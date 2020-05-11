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Новости Фото Будни полиции
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3 гранаты и почти 300 патронов изъяли у жителя Черкасщины. ФОТО

У сотрудника охранной фирмы нашли дома гранаты, запалы и патроны. Мужчине грозит до 7 лет за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"К работникам Черкасского отделения полиции поступила информация о том, что житель села Будище, который работает охранником на одной из местных охранных фирм, хранит по месту жительства боеприпасы. Информация подтвердилась", — сказано в сообщении.

Дома у мужчины полицейские обнаружили гранаты ВОГ-17, РГД-5, и Ф-1, два запала УЗРГМ и 17 пачек патронов калибра 9 миллиметров, общем количеством 272 единицы.

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Мужчину задержали. Полицейские расследуют производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи выясняют, откуда у мужчины боеприпасы и зачем он их хранил.

Если вина мужчины будет доказана, он может провести за решеткой до 7 лет.

3 гранаты и почти 300 патронов изъяли у жителя Черкасщины 01
3 гранаты и почти 300 патронов изъяли у жителя Черкасщины 02
3 гранаты и почти 300 патронов изъяли у жителя Черкасщины 03

Автор: 

оружие (10290) Нацполиция (16608) Черниговская область (1188)


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Топ комментарии
+6
теща, курва, сдала....
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11.05.2020 18:53 Ответить
+3
Норм. коллекция! В неспокойное время живём, ну не марки же собирать.
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11.05.2020 18:50 Ответить
+3
3 гранаты и почти 300 патронов изъяли у жителя Черкасщины

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а він хворий на коронавірус чи нє?
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11.05.2020 19:37 Ответить
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Норм. коллекция! В неспокойное время живём, ну не марки же собирать.
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11.05.2020 18:50 Ответить
шо можно в будище с таким арсеналом охранять? курятники? ))
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11.05.2020 18:52 Ответить
Там в каждом селе можно найти вооружение на стрелковый взвод, если хорошо поискать...Наше родовое селище - Вишнопиль, Черкасской обл, я этот народ хорошо знаю.
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11.05.2020 18:57 Ответить
я тоже все школьные каникулы провёл в черкассах. и потом часть жизни. в детстве, там было у нас хобби, собирать эхо войны под свидивком и шастать по затопленым сёлам, когда зимой вода в водохранилище спадала и фундаменты домов бывших сёл снова появлялись на вид. даже щас помню место, где под горой припрятали тогда отсапёренный 122 мм снаряд. если с прибором пройтись сегодня, думаю легко его найду. а так конечно нет, тераска в которой припрятали явно за эти годы сровнялась с землёй.
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11.05.2020 19:31 Ответить
в пєті сіманєнко ствол знайшли ,а чомусь пєтя комуніст не сидить в тюрязі за незаконне зберігання зброї.
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11.05.2020 19:38 Ответить
там в огороде еще и танк прикопан..
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11.05.2020 18:52 Ответить
теща, курва, сдала....
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11.05.2020 18:53 Ответить
Нафига?
Как он теперь будет от коронавируса отбиваться?
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11.05.2020 18:58 Ответить
3 гранаты и почти 300 патронов изъяли у жителя Черкасщины

===============================
а він хворий на коронавірус чи нє?
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11.05.2020 19:37 Ответить
Ідіот. Хотвати правильно треба і не хизуватися всім підряд "вооружен и очєнь опасєн". От і "довихарювався" дурник...
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11.05.2020 23:44 Ответить
 
 