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Новости Агрессия России против Украины
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Полицейские обнаружили в доме боевика арсенал оружия

Житель Бахмута, скрывающийся в оккупированном Донецке, держал дома противотанковую мину, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 600 патронов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Бахмутское отделение полиции Донецкой области.

По данным следователей, боевик устроил схрон еще в 2014 году.

"Из тайника, оборудованного в частном доме в зоне проведения операции Объединенных сил, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружен детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм", — сказано в сообщении.

Владелец оружия — житель Бахмута. Он воевал против сил АТО и дежурил на блокпостах террористов, а сейчас скрывается в Донецке.

Также на Цензор.НЕТ: Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в тайнике на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Полиция открыла дело по ч. 2 ст. 260 "Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Полицейские обнаружили в доме боевика арсенал оружия 01

Автор: 

оружие (10200) Нацполиция (16433) СБУ (19867) терроризм (18689) Донецкая область (9545) Бахмут (1601)


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Топ комментарии
+3
А якби ізраільтяни знайшли таке в домі араба-бойовика?Здається вони такі хатинки рівняють с землею.
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04.06.2020 18:40
+3
Дома сносят. Но не за схрон с оружием, а за совершение теракта. Но возможно, в данном случаи посчитали бы это домом террориста и снесли.
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04.06.2020 19:03
+2
А планировали обнаружить подшивку журнала Огонек.
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04.06.2020 18:27
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А планировали обнаружить подшивку журнала Огонек.
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04.06.2020 18:27 Ответить
А запалів для гранат все ж 10шт на фото...
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04.06.2020 18:29 Ответить
Так и гранат 10, всё логично)
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04.06.2020 18:33 Ответить
а в статті "9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2". Ось тому і зауважив...
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04.06.2020 18:41 Ответить
у когось пальця не вистачає.
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05.06.2020 09:33 Ответить
А якби ізраільтяни знайшли таке в домі араба-бойовика?Здається вони такі хатинки рівняють с землею.
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04.06.2020 18:40 Ответить
Дома сносят. Но не за схрон с оружием, а за совершение теракта. Но возможно, в данном случаи посчитали бы это домом террориста и снесли.
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04.06.2020 19:03 Ответить
ніколи б не повірив, що в домі бойовика може бути арсенал зброї
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04.06.2020 18:46 Ответить
Тому що, дурень.
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05.06.2020 09:34 Ответить
Будущий "представитель ОРДЛО" на "переговорах" с Украиной.
Если, конечно, как можно скорее не уберем ермака с его шестеркой зельцем.
Этот "боевик" еще прихватит на "переговоры" с криворожским шутом кое-что из своего арсенала...
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04.06.2020 18:47 Ответить
А что ещё вы рассчитывали найти в квартире боевика ?
Коллекцию кукол Барби ???
Вы у Сеньки Яйценюха найдёте и действующий Максим , и машинган , и кучу пистолетов .
И вы думаете - насосал ?
Надарили !
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04.06.2020 18:50 Ответить
Хату знести(підірвати)- хай шанувальника "русскава мира" тут ніщо не тримає. На московію, до Сібиру.
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04.06.2020 21:21 Ответить
 
 