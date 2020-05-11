3 гранати та майже 300 набоїв вилучили у жителя Черкащини. ФОТО

У співробітника охоронної фірми знайшли вдома гранати, запали і патрони. Чоловікові загрожує до 7 років за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

"До працівників Черкаського відділення поліції надійшла інформація про те, що житель села Будище, який працює охоронцем на одній із місцевих охоронних фірм, зберігає за місцем проживання боєприпаси. Інформація підтвердилася", - сказано в повідомленні.

Вдома у чоловіка поліцейські виявили гранати ВОГ-17, РГД-5, і Ф-1, два запали УЗРГМ і 17 пачок патронів калібру 9 міліметрів, загалом кількістю 272 одиниці.

Чоловіка затримали. Поліцейські розслідують провадження в частині 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зараз слідчі з'ясовують, звідки у чоловіка боєприпаси і навіщо він їх зберігав.

Якщо вину чоловіка буде доведено, він може провести за ґратами до 7 років.

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