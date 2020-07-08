Диверсант ФСБ збирався підірвати хімзавод на Луганщині, його зловили. ВІДЕО+ФОТО

Завербований ФСБ громадянин України мав намір підірвати ємності, в яких зберігалося 3500 тонн аміаку. Він хотів влаштувати екологічну катастрофу і масову загибель жителів Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, диверсант воював у лавах незаконного збройного формування "ЛНР". У 2018 році його завербували співробітники ФСБ РФ.

Чоловік приїхав до Сєвєродонецька і взяв у заздалегідь приготовленому сховищі 2 РПГ-22, повідомили в Офісі генпрокурора.

Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів із аміаком на території приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", яке належить до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки. Метою диверсії було влаштувати екологічну катастрофу і масове знищення жителів Луганської області. На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 тонн аміаку.

"У районі проведення ООС контррозвідники СБУ із залученням бійців ЦСО "А" затримали агента ФСБ РФ, який прибув з тимчасово окупованих територій нашої держави для виконання завдання з вчинення терористичного акту на об’єкті критичної інфраструктури Луганської області. Громадянина України затримано "на гарячому" під час спроби вилучення засобів вчинення диверсії, 2 гранатометів РПГ-22 із гранатами до них, із заздалегідь підготовленого ворогом схрону. Контррозвідники встановили, що на виконання завдання своїх кураторів з російської спецслужби зловмисник мав здійснити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком ємністю 3,5 тонни на території ПАТ "Сєверодонецьке об’єднання Азот". За інформацією оперативників та слідчих СБУ, затриманий є мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. Згодом був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці. За попередніми даними експертів, пошкодження цистерн могло призвести до екологічної катастрофи та загибелі людей", - повідомили в СБУ.







Чоловіка затримали. Відкрито кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія). Диверсантові загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Він уже перебував у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 110, 258-3 КК України

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блогер Бондаренко показав, як за допомогою дрона можна підірвати газопровід під Києвом. ВIДЕО