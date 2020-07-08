Новий податок для малих фермерів - ідея передчасна, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає передчасним запровадження податку з кожного гектара сільгоспземель, як це пропонується законопроектом №3131.

"Це ідея на сьогодні, вважаю, передчасна. Збільшувати орендну плату в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, - це не зовсім коректно", - сказав Шмигаль під час урядового засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через профільне міністерство і профільний комітет ми будемо просити донести цю думку до парламентаріїв, щоб таке рішення під час кризи і труднощів в агросфері ми передчасно не ухвалювали", - пояснив прем'єр.

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Нагадаємо, нардепи пропонують ввести новий податок для малих фермерів. Законопроєкт №3131, зокрема, пропонує впровадження поставленого податкового зобов'язання (ПНЗ) з кожного гектара (5% від нормативно грошової оцінки, або приблизно 1400 грн/га). Якщо сума ПДФО на зарплату / оренду, військовий збір, податок на землю, податок з прибутку, єдиний податок 4-ї групи менша, ніж ПНЗ, то різниця стягується до місцевого бюджету.