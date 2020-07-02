Україна в ОБСЄ розповіла про російське громадянство "омбудсмена ДНР"

Українська делегація звернула увагу місій країн ОБСЄ на факт наявності громадянства Російської Федерації в "омбудсмена ДНР" Дар'ї Морозової.

Про це повідомив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжуємо надавати делегаціям держав-учасниць ОБСЄ інформацію про високопосадовців і громадян РФ, які обіймають офіційні посади в російських окупаційних адміністраціях на Донбасі. Цього разу ми проінформували про так званого омбудсмена ДНР Дар'ю Морозову", - зазначив Лоссовський.

Так, українська делегація повідомила, що "уповноважений з прав людини" в "ДНР", яка залучена російською стороною до переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську, має громадянство РФ і надалі планує жити в Москві, де вона вже має нерухомість. Залучена до гуманітарної підгрупи ТКГ Морозова отримала військове звання "капітан" від колишнього ватажка НЗФ "ДНР" Олександра Захарченка, а також медаль від російської Асоціації ветеранів війни.

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