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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина в ОБСЕ рассказала о российском гражданстве "омбудсмена ДНР"

Украина в ОБСЕ рассказала о российском гражданстве

Украинская делегация обратила внимание миссий стран ОБСЕ на факт наличия гражданства Российской Федерации у "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой.

Об этом сообщил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы продолжаем предоставлять делегациям государств-участников ОБСЕ информацию о высокопоставленных чиновниках и гражданах РФ, занимающих официальные должности в российских оккупационных администрациях на Донбассе. На этот раз мы проинформировали о так называемом омбудсмене ДНР Дарье Морозовой", - отметил Лоссовский.

Так, украинская делегация сообщила, что "уполномоченный по правам человека" в "ДНР", которая привлечена российской стороной к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, имеет гражданство РФ и в дальнейшем планирует жить в Москве, где она уже имеет недвижимость. Состоящая в гуманитарной подгруппе ТКГ Морозова получила воинское звание "капитан" от бывшего главаря НВФ "ДНР" Александра Захарченко, а также медаль от российской Ассоциации ветеранов войны.

Также на Цензор.НЕТ: Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов Пушилина и представителей террористов в Минске. ФОТО

Автор: 

ОБСЕ (4880) россия (95645) Лоссовский Игорь (22)


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корабельная сосна зебилоидов в командировке.
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02.07.2020 22:20 Ответить
Права человека и "ДНР"? Все живут под арестом - ночным домашним арестом, шесть лет. Свободы слова нет, свободы передвижения нет, свободы вероисповедания нет. Зачем им омбудсмен?
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02.07.2020 22:21 Ответить
Бойовики облаштували позицію на ділянці розведення під Петрівським.

У звіті СММ ОБСЄ зафіксували облаштування російськими окупаційними військами позиції на ділянці розведення військ під Петровським.
Про це повідомив пресцентр штабу ООС.
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02.07.2020 22:25 Ответить
Лугандон - это филиал Северной Кореи !
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02.07.2020 22:29 Ответить
Значит в ДНР не запрещено двойное, или тройное гражданство.
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02.07.2020 22:44 Ответить
Чего ябедничать ОБСЕ?
Выкрали этого омбудсмена и посадили! Точка!
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02.07.2020 22:53 Ответить
 
 