Полицейские обнаружили в доме боевика арсенал оружия

Житель Бахмута, скрывающийся в оккупированном Донецке, держал дома противотанковую мину, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 600 патронов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Бахмутское отделение полиции Донецкой области.

По данным следователей, боевик устроил схрон еще в 2014 году.

"Из тайника, оборудованного в частном доме в зоне проведения операции Объединенных сил, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружен детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм", — сказано в сообщении.

Владелец оружия — житель Бахмута. Он воевал против сил АТО и дежурил на блокпостах террористов, а сейчас скрывается в Донецке.

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Полиция открыла дело по ч. 2 ст. 260 "Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.