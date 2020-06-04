Поліцейські виявили в будинку бойовика арсенал зброї

Житель Бахмута, що переховується в окупованому Донецьку, тримав удома протитанкову міну, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 600 патронів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Бахмутське відділення поліції Донецької області.

За даними слідчих, бойовик влаштував схрон ще в 2014 році.

"Зі схованки, обладнаної в приватному будинку в зоні проведення операції Об'єднаних сил, правоохоронці вилучили протитанкову міну ТМ-62М, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 10 корпусів від гранат Ф-1 і РГД-5. Також виявлено детонатор для міни МВЧ- 62, 9 запалів УЗРГМ і УЗРГМ-2 і 600 патронів калібру 5,45 мм", - сказано в повідомленні.

Власник зброї - житель Бахмута. Він воював проти сил АТО і чергував на блокпостах терористів, а зараз переховується в Донецьку.

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Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 260 "Участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.