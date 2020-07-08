Кіберполіція викрила чоловіка у продажу інформації з обмеженим доступом. ФОТО

Фігурант збував конфіденційну та службову інформацію центральних органів виконавчої влади. Оголошення щодо продажу баз даних розміщував на спеціалізованих форумах, а продаж здійснював у месенджері.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті кіберполіції НПУ.

У повідомленні зазначається: "Під час проведення заходів співробітники кіберполіції Київщини спільно зі слідчими Печерського управління поліції Києва, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури, викрили чоловіка, який у месенджері збував інформацію із обмеженим доступом.

Правопорушник розміщував на спеціалізованих хакерських форумах "прайс", що налічував понад 50 актуальних баз даних. Продаж таких баз фігурант здійснював за допомогою боту у месенджері. Гроші отримував на криптовалютні гаманці, оформлені на підставних осіб.

Крім цього, встановлено, що інформацію зловмисник також здобував шляхом підбору та зламу паролів до електронних поштових скриньок, месенджерів, облікових записів у соцмережах.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта. За результатами вилучено комп’ютерну техніку і телекомунікаційне обладнання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Слідчі дії тривають".

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