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Литва заборонила трансляцію всіх російських пропагандистських каналів групи "RT"

Литва заборонила трансляцію всіх російських пропагандистських каналів групи

Литовська комісія з питань радіо і телебачення заборонила трансляцію каналів RT через зв'язки з російським пропагандистом Дмитром Кисельовим, який перебуває під санкціями ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

"З урахуванням інформації Міністерства закордонних справ Литовська комісія з радіо і телебачення вирішила зупинити ретрансляцію на території Литовської Республіки п'яти програм RT", - сказав BNS голова комісії Мантас Мартішюс.

За його словами, рішення вступає в силу з дати його опублікування онлайн, тобто з четверга.

Мартішюс підкреслив, що рішення зупинити програми прийнято через санкції проти Кисельова.

"Пан Кисельов не повинен отримувати вигоду, тому ретрансляція програм зупиняється. Це було зроблено в Латвії, а зараз - і в Литві", - додав Мартішюс.

За даними комісії, в Литві показують п'ять каналів мережі RT: сам RT, його версію RT HD, RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.

Пропагандистську російську мережу каналів RT, яка раніше мала назву Russia Today, раніше заборонила Національна рада з електронних ЗМІ Латвії.

Автор: 

Литва (2418) пропаганда (2812) RT (29)


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Топ коментарі
+37
Молодцы,Литва!
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08.07.2020 19:04
+26
искренне завидую и рад за Литовцев!.. руссофобия это признак высокой внутренней культуры..
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08.07.2020 19:09
+25
О, оце добрі бандерівці, не то шо наші манкурти.
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08.07.2020 19:09
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Молодцы,Литва!
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08.07.2020 19:04 Відповісти
и Латвия. читай: ранее и Латвия запретила сеть РТ
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08.07.2020 19:58 Відповісти
Молодці! в нас поки смердючі малороси рулять, але все так не буде)
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08.07.2020 19:06 Відповісти
искренне завидую и рад за Литовцев!.. руссофобия это признак высокой внутренней культуры..
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08.07.2020 19:09 Відповісти
Але ж й добре сказав!-)
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08.07.2020 21:07 Відповісти
О, оце добрі бандерівці, не то шо наші манкурти.
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08.07.2020 19:09 Відповісти
А когда в Украине закроют каналы 112,ньюс ван,зик,прямой,наш ?
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08.07.2020 19:09 Відповісти
Поварёнок, у тебя заворот кишечника.
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08.07.2020 19:18 Відповісти
Ви до вас ,тупорилих ,колись дійде, що починати кожне питання з літери «А» це признак низького інтелекту? -діти і дебіли так розмовляють)
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08.07.2020 19:24 Відповісти
Вы уже европеец?
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08.07.2020 19:29 Відповісти
Ти точно ідіот.
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08.07.2020 19:58 Відповісти
Украинские провайдерам iptv пох..
На каждом сервисе - параша тудэй в разных версиях
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08.07.2020 19:09 Відповісти
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
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08.07.2020 19:10 Відповісти
решение остановить программы?
кароче нам самим придётся спутники сбивать...
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08.07.2020 19:12 Відповісти
потому что в отличии от Украини, там нет у власти прокремлевской агентури
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08.07.2020 19:12 Відповісти
Там нет Свыни Медвейчука Бойка и другой мерзоты.
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08.07.2020 19:15 Відповісти
Там нет главного - избирателей этой сволочи. Они в свое, бездарно упущенное Украиной время, лишили избирательного права понаехавших из нарасии.
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08.07.2020 19:26 Відповісти
Tut ne tak mnogo ruskix zyvut v Litve,gde to okolo 5%,daze I stolko net.Litovcy nekogda nebudet golosovat za ruski mir.Malo kto smotrit tv na ruskom takze liudi do 40 let bolsinstvo I ruskogo jazyka neznajet.Jest litovskije TV na litovskom jazyke mozet 5 takix I te smotrit
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08.07.2020 22:14 Відповісти
Это прекрасно. Но я хорошо помню, как в девяностые даже тут, в Украине, выли на все повадки вражьи голоса про "паспорт негражданина", и особенно про Литву, я думаю, тогда этого г... там было намного больше 5%(ну, или это так раздули СМИ), тогда же СМИ, как бешеные псы критиковали вновь введенные правила правописания - ТаллинН, АЙзербайджан(просто еще штришок(или штришек? - не уверен) тех времен, последний нынче втихаря отказался от такого написания)...
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08.07.2020 22:30 Відповісти
netu I 5% zdes ruskix,poliakov jest bolse cem ruskix.Konecno tut poliaki oni ne takyje kak Polse,oni vmeste s ruskimi na vybori idut pod odnim nazvanijem ston sobrat tam 4% popast v sejm.Jesli otdelno idut oni tex procentov nenaberajet.Ix v sejme vsego mozet 5 iz 141 deputata eto maksimum.Samom sejme te ze poliaki oni za NATO,ES takze kak I drugyje,tut raznix mnenyji net
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08.07.2020 22:52 Відповісти
Так я и говорю, что такая, более-менее благоприятная электоральная ситуация сложилась не просто на пустом месте, а благодаря большой проделанной работе по очистке Литвы от наследия советской оккупации - огромного количества навезенного в страну за 50 лет русско-крммунистическо-гебнявого элемента.
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08.07.2020 23:04 Відповісти
A sto obcego mi imejem s ruskimi?Mi vsegda imeli svoj jazyk,boleje togo na niom govorili 1/3 Kalingrada do 17 veka.Nado berec svoj jazyk I neslusat ciuzego jazyka,mozet ecio I Muravjova vspomnim takze.SPG tak 70% gaza zakupajem s norvegiji daze ne ES strain I 20% a ameriki,tam do 10% jest ruski gaz lotorogo mozem takze nepokupat bez problem
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08.07.2020 22:57 Відповісти
Tocnej ne Kalingrada a Kionesberga ili Karaliaucius po litovski.A vot skazyte skolko teper govoriat po litovski Kalingradskoj oblasti po litovski?Genocid nasego jazyka
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08.07.2020 23:01 Відповісти
Pri Prusiji glavni jazyk byl litovski pocti 1/3 teritoriji Kionesberga.Byli nasi skoli,familiji litovskije po krajne mere oni sebia cytali litovcami.Prisiol ruski mir I takix nestalo
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08.07.2020 23:37 Відповісти
У поросячих сейчас будет шок . Половина кометов за Свыню , выходит из руського трафика . Скоро это будет документально доказано .
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08.07.2020 19:12 Відповісти
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08.07.2020 19:18 Відповісти
Кацап, спєрдоляй!
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08.07.2020 19:18 Відповісти
"выходит из руського трафика "

РуСЬкий = украинский вообще-то, в отличие от руССкого=российского=московского. А ты что сказать хотел?
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08.07.2020 19:29 Відповісти
Співпраця ботоферм Прігожина та Фьодорова вже не підлягає ніякому сумніву.
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08.07.2020 20:08 Відповісти
Браво, Литва!
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08.07.2020 19:13 Відповісти
Eto est karosho!
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08.07.2020 19:16 Відповісти
Восхищаюсь Литвой! Сколько мудрости,патриотизма, здравомыслия....
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08.07.2020 19:37 Відповісти
Хорошо когда в Литве единый народ. и он не делиться на латвийский народ и советский народ(сброд) Латвии,многие знают что у советских и русских людей нет своего государства (ссср распалось),а есть только столица Мацква.
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08.07.2020 19:51 Відповісти
Якраз в Латвії повно свино-собак.
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08.07.2020 20:00 Відповісти
В Латвии да я согласен
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08.07.2020 20:04 Відповісти
запретила трансляцию каналов RT. Источник: https://censor.net/n3206980

Як це буде виконуватись технічно?Заборонять трансляцію в ефірі,в інтернеті,в мережі IPTV?Юридично в IPTV така заборона можлива?Але в будь якому разі ідея дуже добра.
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08.07.2020 19:40 Відповісти
А в нас і 112, і nеwsone, і zik, і ґ+ґ, як гриби після дощу. Мураєв ще хизується, що створив два канали, не знаю на чиї кошти правда
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08.07.2020 19:48 Відповісти
люди уважают себя и любят страну, в которой живут. Не предадут, и на референдуме не будут отделяться и жить под чужим флагом и по чужим законам.
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08.07.2020 20:01 Відповісти
ну толку то от любых запретов сайтов, каналов и т.д. в современном мире маловато. Купи себе копеечную приставку да смотри все что угодно, хочешь в записи, хочешь онлайн. Так, скорее позицию обозначить.
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08.07.2020 20:06 Відповісти
Gut !
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08.07.2020 21:09 Відповісти
А когда в Украине от этого мусора избавятся?
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09.07.2020 00:31 Відповісти
 
 