответить
имитация бурной деятельности филиалу фсб засчитана
🤣🤣🤣
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07.07.2020 19:34 Ответить
Пане Президенте! Відпустіть його, - він вибачиться і більше не буде!
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07.07.2020 19:34 Ответить
Обменяют на того престарелого футболиста, которому недавно на московии шпионаж пришили.
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07.07.2020 19:36 Ответить
Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили - Цензор.НЕТ 8891
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07.07.2020 19:45 Ответить
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07.07.2020 22:18 Ответить
это "заручник",- пожурите, дайте пенсию и отправьте на курорт азовского моря!
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07.07.2020 19:46 Ответить
Нагадайте мені - по скільки років отримали торнадівці за чоловічі розмови з такими покидьками?
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07.07.2020 19:47 Ответить
отдать подонка в руки торнадовцам... и снабдить литром аммиака. чтоб сознание не терял преждевременно.
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07.07.2020 19:50 Ответить
или проще сделать... наступить на шею, как тому негру... несчастный случай... с врагами все может случится...
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07.07.2020 19:55 Ответить
На палю.
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07.07.2020 19:56 Ответить
Странная новость, на кой чёрт ему это было, самоубийца что ли?
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07.07.2020 19:57 Ответить
вот сволочь!
это ж сколько бы людей задохнулось от амиака!

что нельзя миру скинуться на киллера для ху-ла?
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07.07.2020 20:00 Ответить
Замість того, щоб визнати росію терористичною країною, Європа і США вкотре виразять стурбованість.
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07.07.2020 20:09 Ответить
Убить эту сволочь мало, казнить надо, по кусочкам крамсать его тело да и соль посыпать.
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07.07.2020 20:25 Ответить
экий ты добренький, сразу видно что православный.
а ничего что таких диверсантов пачками ловят, но ни одного иска чет не подают против фсб/гру.
и да - в одной новости ты можешь очень ругать СБУ, а во второй те напишут - вот то что выше, чуть не погиб триллион донбассников, но СБУ своевременно сделала чудо и все живы.
и ты сразу такой:
элементарно
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07.07.2020 22:28 Ответить
А почему аммиак не защищен??? Тоже касается хлора...Особенно в цистернах
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07.07.2020 20:36 Ответить
Когда строили эти хим. предприятия и аммиачные хранилища, ни кому и в голову не приходило, что их нужно защищать гомогенной броней и динамической защитой от камикадзе с РПГ ...
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07.07.2020 21:44 Ответить
ахахахаха, в совке граждане чет 134(вроде) самолета угнали, драпая из этого свинарника.

А теперь прочитай свое \\\\\\\\\\Когда строили эти хим. предприятия и аммиачные хранилища, ни кому и в голову не приходило, что их нужно защищать гомогенной броней и динамической защитой от камикадзе с РПГ ...\\\\\\\

и будь посрамлен. ибо представь - на что шли "террористы"(всего лишь сбежать хотели из лепрозория) захватывая самолеты.
А тут - стрельнул издалека и тут же вскочил на велик с удочками, типо на речку еду.
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07.07.2020 22:31 Ответить
Ты, посрамитель, сначала сходи в аптеку, купи 50 мл (50 см3) 10%-ного раствора гидроксида аммония, вылей его в кастрюльку в которую твой фейс поместится, помести его(фейс) туда и глубоко вдохни .... потом расскажешь как ты вскрыл "баночку" с 5,14 м3 100%-ного аммония, потом вскочил на удочку и поскакал типа на речку ...
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08.07.2020 15:57 Ответить
ясно, дай номер своего лечащего врача, вижу ему будет волчий билет
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08.07.2020 16:40 Ответить
5,14 тыс. м3
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08.07.2020 16:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=K-iKhF4_x48 ФСБ викрала в Києві чоловіка. Чому російські спецслужби почуваються у нас як у себе вдома?
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07.07.2020 21:10 Ответить
І як він попався ?
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07.07.2020 21:44 Ответить
скоріше за все за схованкой пасли....
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07.07.2020 22:11 Ответить
все опасные и стратегические обьекты-под охраной сбу.
примелькался на обьекте-запасли-вели-взяли.
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07.07.2020 23:51 Ответить
Как вариант - в Кагарлык.
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07.07.2020 22:23 Ответить
Еще не отпустили? Под личное обязательство о невыезде?
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08.07.2020 00:53 Ответить
якщо правда - респект! але дивлячись на фото і читаючи розповідь, про те що хотів стріляти по ємностям виникає питання - а як він сам планував рятуватися після вистрілу? він же в зоні враження
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08.07.2020 08:23 Ответить
Напялит на морду армейский противогаз и делов-то..Затем на кпп(через который наверняка и зашел),и спокойно назад в лугандон..Давно пора напрочь позакрывать эти пункты пропуска.И перестать ЗЕвласти поблажничать пред лугандонцами..Там уже наших людей нет.
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08.07.2020 10:38 Ответить
"ответка" )))))

https://newssky.com.ua/nad-sedoj-ravninoj-morya-navernulsya-burevestnik-kak-rossiya-evropu-izotopami-posypala/#at_pco=smlwn-1.0&at_si=5f056775a04a1e0e&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1 Над седой равниной моря нае*нулся «Буревестник»?

Изотопный источник питания вырабатывает энергию посредством радиоактивного распада. Радиоизотопный источник питания (РИТЭГ) безопаснее реактора.
И ранее ряд специалистов, например, военный эксперт Вадим Лукашевич уже выдвигал теорию, что под Северодвинском мог накрыться именно РИТЭГ. Что допускает и другой военный эксперт - Александр Гольц.
По словам Лукашевича, «Буревестник», характеристики и начинку которого Кремль хранит в тайне, может быть дроном, разгоняемым твердотопливным ускорителем, а большую часть своего пути преодолевать за счет электричества, получаемого от РИТЭГа.Изотопы
Одним из изотопов, который применяется в РИТЭГах, является кобальт-60 (период полураспада больше пяти лет). Тот самый, который зафиксировали в конце прошлого месяца в Швеции и Финляндии.
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08.07.2020 09:33 Ответить
В чем проблема? выход действенный и элементарный. Его, его мать отца, бабушек дедушек (если живы), братьев сестер, жену и детей - РАССТРЕЛЯТЬ. Желательно - на главной площади Северодонецка. Все, вопрос снят. И наказан, и напоминание для остальной ваты, которая "вербуется ФСБ (ГРУ и прочим).
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08.07.2020 10:25 Ответить
Да быть этого не может!
Если буба увидел мир в глазу ху"ла, а ФСБ, как известно, его боевой отряд, то как агент ФСБ мог стремиться взорвать химзавод?!
Или ФСБ от рук отбился, или буба не в тот глаз смотрел...
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08.07.2020 14:15 Ответить
Поменяйте его на таксиста!!!
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08.07.2020 14:16 Ответить
Одного поймали,а десять на свободе. Надо закрывать полностью линию разграничения с Лугандоном и никого в Украину не пускать. Или Зеленский и его банда хочет ,чтобы из-за их халатности и любви к Путину и России погибло от теракта, организованного российскими диверсантами, сотни и тысячи людей?
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08.07.2020 15:04 Ответить
Закривати нічого не будемо,а будемо всю цю нечість виганяти з нашої землі...серпом і батогом!(обр.)
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08.07.2020 21:02 Ответить
Чудны дела твои, Господи. Полный город сепаров и сепары их травят аммиаком? 😔
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08.07.2020 15:48 Ответить
Треба було б обидва коліна прострелити при затриманні.Щоб все своє нікчемне життя в інвалідному візку пересувався після того,як його поміняють на чергового таксиста з лугандонії...
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08.07.2020 15:49 Ответить
Пропозиції приймаються. Беремо для контролю і реалізації.
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08.07.2020 21:00 Ответить
Вже депортували?
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08.07.2020 21:08 Ответить
Вчора читаю в "Птатріті" - Двох російських шпигунів, що готувались скоіти диверсіі, идворили з Украіни. Отакоі! Видворили, замість тримати на ообмін.
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08.07.2020 21:29 Ответить
С десяток так лет назад прямо в середине села у нас в области перевернулась машина с цистерной с аммиаком, часть которого вытекла. Очевидцы вспоминают как свиньи запросто брали в прыжке двухметровые заборы, а куры летали в небе как гуси -лебеди.
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08.07.2020 21:38 Ответить
для этой мрази есть древнее средство - дыба. будет дохнуть долго и мучительно. )))))
заснять и показывать вате в назидание, что делают с предателями Родины.
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09.07.2020 10:38 Ответить
 
 