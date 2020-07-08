Украина в ОБСЕ призвала Россию к выполнению Будапештского меморандума

Украина призывает Россию вернуться к полному соблюдению обязательств по Будапештскому меморандуму путем прекращения агрессии и деоккупации суверенных территорий Украины.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 8 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы настойчиво призываем российскую сторону вернуться к полному соблюдению Будапештского меморандума путем прекращения агрессии и деоккупации суверенных территорий Украины, а также к возмещению причиненного Украине ущерба", - отметил Лоссовский.

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По словам дипломата, пренебрежение предоставленными Украине гарантиями безопасности "подрывает и размывает глобальные усилия, направленные на предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечения прогресса в мировом ядерном разоружении". Выполнение же Россией своих обязательств по Будапештскому меморандуму позволит исправить эту ситуацию и укрепить европейский режим безопасности и нераспространения.

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"За много лет Украина завоевала прочную репутацию контрибутора в вопросах ядерного нераспространения и разоружения. Мы лишились всех запасов высокообогащенного урана и добровольно отказались от огромного арсенала ядерного оружия, унаследованного от бывшего Советского Союза - под гарантии Будапештского меморандума о безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины. При этом через два десятилетия Украина была обманута, а ее территориальная целостность и суверенитет были грубо нарушены одним из государств-гарантов", - подчеркнул Лоссовский.

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