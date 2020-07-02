Украина в ОБСЕ рассказала о российском гражданстве "омбудсмена ДНР"

Украинская делегация обратила внимание миссий стран ОБСЕ на факт наличия гражданства Российской Федерации у "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой.

Об этом сообщил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы продолжаем предоставлять делегациям государств-участников ОБСЕ информацию о высокопоставленных чиновниках и гражданах РФ, занимающих официальные должности в российских оккупационных администрациях на Донбассе. На этот раз мы проинформировали о так называемом омбудсмене ДНР Дарье Морозовой", - отметил Лоссовский.

Так, украинская делегация сообщила, что "уполномоченный по правам человека" в "ДНР", которая привлечена российской стороной к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, имеет гражданство РФ и в дальнейшем планирует жить в Москве, где она уже имеет недвижимость. Состоящая в гуманитарной подгруппе ТКГ Морозова получила воинское звание "капитан" от бывшего главаря НВФ "ДНР" Александра Захарченко, а также медаль от российской Ассоциации ветеранов войны.

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