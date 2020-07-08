Литва заборонила трансляцію всіх російських пропагандистських каналів групи "RT"
Литовська комісія з питань радіо і телебачення заборонила трансляцію каналів RT через зв'язки з російським пропагандистом Дмитром Кисельовим, який перебуває під санкціями ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
"З урахуванням інформації Міністерства закордонних справ Литовська комісія з радіо і телебачення вирішила зупинити ретрансляцію на території Литовської Республіки п'яти програм RT", - сказав BNS голова комісії Мантас Мартішюс.
За його словами, рішення вступає в силу з дати його опублікування онлайн, тобто з четверга.
Мартішюс підкреслив, що рішення зупинити програми прийнято через санкції проти Кисельова.
"Пан Кисельов не повинен отримувати вигоду, тому ретрансляція програм зупиняється. Це було зроблено в Латвії, а зараз - і в Литві", - додав Мартішюс.
За даними комісії, в Литві показують п'ять каналів мережі RT: сам RT, його версію RT HD, RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.
Пропагандистську російську мережу каналів RT, яка раніше мала назву Russia Today, раніше заборонила Національна рада з електронних ЗМІ Латвії.
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кароче нам самим придётся спутники сбивать...
РуСЬкий = украинский вообще-то, в отличие от руССкого=российского=московского. А ты что сказать хотел?
Як це буде виконуватись технічно?Заборонять трансляцію в ефірі,в інтернеті,в мережі IPTV?Юридично в IPTV така заборона можлива?Але в будь якому разі ідея дуже добра.