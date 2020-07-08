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Україна в ОБСЄ закликала Росію до виконання Будапештського меморандуму

Україна в ОБСЄ закликала Росію до виконання Будапештського меморандуму

Україна закликає Росію повернутися до повного дотримання зобов’язань за Будапештським меморандумом шляхом припинення агресії та деокупації суверенних територій України.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 8 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми наполегливо закликаємо російську сторону повернутися до повного дотримання Будапештського меморандуму шляхом припинення агресії та деокупації суверенних територій України, а також до відшкодування заподіяної Україні шкоди", - зазначив Лоссовський.

За словами дипломата, нехтування наданими Україні безпековими гарантіями "підриває та розмиває глобальні зусилля, спрямовані на запобігання розповсюдженню ядерної зброї та забезпечення прогресу у світовому ядерному роззброєнні". Виконання ж Росією своїх зобов’язань за Будапештським меморандумом дозволить виправити цю ситуацію та зміцнити європейські режими безпеки та нерозповсюдження.

"За багато років Україна здобула міцну репутацію контрибутора у питаннях ядерного нерозповсюдження та роззброєння. Ми позбулися усіх високозбагачених запасів урану та добровільно відмовилися від величезного арсеналу ядерної зброї, успадкованого від колишнього Радянського Союзу - під гарантії Будапештського меморандуму про безпеку, територіальну цілісність та недоторканність кордонів України. Натомість через два десятиліття Україна була обманута, а її територіальна цілісність та суверенітет були грубо порушені однією з держав-гарантів", - підкреслив Лоссовський.

Читайте також: Будапештський меморандум можна використовувати як підставу для початку створення нового майданчика для підтримки України, - Резніков

Автор: 

Будапештська угода (127) ОБСЄ (3507) Лоссовський Ігор (22)


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Топ коментарі
+10
Жизнь показала, что договора с кацапстаном по любым вопросам, стоят ровно столько, сколько стоит бумага на которой этот договор написан. Весь мир должен это понять, ужас середины ХХ века не должен повториться. Агрессор должен быть наказан по полной, дабы не повадно было никому в мире такое совершать.
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08.07.2020 21:36
+6
Очень своевременно)
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08.07.2020 21:27
+6
Насколько же вы боитесь Порошенко, что пытаетесь платно поливать его говном даже там, где про него ни слова не говорится)
Выборы не за горами. Сейчас эти методы вам не помогут...
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08.07.2020 21:34
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Очень своевременно)
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08.07.2020 21:27 Відповісти
Штайнмайер (действующий Президент ФРГ):
"Во время Майдана Порошенко 5 раз встречался с Путиным (и его доверенными лицами) и четко выполнял поставленные задачи. Обама знал об этом. Именно поэтому спустя 6 лет Украина так и не получила помощи, которая должна была получить"...
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08.07.2020 21:30 Відповісти
5х5=25
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08.07.2020 21:33 Відповісти
Насколько же вы боитесь Порошенко, что пытаетесь платно поливать его говном даже там, где про него ни слова не говорится)
Выборы не за горами. Сейчас эти методы вам не помогут...
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08.07.2020 21:34 Відповісти
так "вальцман" на фоне вовкинсона зеленскава-мана уже не работает, брат воскрес, в апшорах денег не нашлось... вот что еще можно ляпнуть? В период Майдана никто и не задумывался, кто станет президентом, так какой был смысл ********** контактировать непонятно с кем... но зебил - на то и зебил, чтобы не уметь сопоставлять известные факты... да и сами по себе зебилы - говно зеленое... вместо "Ще не вмерла України..." эти засранцы хава нагилу поют и 7:40 пляшут...
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08.07.2020 21:55 Відповісти
iit doesn't work, moron... не Петя, а выдумка... потому шо неприлично как-то попрекать выдуманым еврейством украинца при живом сыне Сруля...
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08.07.2020 22:31 Відповісти
Україна в ОБСЄ закликала Росію до виконання Будапештського меморандуму - Цензор.НЕТ 8069
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08.07.2020 22:35 Відповісти
Точноhttps://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140613_kremlin_poroshenko_sx .В Україні мафіозники між собою домовляться,бо задача усіх їх -це хаос-так краще грабувати надра,землю,трудові ресурси.Жаль тільки постсовковий безправний та безпомічний там люд.
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09.07.2020 05:42 Відповісти
Ага. «Встрєчался».
В тріпах рашистського «антіфашиста».
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08.07.2020 22:39 Відповісти
Можно уточнить - какие задачи ставились и были выполнены Порошенко во время Майдана?
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08.07.2020 22:40 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html Всі задачі схожі.
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09.07.2020 05:14 Відповісти
Ну припустимо було подібне завдання. Що з виконанням-то?
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09.07.2020 12:11 Відповісти
"мохєровьіє бєрєтьі" ща акцію вазмущєнія влаштують.
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08.07.2020 21:30 Відповісти
Поздно, Клава пить боржоми, когда печень отвалилась.
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08.07.2020 21:31 Відповісти
Просили свиню лайно не жерти.
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08.07.2020 21:33 Відповісти
Куда так спешить ? Только 6 лет прошло .
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08.07.2020 21:36 Відповісти
Жизнь показала, что договора с кацапстаном по любым вопросам, стоят ровно столько, сколько стоит бумага на которой этот договор написан. Весь мир должен это понять, ужас середины ХХ века не должен повториться. Агрессор должен быть наказан по полной, дабы не повадно было никому в мире такое совершать.
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08.07.2020 21:36 Відповісти
нет. жизнь показала одно, и очень давно - русня не стоит бумаги, туалетной использованой.
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08.07.2020 22:24 Відповісти
І що московити послухають?
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08.07.2020 21:40 Відповісти
классная работка у чувака - раз в год чет скажет как вот щас, правда всем..... поПутину
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08.07.2020 21:40 Відповісти
так и сказали "слёзна просим кракадила не питаться челавечинай"
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08.07.2020 21:45 Відповісти
После обнулядства, Рашистская Фашизация может не выполнять международные договоры, от слова "совсем" - если они "противоречат её национальным интересам".
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08.07.2020 21:49 Відповісти
Пізно. Педро вже підписав мінську капітуляцію.
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08.07.2020 21:54 Відповісти
представляегь? Подписпл, а сам не выполнил. Пришлось клоуна на место преза сажать, чтобы начать отводить войска и отступать...
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08.07.2020 22:00 Відповісти
Да уже все подтвердить этим меморандумом, забудьте про него.
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08.07.2020 21:54 Відповісти
это был последний случай отказа в мировой практике
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08.07.2020 23:41 Відповісти
Україно!Там, де буде українська мова, ніколи не буде російської окупації!
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08.07.2020 22:04 Відповісти
обнять и плакать...
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08.07.2020 22:19 Відповісти
Пізно. Педро вже підписав мінську капітуляцію.
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08.07.2020 22:29 Відповісти
Пустое :

В соответствии с решением Стамбульского совещания ОБСЕ 1999 года, Россия обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР ещё до 2001 года, но так и не выполнила своего обещания.
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08.07.2020 22:30 Відповісти
Наконец начали нормально давить кацапстан хотя-бы по линии дипломатии.
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08.07.2020 22:39 Відповісти
должен ли джентльмен, когда он должен?
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08.07.2020 23:40 Відповісти
От закликали шакала жертву не чіпати.
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09.07.2020 06:32 Відповісти
Писк комара під стопою ведмедя. Треба не тільки РФ а і інших фігурантів брати за срамні узи і садити за стіл в ООН і спитати чому вони не виконали їх же підписи. А уразі якщо вони скажуть що це просто папір, то тих хто підписав від України Кучма і інші повинні бути спроваджені на по життєвий термін в тюрму з повною конфіскацією майна, оскільки вони вчинили державну зраду! А доки буде це словоблуддя нашої влади без підкріплення реальних дій, доти її ту і цю владу ніхто не буде сприймати як українську, а не продажну і окупаційну. Снаряди їм в ДиРку а не плазування.
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09.07.2020 09:02 Відповісти
 
 