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Новини
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Працівникам Об'єднаної гірничо-хімічної компанії не вистачило грошей на зарплати, - т.в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс

Працівникам Об'єднаної гірничо-хімічної компанії не вистачило грошей на зарплати, - т.в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс

Державній Об'єднаній гірничо-хімічній компанії не вистачило грошей для своєчасної виплати зарплати співробітникам.

Про це повідомив на сторінці у Facebook т.в.о голови правління ОГХК Пітер Девіс, передає Апостроф.

За інформацією попереднього менеджменту ОГХК, розміщеною на сайті компанії, дефіцит у розмірі 20 млн грн залишив без заробітної плати працівників Вільногірського ГМК (філія ОГХК). Офісу і співробітникам Іршанського ГЗК зарплату за червень виплатили

На думку колишнього керівництва компанії, розміщеного на сайті ОГХК, дефіцит фінансів виник у зв'язку з недоцільним використанням коштів, залишених на рахунках компанії ще в лютому цього року, коли Фонд держмайна змінив менеджмент. На момент приходу нового керівництва, на рахунках ОГХК було близько 293 млн грн і $20 млн.

Нинішній керівник ОГХК Пітер Девіс значно збільшив витрати на утримання офісу. Він більш ніж удвічі збільшив штат співробітників - до 76 осіб із 32. Щомісячний фонд оплати праці офісним працівникам компанії з лютого по червень зріс із 1,2 млн грн до 5 млн грн.

Старі контракти, укладені колишнім менеджментом, за якими гроші заходили на рахунки ОГХК, були розірвані 16 травня за наказом Пітера Девіса. Нові контракти, очевидно, не встигли принести дохід, щоб вирівняти фінансову ситуацію в компанії. Їх укладення нове керівництво ОГХК почне лише в червні цього року

Нагадаємо, приватизація Об'єднаної гірничо-хімічної компанії планувалася влітку цього року, але була відкладена Фондом держмайна в зв'язку зі світовою кризою і епідемією коронавірусу. 2018 рік компанія закінчила з прибутком 118 млн грн. Чистий фінансовий результат ОГХК за 2019 рік поки не оприлюднений.

Автор: 

борг (2142) зарплата (2251)


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Топ коментарі
+3
Работникам Объединенной горно-химической компании не хватило денег на зарплаты, - врио главы правления ОГХК Питер Дэвис - Цензор.НЕТ 6681
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08.07.2020 14:03
+3
Не переживайте.
Моїй мамі пенсію виплатили новими купюрами. Всі до єдиної, від тисячі до 5 гривень, тільки зі станка
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08.07.2020 14:30
+2
Работникам Объединенной горно-химической компании не хватило денег на зарплаты, - врио главы правления ОГХК Питер Дэвис - Цензор.НЕТ 7218
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08.07.2020 14:02
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Работникам Объединенной горно-химической компании не хватило денег на зарплаты, - врио главы правления ОГХК Питер Дэвис - Цензор.НЕТ 7218
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08.07.2020 14:02 Відповісти
Работникам Объединенной горно-химической компании не хватило денег на зарплаты, - врио главы правления ОГХК Питер Дэвис - Цензор.НЕТ 6681
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08.07.2020 14:03 Відповісти
Питеру Девису - огромная благодарность от избирателей Зеленского!
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08.07.2020 14:05 Відповісти
Спокуха. Сейчас пожар потушат и поедет заниматься нехваткой денег. Хотя нет, сначала на Волынь. Там еще ничего не сгорело и нет других стихийных бедствий. Пока нет.
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08.07.2020 14:13 Відповісти
Не "каркайте", нам здесь еще жить...
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08.07.2020 14:20 Відповісти
Классика: торговать так, чтоб сдачу нечем давать было!
Этот директор точно Питер Дэвис, а не Петя Давыдов?
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08.07.2020 14:19 Відповісти
Нету денег - не надо строить.
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08.07.2020 14:24 Відповісти
Не переживайте.
Моїй мамі пенсію виплатили новими купюрами. Всі до єдиної, від тисячі до 5 гривень, тільки зі станка
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08.07.2020 14:30 Відповісти
Однако.
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08.07.2020 14:33 Відповісти
 
 