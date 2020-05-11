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Новини Фото Будні поліції
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3 гранати та майже 300 набоїв вилучили у жителя Черкащини. ФОТО

У співробітника охоронної фірми знайшли вдома гранати, запали і патрони. Чоловікові загрожує до 7 років за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

"До працівників Черкаського відділення поліції надійшла інформація про те, що житель села Будище, який працює охоронцем на одній із місцевих охоронних фірм, зберігає за місцем проживання боєприпаси. Інформація підтвердилася", - сказано в повідомленні.

Вдома у чоловіка поліцейські виявили гранати ВОГ-17, РГД-5, і Ф-1, два запали УЗРГМ і 17 пачок патронів калібру 9 міліметрів, загалом кількістю 272 одиниці.

Чоловіка затримали. Поліцейські розслідують провадження в частині 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зараз слідчі з'ясовують, звідки у чоловіка боєприпаси і навіщо він їх зберігав.

Якщо вину чоловіка буде доведено, він може провести за ґратами до 7 років.

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3 гранати та майже 300 набоїв вилучили у жителя Черкащини 01
3 гранати та майже 300 набоїв вилучили у жителя Черкащини 02
3 гранати та майже 300 набоїв вилучили у жителя Черкащини 03

Автор: 

зброя (7466) Нацполіція (15173) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+6
теща, курва, сдала....
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11.05.2020 18:53
+3
Норм. коллекция! В неспокойное время живём, ну не марки же собирать.
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11.05.2020 18:50
+3
3 гранаты и почти 300 патронов изъяли у жителя Черкасщины

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а він хворий на коронавірус чи нє?
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11.05.2020 19:37
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Норм. коллекция! В неспокойное время живём, ну не марки же собирать.
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11.05.2020 18:50 Відповісти
шо можно в будище с таким арсеналом охранять? курятники? ))
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11.05.2020 18:52 Відповісти
Там в каждом селе можно найти вооружение на стрелковый взвод, если хорошо поискать...Наше родовое селище - Вишнопиль, Черкасской обл, я этот народ хорошо знаю.
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11.05.2020 18:57 Відповісти
я тоже все школьные каникулы провёл в черкассах. и потом часть жизни. в детстве, там было у нас хобби, собирать эхо войны под свидивком и шастать по затопленым сёлам, когда зимой вода в водохранилище спадала и фундаменты домов бывших сёл снова появлялись на вид. даже щас помню место, где под горой припрятали тогда отсапёренный 122 мм снаряд. если с прибором пройтись сегодня, думаю легко его найду. а так конечно нет, тераска в которой припрятали явно за эти годы сровнялась с землёй.
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11.05.2020 19:31 Відповісти
в пєті сіманєнко ствол знайшли ,а чомусь пєтя комуніст не сидить в тюрязі за незаконне зберігання зброї.
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11.05.2020 19:38 Відповісти
там в огороде еще и танк прикопан..
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11.05.2020 18:52 Відповісти
теща, курва, сдала....
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11.05.2020 18:53 Відповісти
Нафига?
Как он теперь будет от коронавируса отбиваться?
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11.05.2020 18:58 Відповісти
3 гранаты и почти 300 патронов изъяли у жителя Черкасщины

===============================
а він хворий на коронавірус чи нє?
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11.05.2020 19:37 Відповісти
Ідіот. Хотвати правильно треба і не хизуватися всім підряд "вооружен и очєнь опасєн". От і "довихарювався" дурник...
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11.05.2020 23:44 Відповісти
 
 