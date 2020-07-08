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Новини Агресія Росії проти України
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Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили. ВІДЕО+ФОТО

Завербований ФСБ громадянин України мав намір підірвати ємності, в яких зберігалося 3500 тонн аміаку. Він хотів влаштувати екологічну катастрофу і масову загибель жителів Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, диверсант воював у лавах незаконного збройного формування "ЛНР". У 2018 році його завербували співробітники ФСБ РФ.

Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили 01

Чоловік приїхав до Сєвєродонецька і взяв у заздалегідь приготовленому сховищі 2 РПГ-22, повідомили в Офісі генпрокурора.

Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили 02

Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів із аміаком на території приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", яке належить до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки. Метою диверсії було влаштувати екологічну катастрофу і масове знищення жителів Луганської області. На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 тонн аміаку.

"У районі проведення ООС контррозвідники СБУ із залученням бійців ЦСО "А" затримали агента ФСБ РФ, який прибув з тимчасово окупованих територій нашої держави для виконання завдання з вчинення терористичного акту на об’єкті критичної інфраструктури Луганської області. Громадянина України затримано "на гарячому" під час спроби вилучення засобів вчинення диверсії, 2 гранатометів РПГ-22 із гранатами до них, із заздалегідь підготовленого ворогом схрону. Контррозвідники встановили, що на виконання завдання своїх кураторів з російської спецслужби зловмисник мав здійснити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком ємністю 3,5 тонни на території ПАТ "Сєверодонецьке об’єднання Азот". За інформацією оперативників та слідчих СБУ, затриманий є мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. Згодом був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці. За попередніми даними експертів, пошкодження цистерн могло призвести до екологічної катастрофи та загибелі людей", - повідомили в СБУ.

Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили 03
Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили 04
Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили 05

Чоловіка затримали. Відкрито кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія). Диверсантові загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Він уже перебував у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 110, 258-3 КК України

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блогер Бондаренко показав, як за допомогою дрона можна підірвати газопровід під Києвом. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4487) тероризм (2867) ФСБ (1455) диверсія (352)


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Топ коментарі
+56
в дупло засунути все що приніс і нехай литить к х"уям!
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07.07.2020 19:19
+45
зачем так жестоко ? Лучше влить в него аммиака литра полтора
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07.07.2020 19:25
+34
РФ - страна террорист. Нужно все эти случаи собрать и подать в международный суд на агрессора. А наш Конституционный суд еще рассматривает дело по внедрению языка агрессора в украинскую жизнь? Языка убийц фашистов? Всех кто подал в суд на пересмотр языкового закона геть из Рады! Вы вредители - диверсанты в Украине, вам не место в Раде. Где суд над этими депутатами? Почему другие партии не подают на них в суд?
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07.07.2020 19:27
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Правила форума Рада форумчан
в дупло засунути все що приніс і нехай литить к х"уям!
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07.07.2020 19:19 Відповісти
зачем так жестоко ? Лучше влить в него аммиака литра полтора
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07.07.2020 19:25 Відповісти
🤣
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07.07.2020 19:32 Відповісти
или медленно растворить в серной или соляной кислоте.
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07.07.2020 20:01 Відповісти
Краще в ортофосфорній. Зникне безслідно.
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07.07.2020 20:58 Відповісти
ведёрную клизму *********
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07.07.2020 20:18 Відповісти
ВАнять буИИтЬ. А если туда бросить то ШШитай его никогда и небыло
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07.07.2020 21:02 Відповісти
Теш жорстко літра півтора. Влити грам сто, але обов'язково в дупло.
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08.07.2020 16:15 Відповісти
я бачу тут милосердні зібрались... Просто і тихенько злити з нього кров, от коли цей нелюд буде помирати довго дуже довго...
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08.07.2020 19:59 Відповісти
Можно еще добавить от души.
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07.07.2020 20:06 Відповісти
підтримую
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07.07.2020 20:09 Відповісти
Да уж, долго СБУ его убеждала...
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07.07.2020 19:20 Відповісти
Ё**ный Х**лостан !
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07.07.2020 19:20 Відповісти
ето он питался стрельнуть из РПГ и убежать в противогазе ?
Он наверное передумал скорее
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07.07.2020 19:26 Відповісти
И подпалил лес в Новоайдарском районе.
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07.07.2020 20:07 Відповісти
РФ - страна террорист. Нужно все эти случаи собрать и подать в международный суд на агрессора. А наш Конституционный суд еще рассматривает дело по внедрению языка агрессора в украинскую жизнь? Языка убийц фашистов? Всех кто подал в суд на пересмотр языкового закона геть из Рады! Вы вредители - диверсанты в Украине, вам не место в Раде. Где суд над этими депутатами? Почему другие партии не подают на них в суд?
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07.07.2020 19:27 Відповісти
Ну, а сама-то тогда почему пишешь на русском???
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07.07.2020 20:13 Відповісти
Так это и доказывает то, что русский язык чувствует себя в Украине великолепно, никто его не притесняет и он не нуждается в дополнительной защите. Если и защищать, то украинский язык
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07.07.2020 20:59 Відповісти
И я русскязычная украинка.... Пишу по-русски потому что меня за 50 лет в Украине никто не притеснял! И не упрекал... К нам приезжали (ещё при СССР) в командировку 2 е инженеров из Львова и мы поселили их у себя,т.к. с гостинницей был напряг, Вечером попытались говорить с ними по-укаински.... смеху было....!! Они предложили перейти на русский сами...
А вы,похоже, не знаете и русского - "НА РУССКОМ" так же безграмотно, как и "НА УКРАИНЕ"
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07.07.2020 22:38 Відповісти
С чего бы это вдруг «на русском» было безграмотно? Как раз таки «по-русски» - это придуманный кацапами бред, из той же серии, что и «на Украине», чтобы было не как у людей, т.к. кацапы людьми не являются. Говорят «на» языке, а «по», например, описывает способ приготовления еды (спагетти по-итальянски, например) или в случае с кацапами способ накосячить - сделать через жопу по-русски, например.
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09.07.2020 02:20 Відповісти
Ну тогда и немцы относятся к кацапам,потому что немцы говорят "по-немецки_,так нам говорили немцы,преподаватели немецкого,,,,
В сочетании с "языке" ,то "таки да!" - на русском языке,на украИнском языке,на немецком языке...
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09.07.2020 21:14 Відповісти
А на каком эти немцы языке сказали вам слова «по-немецки»??
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09.07.2020 22:49 Відповісти
По-русски... Наша преподаватель(была 20 лет назад) замужем, со студенческих лет, за немцем, Она вышла замуж,с большими проблемами, еще при "глубоком совке "и увезла мужа,который работает руководителем художественного института в нашем городе. Он тогда учился в Строгановке. А её,в ГДР часто приглашали переводчиком при приезде русских членов Правительства( она приносила фотографии с этих встреч). Она ,в совершенстве, знает и немецкий и русский.
Я удовлетворила ваше любопытство или это любознательность? Улавливаете разницу между этими понятиями,надеюсь....
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10.07.2020 00:34 Відповісти
Так она русскоязычная изначально и это единственная релевантная деталь в ваших двух последних комментариях, которую вы удобно опустили. Русский язык она учила в совковой школе, где ей и насрали в голову всякой муры в стиле "на Украине" и "по-русски". Не удивлюсь если она еще говорит "дорогие/дешевые цены".
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10.07.2020 09:09 Відповісти
Чтобы ты , кацап , прочитал, что твоя паРаша - террорист.
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07.07.2020 23:03 Відповісти
Слушай баклан! Ми живем в свободной стране, в отличии от вашей паРаши. Мы пишем как хотим, по польски, по английски, по армянски, по еврейски, по китайски... в том числе и по русски чтобы такой ватке как ты было панятно, понял?
Если шота не нравицца, то чюмадан, вокзал, солнечное зауралье. Здесь никто никого не держит,не принуждает, не заставляет, в отличии от вашей скрепобеснутой деньпобеднутой раисси.
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09.07.2020 09:00 Відповісти
им до итальянцев - как тебе до историка. какие из рабов "фашисты"? Муссолини бы тебе объяснил почему он мужик, а Путин - крыса.
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07.07.2020 22:25 Відповісти
Коли вже бужанському дадуть копняка під зад.
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09.07.2020 06:28 Відповісти
Киньте його в той бак і забудьте про нього.
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07.07.2020 19:20 Відповісти
разом з кураторами
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07.07.2020 19:23 Відповісти
Навіщо наш аміак травити таким лайном?
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07.07.2020 19:45 Відповісти
Верно, нету тела - нету дела.
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07.07.2020 20:15 Відповісти
В каустическую соду киньте падонка
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07.07.2020 19:22 Відповісти
Ужас! Радиоактивное облако аммиака за 30-40 мин достигло бы Киева, а к утру накрыло бы всю Европу. Жертв было бы до 50 млн человек. По версии филиала ФСБ - СБУ
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07.07.2020 19:23 Відповісти
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07.07.2020 19:30 Відповісти
Если бы вытекло 3500 тонн амиака, то последствия были катастрофическими.
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07.07.2020 20:12 Відповісти
1. усилить охрану таких объектов.
2. говно закопали? или опять на обмен пойдет?
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07.07.2020 19:23 Відповісти
они же наши люди.
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07.07.2020 20:08 Відповісти
Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили - Цензор.НЕТ 6026
... и к хим заводам с преступными намерениями)))) не прутся))))))
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07.07.2020 20:12 Відповісти
а представительство п в ордло выразило свое глубокое возмущение?
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07.07.2020 20:11 Відповісти
а представительство идет... глубоко... со своим возмущением )))))
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07.07.2020 20:14 Відповісти
Обмінять негайно на таксиста! І не забудьте вибачитися!
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07.07.2020 19:23 Відповісти
Отпустят под личное обязательство.
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07.07.2020 19:24 Відповісти
хорошо что поймали, а то бы Луганчане свалили бы все на ВСУ и Украину....
"ну не могли наши мальчики задумать такое" - сказали бы они..
меня некоторые мариупольцы еще недавно уверяли, что это ВСУ обстреляло их в 2015-ом году...
там глухо все - электорат Бойко...
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07.07.2020 19:33 Відповісти
Русскоязычное быдло.
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07.07.2020 22:32 Відповісти
имитация бурной деятельности филиалу фсб засчитана
🤣🤣🤣
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07.07.2020 19:34 Відповісти
Пане Президенте! Відпустіть його, - він вибачиться і більше не буде!
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07.07.2020 19:34 Відповісти
Обменяют на того престарелого футболиста, которому недавно на московии шпионаж пришили.
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07.07.2020 19:36 Відповісти
Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили - Цензор.НЕТ 8891
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07.07.2020 19:45 Відповісти
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07.07.2020 22:18 Відповісти
это "заручник",- пожурите, дайте пенсию и отправьте на курорт азовского моря!
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07.07.2020 19:46 Відповісти
Нагадайте мені - по скільки років отримали торнадівці за чоловічі розмови з такими покидьками?
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07.07.2020 19:47 Відповісти
отдать подонка в руки торнадовцам... и снабдить литром аммиака. чтоб сознание не терял преждевременно.
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07.07.2020 19:50 Відповісти
или проще сделать... наступить на шею, как тому негру... несчастный случай... с врагами все может случится...
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07.07.2020 19:55 Відповісти
На палю.
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07.07.2020 19:56 Відповісти
Странная новость, на кой чёрт ему это было, самоубийца что ли?
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07.07.2020 19:57 Відповісти
вот сволочь!
это ж сколько бы людей задохнулось от амиака!

что нельзя миру скинуться на киллера для ху-ла?
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07.07.2020 20:00 Відповісти
Замість того, щоб визнати росію терористичною країною, Європа і США вкотре виразять стурбованість.
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07.07.2020 20:09 Відповісти
Убить эту сволочь мало, казнить надо, по кусочкам крамсать его тело да и соль посыпать.
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07.07.2020 20:25 Відповісти
экий ты добренький, сразу видно что православный.
а ничего что таких диверсантов пачками ловят, но ни одного иска чет не подают против фсб/гру.
и да - в одной новости ты можешь очень ругать СБУ, а во второй те напишут - вот то что выше, чуть не погиб триллион донбассников, но СБУ своевременно сделала чудо и все живы.
и ты сразу такой:
элементарно
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07.07.2020 22:28 Відповісти
А почему аммиак не защищен??? Тоже касается хлора...Особенно в цистернах
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07.07.2020 20:36 Відповісти
Когда строили эти хим. предприятия и аммиачные хранилища, ни кому и в голову не приходило, что их нужно защищать гомогенной броней и динамической защитой от камикадзе с РПГ ...
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07.07.2020 21:44 Відповісти
ахахахаха, в совке граждане чет 134(вроде) самолета угнали, драпая из этого свинарника.

А теперь прочитай свое \\\\\\\\\\Когда строили эти хим. предприятия и аммиачные хранилища, ни кому и в голову не приходило, что их нужно защищать гомогенной броней и динамической защитой от камикадзе с РПГ ...\\\\\\\

и будь посрамлен. ибо представь - на что шли "террористы"(всего лишь сбежать хотели из лепрозория) захватывая самолеты.
А тут - стрельнул издалека и тут же вскочил на велик с удочками, типо на речку еду.
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07.07.2020 22:31 Відповісти
Ты, посрамитель, сначала сходи в аптеку, купи 50 мл (50 см3) 10%-ного раствора гидроксида аммония, вылей его в кастрюльку в которую твой фейс поместится, помести его(фейс) туда и глубоко вдохни .... потом расскажешь как ты вскрыл "баночку" с 5,14 м3 100%-ного аммония, потом вскочил на удочку и поскакал типа на речку ...
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08.07.2020 15:57 Відповісти
ясно, дай номер своего лечащего врача, вижу ему будет волчий билет
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08.07.2020 16:40 Відповісти
5,14 тыс. м3
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08.07.2020 16:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=K-iKhF4_x48 ФСБ викрала в Києві чоловіка. Чому російські спецслужби почуваються у нас як у себе вдома?
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07.07.2020 21:10 Відповісти
І як він попався ?
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07.07.2020 21:44 Відповісти
скоріше за все за схованкой пасли....
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07.07.2020 22:11 Відповісти
все опасные и стратегические обьекты-под охраной сбу.
примелькался на обьекте-запасли-вели-взяли.
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07.07.2020 23:51 Відповісти
Как вариант - в Кагарлык.
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07.07.2020 22:23 Відповісти
Еще не отпустили? Под личное обязательство о невыезде?
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08.07.2020 00:53 Відповісти
якщо правда - респект! але дивлячись на фото і читаючи розповідь, про те що хотів стріляти по ємностям виникає питання - а як він сам планував рятуватися після вистрілу? він же в зоні враження
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08.07.2020 08:23 Відповісти
Напялит на морду армейский противогаз и делов-то..Затем на кпп(через который наверняка и зашел),и спокойно назад в лугандон..Давно пора напрочь позакрывать эти пункты пропуска.И перестать ЗЕвласти поблажничать пред лугандонцами..Там уже наших людей нет.
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08.07.2020 10:38 Відповісти
"ответка" )))))

https://newssky.com.ua/nad-sedoj-ravninoj-morya-navernulsya-burevestnik-kak-rossiya-evropu-izotopami-posypala/#at_pco=smlwn-1.0&at_si=5f056775a04a1e0e&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1 Над седой равниной моря нае*нулся «Буревестник»?

Изотопный источник питания вырабатывает энергию посредством радиоактивного распада. Радиоизотопный источник питания (РИТЭГ) безопаснее реактора.
И ранее ряд специалистов, например, военный эксперт Вадим Лукашевич уже выдвигал теорию, что под Северодвинском мог накрыться именно РИТЭГ. Что допускает и другой военный эксперт - Александр Гольц.
По словам Лукашевича, «Буревестник», характеристики и начинку которого Кремль хранит в тайне, может быть дроном, разгоняемым твердотопливным ускорителем, а большую часть своего пути преодолевать за счет электричества, получаемого от РИТЭГа.Изотопы
Одним из изотопов, который применяется в РИТЭГах, является кобальт-60 (период полураспада больше пяти лет). Тот самый, который зафиксировали в конце прошлого месяца в Швеции и Финляндии.
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08.07.2020 09:33 Відповісти
В чем проблема? выход действенный и элементарный. Его, его мать отца, бабушек дедушек (если живы), братьев сестер, жену и детей - РАССТРЕЛЯТЬ. Желательно - на главной площади Северодонецка. Все, вопрос снят. И наказан, и напоминание для остальной ваты, которая "вербуется ФСБ (ГРУ и прочим).
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08.07.2020 10:25 Відповісти
Да быть этого не может!
Если буба увидел мир в глазу ху"ла, а ФСБ, как известно, его боевой отряд, то как агент ФСБ мог стремиться взорвать химзавод?!
Или ФСБ от рук отбился, или буба не в тот глаз смотрел...
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08.07.2020 14:15 Відповісти
Поменяйте его на таксиста!!!
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08.07.2020 14:16 Відповісти
Одного поймали,а десять на свободе. Надо закрывать полностью линию разграничения с Лугандоном и никого в Украину не пускать. Или Зеленский и его банда хочет ,чтобы из-за их халатности и любви к Путину и России погибло от теракта, организованного российскими диверсантами, сотни и тысячи людей?
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08.07.2020 15:04 Відповісти
Закривати нічого не будемо,а будемо всю цю нечість виганяти з нашої землі...серпом і батогом!(обр.)
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08.07.2020 21:02 Відповісти
Чудны дела твои, Господи. Полный город сепаров и сепары их травят аммиаком? 😔
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08.07.2020 15:48 Відповісти
Треба було б обидва коліна прострелити при затриманні.Щоб все своє нікчемне життя в інвалідному візку пересувався після того,як його поміняють на чергового таксиста з лугандонії...
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08.07.2020 15:49 Відповісти
Пропозиції приймаються. Беремо для контролю і реалізації.
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08.07.2020 21:00 Відповісти
Вже депортували?
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08.07.2020 21:08 Відповісти
Вчора читаю в "Птатріті" - Двох російських шпигунів, що готувались скоіти диверсіі, идворили з Украіни. Отакоі! Видворили, замість тримати на ообмін.
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08.07.2020 21:29 Відповісти
С десяток так лет назад прямо в середине села у нас в области перевернулась машина с цистерной с аммиаком, часть которого вытекла. Очевидцы вспоминают как свиньи запросто брали в прыжке двухметровые заборы, а куры летали в небе как гуси -лебеди.
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08.07.2020 21:38 Відповісти
для этой мрази есть древнее средство - дыба. будет дохнуть долго и мучительно. )))))
заснять и показывать вате в назидание, что делают с предателями Родины.
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09.07.2020 10:38 Відповісти
 
 