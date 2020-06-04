Поліцейські виявили в будинку бойовика арсенал зброї
Житель Бахмута, що переховується в окупованому Донецьку, тримав удома протитанкову міну, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 600 патронів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Бахмутське відділення поліції Донецької області.
За даними слідчих, бойовик влаштував схрон ще в 2014 році.
"Зі схованки, обладнаної в приватному будинку в зоні проведення операції Об'єднаних сил, правоохоронці вилучили протитанкову міну ТМ-62М, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 10 корпусів від гранат Ф-1 і РГД-5. Також виявлено детонатор для міни МВЧ- 62, 9 запалів УЗРГМ і УЗРГМ-2 і 600 патронів калібру 5,45 мм", - сказано в повідомленні.
Власник зброї - житель Бахмута. Він воював проти сил АТО і чергував на блокпостах терористів, а зараз переховується в Донецьку.
Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 260 "Участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.
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Если, конечно, как можно скорее не уберем ермака с его шестеркой зельцем.
Этот "боевик" еще прихватит на "переговоры" с криворожским шутом кое-что из своего арсенала...
Коллекцию кукол Барби ???
Вы у Сеньки Яйценюха найдёте и действующий Максим , и машинган , и кучу пистолетов .
И вы думаете - насосал ?
Надарили !