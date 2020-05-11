3 гранаты и почти 300 патронов изъяли у жителя Черкасщины. ФОТО

У сотрудника охранной фирмы нашли дома гранаты, запалы и патроны. Мужчине грозит до 7 лет за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"К работникам Черкасского отделения полиции поступила информация о том, что житель села Будище, который работает охранником на одной из местных охранных фирм, хранит по месту жительства боеприпасы. Информация подтвердилась", — сказано в сообщении.

Дома у мужчины полицейские обнаружили гранаты ВОГ-17, РГД-5, и Ф-1, два запала УЗРГМ и 17 пачек патронов калибра 9 миллиметров, общем количеством 272 единицы.

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Мужчину задержали. Полицейские расследуют производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи выясняют, откуда у мужчины боеприпасы и зачем он их хранил.

Если вина мужчины будет доказана, он может провести за решеткой до 7 лет.





