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Україна в ОБСЄ розповіла про російське громадянство "омбудсмена ДНР"

Україна в ОБСЄ розповіла про російське громадянство

Українська делегація звернула увагу місій країн ОБСЄ на факт наявності громадянства Російської Федерації в "омбудсмена ДНР" Дар'ї Морозової.

Про це повідомив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжуємо надавати делегаціям держав-учасниць ОБСЄ інформацію про високопосадовців і громадян РФ, які обіймають офіційні посади в російських окупаційних адміністраціях на Донбасі. Цього разу ми проінформували про так званого омбудсмена ДНР Дар'ю Морозову", - зазначив Лоссовський.

Так, українська делегація повідомила, що "уповноважений з прав людини" в "ДНР", яка залучена російською стороною до переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську, має громадянство РФ і надалі планує жити в Москві, де вона вже має нерухомість. Залучена до гуманітарної підгрупи ТКГ Морозова отримала військове звання "капітан" від колишнього ватажка НЗФ "ДНР" Олександра Захарченка, а також медаль від російської Асоціації ветеранів війни.

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корабельная сосна зебилоидов в командировке.
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02.07.2020 22:20 Відповісти
Права человека и "ДНР"? Все живут под арестом - ночным домашним арестом, шесть лет. Свободы слова нет, свободы передвижения нет, свободы вероисповедания нет. Зачем им омбудсмен?
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02.07.2020 22:21 Відповісти
Бойовики облаштували позицію на ділянці розведення під Петрівським.

У звіті СММ ОБСЄ зафіксували облаштування російськими окупаційними військами позиції на ділянці розведення військ під Петровським.
Про це повідомив пресцентр штабу ООС.
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02.07.2020 22:25 Відповісти
Лугандон - это филиал Северной Кореи !
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02.07.2020 22:29 Відповісти
Значит в ДНР не запрещено двойное, или тройное гражданство.
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02.07.2020 22:44 Відповісти
Чего ябедничать ОБСЕ?
Выкрали этого омбудсмена и посадили! Точка!
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02.07.2020 22:53 Відповісти
 
 