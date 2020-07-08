На залізничному вокзалі Києва буде встановлено інфрачервоні системи скринінгу температури, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" встановить на вокзалах станції Київ-Пасажирський сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури особи. Вони дадуть змогу вимірювати температуру зі швидкістю до 120 відвідувачів за хвилину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зокрема, дві системи буде встановлено на Центральному вокзалі столиці і одна - на Південному.

"Зараз вокзали станції "Київ-Пасажирський" щодоби приймають найбільший пасажиропотік. Системи автоматичного скринінгу температури дадуть змогу швидко виміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах у вокзали. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань і допоможе швидко виявити потенційно хворих", - заявив в.о. управління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

За словами керівника компанії, пасажири з підозрою на захворювання не будуть допускатися на об'єкт, охорона рекомендуватиме їм звернутися в медпункт вокзалу.

Крім того, ці системи здатні вимірювати одночасно температуру людей, які перебувають один від одного на соціальній дистанції - від 1 до 5 м.

Першу таку систему планується встановити найближчими тижнями.