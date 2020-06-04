Полицейские обнаружили в доме боевика арсенал оружия
Житель Бахмута, скрывающийся в оккупированном Донецке, держал дома противотанковую мину, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 600 патронов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Бахмутское отделение полиции Донецкой области.
По данным следователей, боевик устроил схрон еще в 2014 году.
"Из тайника, оборудованного в частном доме в зоне проведения операции Объединенных сил, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружен детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм", — сказано в сообщении.
Владелец оружия — житель Бахмута. Он воевал против сил АТО и дежурил на блокпостах террористов, а сейчас скрывается в Донецке.
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Полиция открыла дело по ч. 2 ст. 260 "Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.
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Если, конечно, как можно скорее не уберем ермака с его шестеркой зельцем.
Этот "боевик" еще прихватит на "переговоры" с криворожским шутом кое-что из своего арсенала...
Коллекцию кукол Барби ???
Вы у Сеньки Яйценюха найдёте и действующий Максим , и машинган , и кучу пистолетов .
И вы думаете - насосал ?
Надарили !