Киберполиция разоблачила мужчину в продаже информации с ограниченным доступом. ФОТО

Фигурант сбывал конфиденциальную и служебную информацию центральных органов исполнительной власти. Объявления о продаже баз данных размещал на специализированных форумах, а продажу осуществлял в мессенджере.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте киберполиции НПУ.

В сообщении отмечается: "Во время проведения мероприятий сотрудники киберполиции Киевщины совместно со следователями Печерского управления полиции Киева, под процессуальным руководством столичной прокуратуры, разоблачили мужчину, который в мессенджере сбывал информацию с ограниченным доступом.

Правонарушитель размещал на специализированных хакерских форумах "прайс", насчитывавший более 50 актуальных баз данных. Продажа таких баз фигурант осуществлял с помощью бота в мессенджере. Деньги получал на криптовалютные кошельки, оформленные на подставных лиц.

Кроме этого, установлено, что информацию злоумышленник также получил путем подбора и взлома паролей к электронным почтовым ящикам, мессенджеров, учетных записей в соцсетях.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта. По результатам изъята компьютерная техника и телекоммуникационное оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины . Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Следственные действия продолжаются".

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