Новий податок для малих фермерів - ідея передчасна, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає передчасним запровадження податку з кожного гектара сільгоспземель, як це пропонується законопроектом №3131.
"Це ідея на сьогодні, вважаю, передчасна. Збільшувати орендну плату в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, - це не зовсім коректно", - сказав Шмигаль під час урядового засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Через профільне міністерство і профільний комітет ми будемо просити донести цю думку до парламентаріїв, щоб таке рішення під час кризи і труднощів в агросфері ми передчасно не ухвалювали", - пояснив прем'єр.
Нагадаємо, нардепи пропонують ввести новий податок для малих фермерів. Законопроєкт №3131, зокрема, пропонує впровадження поставленого податкового зобов'язання (ПНЗ) з кожного гектара (5% від нормативно грошової оцінки, або приблизно 1400 грн/га). Якщо сума ПДФО на зарплату / оренду, військовий збір, податок на землю, податок з прибутку, єдиний податок 4-ї групи менша, ніж ПНЗ, то різниця стягується до місцевого бюджету.
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