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Новий податок для малих фермерів - ідея передчасна, - Шмигаль

Новий податок для малих фермерів - ідея передчасна, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає передчасним запровадження податку з кожного гектара сільгоспземель, як це пропонується законопроектом №3131.

"Це ідея на сьогодні, вважаю, передчасна. Збільшувати орендну плату в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, - це не зовсім коректно", - сказав Шмигаль під час урядового засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через профільне міністерство і профільний комітет ми будемо просити донести цю думку до парламентаріїв, щоб таке рішення під час кризи і труднощів в агросфері ми передчасно не ухвалювали", - пояснив прем'єр.

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Нагадаємо, нардепи пропонують ввести новий податок для малих фермерів. Законопроєкт №3131, зокрема, пропонує впровадження поставленого податкового зобов'язання (ПНЗ) з кожного гектара (5% від нормативно грошової оцінки, або приблизно 1400 грн/га). Якщо сума ПДФО на зарплату / оренду, військовий збір, податок на землю, податок з прибутку, єдиний податок 4-ї групи менша, ніж ПНЗ, то різниця стягується до місцевого бюджету.

Автор: 

земля (1680) податки (3856) фермер (389) пай (14) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+6
Как сельский житель могу сразу сказать что после продажи земли фермерам будет хана-их задавят крупные аграрные компании а их союзники зернотрейдеры перед этим просто обвалят цены на зерно,чем они во время жнив последние годы и занимаются.
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08.07.2020 14:51
+6
конечно. Потому что земля сама по себе дохода не приносит. Множество случаев когда нет возможности обработать землю, да и доход она приносит по-разному даже при использовании. А сколько случаев когда земля должна просто стоять под паром - за что платить?
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08.07.2020 15:00
+4
Зеленая банда в своем стиле, закинула идейку через свох слуг урода, посмотрели, увидели, реакция крайне негативная, сразу пошел откат назад, завтра может еще зеленая жопа "победоносно освободит" людей от налога, которого и так не было бы.
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08.07.2020 14:53
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Как сельский житель могу сразу сказать что после продажи земли фермерам будет хана-их задавят крупные аграрные компании а их союзники зернотрейдеры перед этим просто обвалят цены на зерно,чем они во время жнив последние годы и занимаются.
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08.07.2020 14:51 Відповісти
Фермерам тоже нужно объединяться и в складчину иметь свои зернохранилища, ну и свои "профсоюзы"
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08.07.2020 14:56 Відповісти
и технику, и логистику, и закупки удобрений, пестицидов, гербицидов, агро и зоотехников... короче говоря, фермерская кооперация - это как работа Ит-шников на условии фоп в едином офисе. Ничего общего с колхозом... скорее, технопарк... хотя, наши кооперирующиеся фермеры все равно пересрутся при первой же жеребьевке очередности пользования техникой в период посевной и уборки...
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08.07.2020 15:09 Відповісти
не обов'язково, ці всі послуги можна замовляти, бо коли в кооперації, то рано чи пізно пересруться, а коли є незалежні постачальники і надавачі послуг, то і конкуренція і якість.
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08.07.2020 16:46 Відповісти
можно. Но john deerе, case, claas, например,на делянке в пару га никак не разгонится. И шо? Нанимать малютку sampo rosenlew? Где? И, кстати, 20% урожая с поля гречихи в 2-3 га никак не устрочт владеьца техники. Ну, это так, в качестве примера, о возможности заказа услуги. Так это только уборка. А за вспашку заплати, культивацию, опрыскивание. Не, тока покупка техники кооперативом. Но посрутся в первую же весну/осень, или что наступит раньше...
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08.07.2020 16:58 Відповісти
хіба в кооперації замовляти послуги, купувати добрива і таке інше, бо купувати техніку, то посруться це однозначно
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08.07.2020 17:36 Відповісти
шановні панове. Зазвичай конфлікти з'являються тоді, коли недостатньо чітко прописані правила. Коли чіткі правила, тоді і конфліктів мінімум.
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08.07.2020 20:09 Відповісти
це не надовго, всеодно кожен буде думати як іншого надурити. в більшості чомусь так і ніякі правила, по яких грати погодились всі, цьому не заважають, нажаль.
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08.07.2020 21:26 Відповісти
власні кооперативи, та кооперативні банки. Так зокрема в Німеччині 90% банків є кооперативними, себто обслуговують інтереси членів кооперативів, і не є гаманцем олігархів як у нас.
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08.07.2020 20:06 Відповісти
фермерские лрофсоюзы должны быть с пулеметами , шоб отгонять продотряды
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08.07.2020 22:11 Відповісти
Я согласен... даже УПЦ или ГКЦУ( за РПЦ молчу.а то их прибьют на первом этапе) может фермера обязать "добровольно" выделять 5% выращенного урожая.
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08.07.2020 22:24 Відповісти
конечно. Потому что земля сама по себе дохода не приносит. Множество случаев когда нет возможности обработать землю, да и доход она приносит по-разному даже при использовании. А сколько случаев когда земля должна просто стоять под паром - за что платить?
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08.07.2020 15:00 Відповісти
Необязатольно сеять-веять. Можно птицу, рыбу, крс и вьетнамских свинок на земле выращивать. Можно заняться коневодством, выращиванием улиток и перепелами. Ну шо за шаблоны... земля - значит сразу же сеять картошку и укоренять брокколи и кольраби...
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08.07.2020 15:15 Відповісти
делают как у кацапов - за .под паром штраф - неиспользование земли по назначению и похрен на ваши агрономические заумности . чиновникам деньги нужны.
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08.07.2020 15:17 Відповісти
Метод втыка не прошёл,конечно нужно больше мозгами работать, .а не ватой.
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08.07.2020 14:52 Відповісти
Зеленая банда в своем стиле, закинула идейку через свох слуг урода, посмотрели, увидели, реакция крайне негативная, сразу пошел откат назад, завтра может еще зеленая жопа "победоносно освободит" людей от налога, которого и так не было бы.
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08.07.2020 14:53 Відповісти
Почекайте ще трохи, бо ще не зрозуміло чи це теля корівка чи бичок. Доїльщики херові!
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08.07.2020 14:54 Відповісти
Жалко... Могли бы 73% порадовать...
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08.07.2020 15:25 Відповісти
Вот все и прояснилось. Столько барабанов и волынок на подъем против "барыг", а когда до настоящих барыг, типа Бахматюка, дошло, то сдулись комментаторы
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08.07.2020 15:32 Відповісти
"преждевременный" це до якого числа якого місяця ?
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08.07.2020 15:36 Відповісти
...Представители СН, с Арахамией, и несколько нардепов группы "Довіра" придумали новый налог, который ляжет на плечи мелких фермеров. Теперь рядовой владелец пая будет обязан платить примерно 6000 гривен в год за свой пай, вне зависимости от того, получил он с него прибыль или нет. И главное, что эту инициативу нардепов поддерживает большой агробизнес. Почему? Все просто. Если у вас 4 гектара земли и вы пенсионер в селе, и для вас заплатить 6000 гривен налога за свой пай окажется невозможным, то единственным выходом будет продать землю. Поздравляю. СН с Зеленским таки хотят заставить продать селян свою землю. И теперь они для этого хотят принять соответствующий закон. Ну, не подонки? И что-то мне подсказывает, что большой агробизнес и был мотиватором этого законопроекта.

...
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08.07.2020 15:40 Відповісти
так і є, була ще стаття, то ініціатори і підтримують саме агрохолдинги.
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08.07.2020 16:48 Відповісти
Та то само собою. Після місцевих виборів селюки прозріють !
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08.07.2020 17:02 Відповісти
 
 