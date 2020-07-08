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Литва запретила трансляцию всех российских пропагандистских каналов группы "RT"

Литва запретила трансляцию всех российских пропагандистских каналов группы

Литовская комиссия по вопросам радио и телевидения запретила трансляцию каналов RT из-за связей с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, который находится под санкциями ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

"С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению решил остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT", - сказал BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс.

По его словам, решение вступает в силу с даты его опубликования онлайн, то есть с четверга.

Мартишюс подчеркнул, что решение остановить программы принято из-за санкции в отношении Киселева.

"Господин Киселев - он не должен получать выгоду, так ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас - и в Литве", - добавил Мартишюс.

По данным комиссии, в Литве показывают пять каналов сети RT: сам RT, его версию RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Пропагандистскую российскую сеть каналов RT, которая в прошлом называлась Russia Today, ранее запретила Национальный совет по электронным СМИ Латвии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия за пропаганду запретила семь телеканалов RT и призовет последовать примеру все страны ЕС

Автор: 

Литва (2477) пропаганда (3685) RT (24)


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Топ комментарии
+37
Молодцы,Литва!
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08.07.2020 19:04
+26
искренне завидую и рад за Литовцев!.. руссофобия это признак высокой внутренней культуры..
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08.07.2020 19:09
+25
О, оце добрі бандерівці, не то шо наші манкурти.
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08.07.2020 19:09
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Молодцы,Литва!
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08.07.2020 19:04 Ответить
и Латвия. читай: ранее и Латвия запретила сеть РТ
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08.07.2020 19:58 Ответить
Молодці! в нас поки смердючі малороси рулять, але все так не буде)
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08.07.2020 19:06 Ответить
искренне завидую и рад за Литовцев!.. руссофобия это признак высокой внутренней культуры..
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08.07.2020 19:09 Ответить
Але ж й добре сказав!-)
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08.07.2020 21:07 Ответить
О, оце добрі бандерівці, не то шо наші манкурти.
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08.07.2020 19:09 Ответить
А когда в Украине закроют каналы 112,ньюс ван,зик,прямой,наш ?
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08.07.2020 19:09 Ответить
Поварёнок, у тебя заворот кишечника.
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08.07.2020 19:18 Ответить
Ви до вас ,тупорилих ,колись дійде, що починати кожне питання з літери «А» це признак низького інтелекту? -діти і дебіли так розмовляють)
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08.07.2020 19:24 Ответить
Вы уже европеец?
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08.07.2020 19:29 Ответить
Ти точно ідіот.
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08.07.2020 19:58 Ответить
Украинские провайдерам iptv пох..
На каждом сервисе - параша тудэй в разных версиях
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08.07.2020 19:09 Ответить
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
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08.07.2020 19:10 Ответить
решение остановить программы?
кароче нам самим придётся спутники сбивать...
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08.07.2020 19:12 Ответить
потому что в отличии от Украини, там нет у власти прокремлевской агентури
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08.07.2020 19:12 Ответить
Там нет Свыни Медвейчука Бойка и другой мерзоты.
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08.07.2020 19:15 Ответить
Там нет главного - избирателей этой сволочи. Они в свое, бездарно упущенное Украиной время, лишили избирательного права понаехавших из нарасии.
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08.07.2020 19:26 Ответить
Tut ne tak mnogo ruskix zyvut v Litve,gde to okolo 5%,daze I stolko net.Litovcy nekogda nebudet golosovat za ruski mir.Malo kto smotrit tv na ruskom takze liudi do 40 let bolsinstvo I ruskogo jazyka neznajet.Jest litovskije TV na litovskom jazyke mozet 5 takix I te smotrit
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08.07.2020 22:14 Ответить
Это прекрасно. Но я хорошо помню, как в девяностые даже тут, в Украине, выли на все повадки вражьи голоса про "паспорт негражданина", и особенно про Литву, я думаю, тогда этого г... там было намного больше 5%(ну, или это так раздули СМИ), тогда же СМИ, как бешеные псы критиковали вновь введенные правила правописания - ТаллинН, АЙзербайджан(просто еще штришок(или штришек? - не уверен) тех времен, последний нынче втихаря отказался от такого написания)...
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08.07.2020 22:30 Ответить
netu I 5% zdes ruskix,poliakov jest bolse cem ruskix.Konecno tut poliaki oni ne takyje kak Polse,oni vmeste s ruskimi na vybori idut pod odnim nazvanijem ston sobrat tam 4% popast v sejm.Jesli otdelno idut oni tex procentov nenaberajet.Ix v sejme vsego mozet 5 iz 141 deputata eto maksimum.Samom sejme te ze poliaki oni za NATO,ES takze kak I drugyje,tut raznix mnenyji net
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08.07.2020 22:52 Ответить
Так я и говорю, что такая, более-менее благоприятная электоральная ситуация сложилась не просто на пустом месте, а благодаря большой проделанной работе по очистке Литвы от наследия советской оккупации - огромного количества навезенного в страну за 50 лет русско-крммунистическо-гебнявого элемента.
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08.07.2020 23:04 Ответить
A sto obcego mi imejem s ruskimi?Mi vsegda imeli svoj jazyk,boleje togo na niom govorili 1/3 Kalingrada do 17 veka.Nado berec svoj jazyk I neslusat ciuzego jazyka,mozet ecio I Muravjova vspomnim takze.SPG tak 70% gaza zakupajem s norvegiji daze ne ES strain I 20% a ameriki,tam do 10% jest ruski gaz lotorogo mozem takze nepokupat bez problem
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08.07.2020 22:57 Ответить
Tocnej ne Kalingrada a Kionesberga ili Karaliaucius po litovski.A vot skazyte skolko teper govoriat po litovski Kalingradskoj oblasti po litovski?Genocid nasego jazyka
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08.07.2020 23:01 Ответить
Pri Prusiji glavni jazyk byl litovski pocti 1/3 teritoriji Kionesberga.Byli nasi skoli,familiji litovskije po krajne mere oni sebia cytali litovcami.Prisiol ruski mir I takix nestalo
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08.07.2020 23:37 Ответить
У поросячих сейчас будет шок . Половина кометов за Свыню , выходит из руського трафика . Скоро это будет документально доказано .
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08.07.2020 19:12 Ответить
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08.07.2020 19:18 Ответить
Кацап, спєрдоляй!
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08.07.2020 19:18 Ответить
"выходит из руського трафика "

РуСЬкий = украинский вообще-то, в отличие от руССкого=российского=московского. А ты что сказать хотел?
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08.07.2020 19:29 Ответить
Співпраця ботоферм Прігожина та Фьодорова вже не підлягає ніякому сумніву.
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08.07.2020 20:08 Ответить
Браво, Литва!
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08.07.2020 19:13 Ответить
Eto est karosho!
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08.07.2020 19:16 Ответить
Восхищаюсь Литвой! Сколько мудрости,патриотизма, здравомыслия....
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08.07.2020 19:37 Ответить
Хорошо когда в Литве единый народ. и он не делиться на латвийский народ и советский народ(сброд) Латвии,многие знают что у советских и русских людей нет своего государства (ссср распалось),а есть только столица Мацква.
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08.07.2020 19:51 Ответить
Якраз в Латвії повно свино-собак.
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08.07.2020 20:00 Ответить
В Латвии да я согласен
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08.07.2020 20:04 Ответить
запретила трансляцию каналов RT. Источник: https://censor.net/n3206980

Як це буде виконуватись технічно?Заборонять трансляцію в ефірі,в інтернеті,в мережі IPTV?Юридично в IPTV така заборона можлива?Але в будь якому разі ідея дуже добра.
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08.07.2020 19:40 Ответить
А в нас і 112, і nеwsone, і zik, і ґ+ґ, як гриби після дощу. Мураєв ще хизується, що створив два канали, не знаю на чиї кошти правда
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08.07.2020 19:48 Ответить
люди уважают себя и любят страну, в которой живут. Не предадут, и на референдуме не будут отделяться и жить под чужим флагом и по чужим законам.
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08.07.2020 20:01 Ответить
ну толку то от любых запретов сайтов, каналов и т.д. в современном мире маловато. Купи себе копеечную приставку да смотри все что угодно, хочешь в записи, хочешь онлайн. Так, скорее позицию обозначить.
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08.07.2020 20:06 Ответить
Gut !
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08.07.2020 21:09 Ответить
А когда в Украине от этого мусора избавятся?
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09.07.2020 00:31 Ответить
 
 