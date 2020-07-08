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Украина в ОБСЕ призвала Россию к выполнению Будапештского меморандума

Украина в ОБСЕ призвала Россию к выполнению Будапештского меморандума

Украина призывает Россию вернуться к полному соблюдению обязательств по Будапештскому меморандуму путем прекращения агрессии и деоккупации суверенных территорий Украины.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 8 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы настойчиво призываем российскую сторону вернуться к полному соблюдению Будапештского меморандума путем прекращения агрессии и деоккупации суверенных территорий Украины, а также к возмещению причиненного Украине ущерба", - отметил Лоссовский.

Также читайте: Украина в ОБСЕ: Российские оккупанты вдвое преуменьшают статистику по коронавирусу в Крыму и ОРДЛО

По словам дипломата, пренебрежение предоставленными Украине гарантиями безопасности "подрывает и размывает глобальные усилия, направленные на предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечения прогресса в мировом ядерном разоружении". Выполнение же Россией своих обязательств по Будапештскому меморандуму позволит исправить эту ситуацию и укрепить европейский режим безопасности и нераспространения.

Также читайте: 66 обысков домов, 73 задержания и 89 допросов в первой половине этого года, - зампостпреда Украины Лоссовский на заседании совета ОБСЕ рассказал о российских репрессиях в оккупированном Крыму

"За много лет Украина завоевала прочную репутацию контрибутора в вопросах ядерного нераспространения и разоружения. Мы лишились всех запасов высокообогащенного урана и добровольно отказались от огромного арсенала ядерного оружия, унаследованного от бывшего Советского Союза - под гарантии Будапештского меморандума о безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины. При этом через два десятилетия Украина была обманута, а ее территориальная целостность и суверенитет были грубо нарушены одним из государств-гарантов", - подчеркнул Лоссовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ рассказала о российском гражданстве "омбудсмена ДНР"

Автор: 

Будапештское соглашение (170) ОБСЕ (4880) Лоссовский Игорь (22)


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Топ комментарии
+10
Жизнь показала, что договора с кацапстаном по любым вопросам, стоят ровно столько, сколько стоит бумага на которой этот договор написан. Весь мир должен это понять, ужас середины ХХ века не должен повториться. Агрессор должен быть наказан по полной, дабы не повадно было никому в мире такое совершать.
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08.07.2020 21:36
+6
Очень своевременно)
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08.07.2020 21:27
+6
Насколько же вы боитесь Порошенко, что пытаетесь платно поливать его говном даже там, где про него ни слова не говорится)
Выборы не за горами. Сейчас эти методы вам не помогут...
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08.07.2020 21:34
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Очень своевременно)
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08.07.2020 21:27 Ответить
Штайнмайер (действующий Президент ФРГ):
"Во время Майдана Порошенко 5 раз встречался с Путиным (и его доверенными лицами) и четко выполнял поставленные задачи. Обама знал об этом. Именно поэтому спустя 6 лет Украина так и не получила помощи, которая должна была получить"...
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08.07.2020 21:30 Ответить
5х5=25
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08.07.2020 21:33 Ответить
Насколько же вы боитесь Порошенко, что пытаетесь платно поливать его говном даже там, где про него ни слова не говорится)
Выборы не за горами. Сейчас эти методы вам не помогут...
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08.07.2020 21:34 Ответить
так "вальцман" на фоне вовкинсона зеленскава-мана уже не работает, брат воскрес, в апшорах денег не нашлось... вот что еще можно ляпнуть? В период Майдана никто и не задумывался, кто станет президентом, так какой был смысл ********** контактировать непонятно с кем... но зебил - на то и зебил, чтобы не уметь сопоставлять известные факты... да и сами по себе зебилы - говно зеленое... вместо "Ще не вмерла України..." эти засранцы хава нагилу поют и 7:40 пляшут...
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08.07.2020 21:55 Ответить
iit doesn't work, moron... не Петя, а выдумка... потому шо неприлично как-то попрекать выдуманым еврейством украинца при живом сыне Сруля...
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08.07.2020 22:31 Ответить
Україна в ОБСЄ закликала Росію до виконання Будапештського меморандуму - Цензор.НЕТ 8069
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08.07.2020 22:35 Ответить
Точноhttps://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140613_kremlin_poroshenko_sx .В Україні мафіозники між собою домовляться,бо задача усіх їх -це хаос-так краще грабувати надра,землю,трудові ресурси.Жаль тільки постсовковий безправний та безпомічний там люд.
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09.07.2020 05:42 Ответить
Ага. «Встрєчался».
В тріпах рашистського «антіфашиста».
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08.07.2020 22:39 Ответить
Можно уточнить - какие задачи ставились и были выполнены Порошенко во время Майдана?
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08.07.2020 22:40 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html Всі задачі схожі.
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09.07.2020 05:14 Ответить
Ну припустимо було подібне завдання. Що з виконанням-то?
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09.07.2020 12:11 Ответить
"мохєровьіє бєрєтьі" ща акцію вазмущєнія влаштують.
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08.07.2020 21:30 Ответить
Поздно, Клава пить боржоми, когда печень отвалилась.
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08.07.2020 21:31 Ответить
Просили свиню лайно не жерти.
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08.07.2020 21:33 Ответить
Куда так спешить ? Только 6 лет прошло .
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08.07.2020 21:36 Ответить
Жизнь показала, что договора с кацапстаном по любым вопросам, стоят ровно столько, сколько стоит бумага на которой этот договор написан. Весь мир должен это понять, ужас середины ХХ века не должен повториться. Агрессор должен быть наказан по полной, дабы не повадно было никому в мире такое совершать.
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08.07.2020 21:36 Ответить
нет. жизнь показала одно, и очень давно - русня не стоит бумаги, туалетной использованой.
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08.07.2020 22:24 Ответить
І що московити послухають?
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08.07.2020 21:40 Ответить
классная работка у чувака - раз в год чет скажет как вот щас, правда всем..... поПутину
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08.07.2020 21:40 Ответить
так и сказали "слёзна просим кракадила не питаться челавечинай"
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08.07.2020 21:45 Ответить
После обнулядства, Рашистская Фашизация может не выполнять международные договоры, от слова "совсем" - если они "противоречат её национальным интересам".
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08.07.2020 21:49 Ответить
Пізно. Педро вже підписав мінську капітуляцію.
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08.07.2020 21:54 Ответить
представляегь? Подписпл, а сам не выполнил. Пришлось клоуна на место преза сажать, чтобы начать отводить войска и отступать...
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08.07.2020 22:00 Ответить
Да уже все подтвердить этим меморандумом, забудьте про него.
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08.07.2020 21:54 Ответить
это был последний случай отказа в мировой практике
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08.07.2020 23:41 Ответить
Україно!Там, де буде українська мова, ніколи не буде російської окупації!
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08.07.2020 22:04 Ответить
обнять и плакать...
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08.07.2020 22:19 Ответить
Пізно. Педро вже підписав мінську капітуляцію.
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08.07.2020 22:29 Ответить
Пустое :

В соответствии с решением Стамбульского совещания ОБСЕ 1999 года, Россия обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР ещё до 2001 года, но так и не выполнила своего обещания.
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08.07.2020 22:30 Ответить
Наконец начали нормально давить кацапстан хотя-бы по линии дипломатии.
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08.07.2020 22:39 Ответить
должен ли джентльмен, когда он должен?
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08.07.2020 23:40 Ответить
От закликали шакала жертву не чіпати.
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09.07.2020 06:32 Ответить
Писк комара під стопою ведмедя. Треба не тільки РФ а і інших фігурантів брати за срамні узи і садити за стіл в ООН і спитати чому вони не виконали їх же підписи. А уразі якщо вони скажуть що це просто папір, то тих хто підписав від України Кучма і інші повинні бути спроваджені на по життєвий термін в тюрму з повною конфіскацією майна, оскільки вони вчинили державну зраду! А доки буде це словоблуддя нашої влади без підкріплення реальних дій, доти її ту і цю владу ніхто не буде сприймати як українську, а не продажну і окупаційну. Снаряди їм в ДиРку а не плазування.
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09.07.2020 09:02 Ответить
 
 