Литва заборонила трансляцію всіх російських пропагандистських каналів групи "RT"

Литовська комісія з питань радіо і телебачення заборонила трансляцію каналів RT через зв'язки з російським пропагандистом Дмитром Кисельовим, який перебуває під санкціями ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

"З урахуванням інформації Міністерства закордонних справ Литовська комісія з радіо і телебачення вирішила зупинити ретрансляцію на території Литовської Республіки п'яти програм RT", - сказав BNS голова комісії Мантас Мартішюс.

За його словами, рішення вступає в силу з дати його опублікування онлайн, тобто з четверга.

Мартішюс підкреслив, що рішення зупинити програми прийнято через санкції проти Кисельова.

"Пан Кисельов не повинен отримувати вигоду, тому ретрансляція програм зупиняється. Це було зроблено в Латвії, а зараз - і в Литві", - додав Мартішюс.

За даними комісії, в Литві показують п'ять каналів мережі RT: сам RT, його версію RT HD, RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.

Пропагандистську російську мережу каналів RT, яка раніше мала назву Russia Today, раніше заборонила Національна рада з електронних ЗМІ Латвії.