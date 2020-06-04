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Новини Агресія Росії проти України
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Поліцейські виявили в будинку бойовика арсенал зброї

Житель Бахмута, що переховується в окупованому Донецьку, тримав удома протитанкову міну, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 600 патронів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Бахмутське відділення поліції Донецької області.

За даними слідчих, бойовик влаштував схрон ще в 2014 році.

"Зі схованки, обладнаної в приватному будинку в зоні проведення операції Об'єднаних сил, правоохоронці вилучили протитанкову міну ТМ-62М, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 10 корпусів від гранат Ф-1 і РГД-5. Також виявлено детонатор для міни МВЧ- 62, 9 запалів УЗРГМ і УЗРГМ-2 і 600 патронів калібру 5,45 мм", - сказано в повідомленні.

Власник зброї - житель Бахмута. Він воював проти сил АТО і чергував на блокпостах терористів, а зараз переховується в Донецьку.

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Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 260 "Участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.

Поліцейські виявили в будинку бойовика арсенал зброї 01

Автор: 

зброя (7439) Нацполіція (15138) СБУ (12786) тероризм (2865) Донецька область (8357) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+3
А якби ізраільтяни знайшли таке в домі араба-бойовика?Здається вони такі хатинки рівняють с землею.
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04.06.2020 18:40
+3
Дома сносят. Но не за схрон с оружием, а за совершение теракта. Но возможно, в данном случаи посчитали бы это домом террориста и снесли.
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04.06.2020 19:03
+2
А планировали обнаружить подшивку журнала Огонек.
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04.06.2020 18:27
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А планировали обнаружить подшивку журнала Огонек.
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04.06.2020 18:27 Відповісти
А запалів для гранат все ж 10шт на фото...
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04.06.2020 18:29 Відповісти
Так и гранат 10, всё логично)
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04.06.2020 18:33 Відповісти
а в статті "9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2". Ось тому і зауважив...
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04.06.2020 18:41 Відповісти
у когось пальця не вистачає.
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05.06.2020 09:33 Відповісти
А якби ізраільтяни знайшли таке в домі араба-бойовика?Здається вони такі хатинки рівняють с землею.
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04.06.2020 18:40 Відповісти
Дома сносят. Но не за схрон с оружием, а за совершение теракта. Но возможно, в данном случаи посчитали бы это домом террориста и снесли.
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04.06.2020 19:03 Відповісти
ніколи б не повірив, що в домі бойовика може бути арсенал зброї
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04.06.2020 18:46 Відповісти
Тому що, дурень.
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05.06.2020 09:34 Відповісти
Будущий "представитель ОРДЛО" на "переговорах" с Украиной.
Если, конечно, как можно скорее не уберем ермака с его шестеркой зельцем.
Этот "боевик" еще прихватит на "переговоры" с криворожским шутом кое-что из своего арсенала...
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04.06.2020 18:47 Відповісти
А что ещё вы рассчитывали найти в квартире боевика ?
Коллекцию кукол Барби ???
Вы у Сеньки Яйценюха найдёте и действующий Максим , и машинган , и кучу пистолетов .
И вы думаете - насосал ?
Надарили !
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04.06.2020 18:50 Відповісти
Хату знести(підірвати)- хай шанувальника "русскава мира" тут ніщо не тримає. На московію, до Сібиру.
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04.06.2020 21:21 Відповісти
 
 