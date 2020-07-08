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Киберполиция разоблачила мужчину в продаже информации с ограниченным доступом. ФОТО

Фигурант сбывал конфиденциальную и служебную информацию центральных органов исполнительной власти. Объявления о продаже баз данных размещал на специализированных форумах, а продажу осуществлял в мессенджере.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте киберполиции НПУ.

В сообщении отмечается: "Во время проведения мероприятий сотрудники киберполиции Киевщины совместно со следователями Печерского управления полиции Киева, под процессуальным руководством столичной прокуратуры, разоблачили мужчину, который в мессенджере сбывал информацию с ограниченным доступом.

Правонарушитель размещал на специализированных хакерских форумах "прайс", насчитывавший более 50 актуальных баз данных. Продажа таких баз фигурант осуществлял с помощью бота в мессенджере. Деньги получал на криптовалютные кошельки, оформленные на подставных лиц.

Кроме этого, установлено, что информацию злоумышленник также получил путем подбора и взлома паролей к электронным почтовым ящикам, мессенджеров, учетных записей в соцсетях.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта. По результатам изъята компьютерная техника и телекоммуникационное оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины . Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Следственные действия продолжаются".

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Киберполиция разоблачила мужчину в продаже информации с ограниченным доступом 01
Киберполиция разоблачила мужчину в продаже информации с ограниченным доступом 02

Автор: 

секретная информация (56) киберполиция (327)


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а вот напротив Неограниченный доступ .... Украинка Мила Кузнецова обладательница 13-го размера груди. Причем бюст у нее натуральный, никаких операций женщина не делала. Мила может получить титул "Украинка с самой большой натуральной грудью", если докажет его. Для этого ей понадобится пройти медицинское обследование Киберполиции разоблачила мужчину в продаже информации с ограниченным доступом - Цензор.НЕТ 6828
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08.07.2020 19:27 Ответить
Гигантомастия - патология, связанная с аномальным ростом груди. У женщин, страдающих этой болезнью, грудь достигает огромных размеров и продолжает расти.
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08.07.2020 21:00 Ответить
Надо взломать! Но как?)))
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08.07.2020 19:31 Ответить
 
 