Диверсант ФСБ собирался взорвать химзавод на Луганщине, его поймали. ВИДЕО+ФОТО

Завербованный ФСБ гражданин Украины собирался взорвать емкости, в которых хранилось 3500 тонн аммиака. Он хотел устроить экологическую катастрофу и массовую гибель жителей Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, диверсант воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ЛНР". В 2018 году его завербовали сотрудники ФСБ РФ.

Мужчина приехал в Северодонецк и взял в заранее приготовленном хранилище 2 РПГ-22, сообщили в Офисе генпрокурора.

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Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории частного акционерного общества "Северодонецкое объединение Азот", которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности. Целью диверсии было устроить экологическую катастрофу и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 тонн аммиака.

"В районе проведения ООС контрразведчики СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали агента ФСБ РФ, прибывшего с временно оккупированных территорий нашего государства для выполнения задания по совершению террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области. Гражданина Украины задержан "на горячем" при попытке изъятия средств совершения диверсии, 2 гранатометов РПГ-22 с гранатами к ним, из заранее подготовленного врагом схрона. Контрразведчики установили, что на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот". По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству. По предварительным данным экспертов, повреждения цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей", - сообщили в СБУ.





Мужчину задержали. Открыто уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия). Диверсанту грозит от 10 до 15 лет за решеткой. Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 258-3 УК Украины.

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