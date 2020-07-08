УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7247 відвідувачів онлайн
Новини
1 304 13

На залізничному вокзалі Києва буде встановлено інфрачервоні системи скринінгу температури, - "Укрзалізниця"

На залізничному вокзалі Києва буде встановлено інфрачервоні системи скринінгу температури, -

"Укрзалізниця" встановить на вокзалах станції Київ-Пасажирський сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури особи. Вони дадуть змогу вимірювати температуру зі швидкістю до 120 відвідувачів за хвилину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зокрема, дві системи буде встановлено на Центральному вокзалі столиці і одна - на Південному.

"Зараз вокзали станції "Київ-Пасажирський" щодоби приймають найбільший пасажиропотік. Системи автоматичного скринінгу температури дадуть змогу швидко виміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах у вокзали. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань і допоможе швидко виявити потенційно хворих", - заявив в.о. управління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

За словами керівника компанії, пасажири з підозрою на захворювання не будуть допускатися на об'єкт, охорона рекомендуватиме їм звернутися в медпункт вокзалу.

Крім того, ці системи здатні вимірювати одночасно температуру людей, які перебувають один від одного на соціальній дистанції - від 1 до 5 м.

Першу таку систему планується встановити найближчими тижнями.

Автор: 

вокзал (289) Укрзалізниця (6865) Іван Юрик (40)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Цыганву лучше бы разогнали!
показати весь коментар
08.07.2020 17:25
+3
+1 за разгон цыганвы
показати весь коментар
08.07.2020 17:28
+1
А....метро? ....поставьте их в метро и синхронизируйте с камерами видеонаблюдения...и вы увидите нечто интересное.
показати весь коментар
08.07.2020 23:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цыганву лучше бы разогнали!
показати весь коментар
08.07.2020 17:25 Відповісти
+1 за разгон цыганвы
показати весь коментар
08.07.2020 17:28 Відповісти
Це погроза? 🤔
показати весь коментар
08.07.2020 17:34 Відповісти
це польот народного бабла.наблюдай і насолоджуйся.
показати весь коментар
08.07.2020 17:43 Відповісти
Я що, збоченець? Я від мазохізму насолодження не отримую.
показати весь коментар
08.07.2020 18:21 Відповісти
Куда вы летите, торопыги! Обдумать нужно все толком, а потом уже рубить так с горяча!
показати весь коментар
08.07.2020 18:04 Відповісти
А зачем это делать?
показати весь коментар
08.07.2020 18:08 Відповісти
никто не знает. но главное бабло освоить.
показати весь коментар
08.07.2020 18:26 Відповісти
Действие ради действия.
показати весь коментар
08.07.2020 19:02 Відповісти
Вуаляйте, через недельку-другую мотану на моря блаблакаром
показати весь коментар
08.07.2020 18:53 Відповісти
А этим лишь бы денег вбухать на ненужное неэффективное гавно
показати весь коментар
08.07.2020 20:51 Відповісти
А....метро? ....поставьте их в метро и синхронизируйте с камерами видеонаблюдения...и вы увидите нечто интересное.
показати весь коментар
08.07.2020 23:23 Відповісти
Негде ночевать? Перед входом в вокзал натри лоб какой нибудь тряпкой и спокойно переночуешь в вокзальном медпункте!
показати весь коментар
09.07.2020 03:47 Відповісти
 
 