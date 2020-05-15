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Україна розповість про снайперів ФСБ на Донбасі на засіданні ОБСЄ

Україна розповість про снайперів ФСБ на Донбасі на засіданні ОБСЄ

Делегація України на наступному засіданні Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детально розповість про участь підрозділу снайперів ФСБ Росії у війні на Донбасі.

Про це Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Україні вдалося отримати черговий та беззаперечний доказ безпосередньої участі Росії у війні на Донбасі – відео роботи снайперського підрозділу ФСБ РФ під час вогневого ураження українських воїнів на Донбасі у лютому 2020 року. Детальну інформацію з цього приводу ми надамо делегаціям країн-учасниць під час наступного пленарного засідання Форуму безпекового співробітництва", - заявив він.

Дипломат зазначив, що раніше делегація України вже звертала увагу іноземних партнерів на активне розгортання Росією снайперських груп на Донбасі, зокрема, за рахунок бойовиків, які пройшли курси підготовки снайперів у навчальних центрах Південного військового округу ЗС РФ.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Об’єднаним силам вдалося отримати відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями, під час вогневого ураження українських воїнів.

За даними штабу ООС, зокрема, ця група снайперів ФСБ 27 лютого цього року вбила українського воїна – молодшого сержанта Володимира Федченко.

Планується, що буде розкрито імена, прізвища та посади військовослужбовців РФ, причетних до вбивств українських військовослужбовців.

Автор: 

Волга (26) ОБСЄ (3497) росія (64846) ФСБ (1448) Донбас (22354) снайпери (352) Лоссовський Ігор (22)


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Топ коментарі
+25
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5114
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15.05.2020 22:32
+20
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 372
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15.05.2020 22:38
+17
Кому вы рассказывать собрались?
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4483
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15.05.2020 22:34
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Бубочка пожалуется ОБСЕ , куда входит и агрессор рашка...
Более дибильной и сцыкливой власти трудно найти в мире.
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15.05.2020 22:25 Відповісти
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5114
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15.05.2020 22:32 Відповісти
Какой он тебе жид?
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16.05.2020 09:32 Відповісти
Дебилы избирают предателей и хотят быть людьми ?
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16.05.2020 09:48 Відповісти
Нищее государство и супер-богатый президент. Это главное доказательство.
И пока такие "совки" как вы будете в своем сознании такие перекосы допускать, будет все хуже и хуже.
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16.05.2020 10:52 Відповісти
Так тому ви проголосували за цю владу?
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15.05.2020 22:36 Відповісти
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 372
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15.05.2020 22:38 Відповісти
Один из многих
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16.05.2020 08:55 Відповісти
Ну ти приравняв усіх - і Порошенка і Коломойського і Пінчука.
Пінчук то тобі чим не догодив?
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16.05.2020 09:16 Відповісти
А куда жаловаться? В Печерский суд?
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15.05.2020 23:09 Відповісти
на врага не жалуются, врага уничтожают
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15.05.2020 23:12 Відповісти
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15.05.2020 23:25 Відповісти
Україна розповість про снайперів ФСБ на Донбасі на засіданні ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4079
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16.05.2020 09:59 Відповісти
До сих пор Главнокомандующий Зеленский не прокомментировал факт направления руководством РФ на Донбасс спецподразделений для убийства украинцев. Зеленский прячется от ответственности за судьбы подчиненных ему воинов, хотя они гибнут, пока он уверяет украинцев, что "видит в глазах Путина желание заключить мир". https://censor.net/ua/r3195963
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16.05.2020 13:13 Відповісти
ОБСЕ пох, они сами рашистские лакеи.
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15.05.2020 22:28 Відповісти
ОБСЄ мабуть більш ніжна 15% фінансується Московієй, там багато розвідників гру, може і фсб
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15.05.2020 22:30 Відповісти
А миссия ОБСЕ этого не видит ?

Лучше спросите у Европарламента- на фига все страны содержат СЛЕПОЕ ОБСЕ ? Совсем сдурели или деньги девать некуда?
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15.05.2020 22:30 Відповісти
да нет там никаких снайперов!бубочка бы увидел их в глазенках пу!вывсеврети
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15.05.2020 22:32 Відповісти
Кому вы рассказывать собрались?
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4483
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15.05.2020 22:34 Відповісти
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1403
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15.05.2020 22:36 Відповісти
Прямо из Великобритании развалит?
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16.05.2020 15:51 Відповісти
Українські снайпери на своїй території. Добре, що ви визнаєте агресію вашої росії.
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15.05.2020 22:42 Відповісти
Блин.... идиоты подх.уйловские!!!
Не отождествляйте себя с Украиной!!!
При чем тут ***************** подх.уйловское ОБСЕ????
Вы должны начинать каждый час на каждом канале с этой записи!
Вы должны показать это видео не только трампу, макрону, Меркель, Джонсону!
Вы должны донести это видео каждому западному бездомному под мостом!!!
Уроды конченные, чтоб вы сдохли!!!!
ОБСЕ они покажут....дебилы, б.лять!!!
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15.05.2020 22:42 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAUNt90evagipVvxAPbH-ai0cAbzdVGxdouSS6eqWGS6tapA4wpLFhuzM1JBbs8l0YFLb_E0Qen5cT-&tn-str=%2AF Юрий Бутусов https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4040249672681965 4 год
Преступление, барыжничество, слабоумие? Украина сегодня отчиталась об уничтожении 3 миллионов противопехотных мин - тех самых, которые Россия устанавливает на Донбассе, и которые необходимы для обороны страны на случай вторжения: https://censor.net/news/3195429/ukraina_soobschila_obse_ob_unichtojenii_svyshe_3_millionov_protivopehotnyh_min?fbclid=IwAR1nUUQEeP6o5GQQ3woSxSRdxIP9YdxDLHOqT5hvEkTimsxw6gix1j3VImQ
Уникальная страна Украина - Верховный Главнокомандующий во время войны и военной агрессии приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне, тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе. Украине мины не нужны! Как можно уничтожать свое собственное оружие - средство сдерживания?

Скандал с уничтожением мин ПФМ-1 и ПФМ-1С был еще при Порошенко, я об этом писал, и, конечно, история эта хорошо известна. Тогда удалось спасти эти запасы мин от ликвидации, СНБО приняло решение, что до конца войны мины уничтожать нельзя. Но теперь война у руководства страны в голове закончилась.

В чем значение ПФМ? Эти мины применяются для дистанционного минирования большой площади - их применяют в специальных кассетах, сбрасывая с самолетов, вертолетов, и выстреливая из реактивных систем "Ураган".
То есть на том направлении, где может быть развернуто вражеское наступление, или даже в тылу врага, можно заминировать большую площадь и сковать, тем самым активные действия. Мины весом в 80 грамм рассеиваются на большой площади, они малозаметны в траве, и их нельзя обезвредить. Ночью по территории, заминированной ПФМ-1, пехота противника не пройдет.
Но не менее важно, что благодаря возможности забрасывать кассеты "Ураганами", мины ПФМ-1 можно эффективно применять и для наступления и освобождения Донбасса. Дистанционное минирование этими минами позволит сковать маневр российских резервов в тактической зоне.

Наши воины также несут потери от российских постановок мин ПФМ-1 на Донбассе. Украина ПФМ на войне не применяет, но наличие запасов таких мин являлось одним из средств сдерживания на случай широкомасштабных боевых действий.

В чем абсурд ситуации? Да, противопехотные мины - не гуманное оружие, которое убивает и после войны, но ведь уничтожены запасы в том числе мин ПФМ-1С - с самоликивдатором! То есть там стоит таймер до 40 суток, и потом мина сама подрывается. То есть минирование осуществляется во время активных действий противника, а затем никакой угрозы нет. Зачем же вы вообще такие мины уничтожаете? Ну есть мозги в голове хоть какие-то? Увы, нет.

Украина подписала множество договоров о своем разоружении. Сдали ядерное оружие, порезали на металлолом бомбардировщики, сдали в лом крылатые ракеты, уничтожили часть своих же переносных зенитно-ракетных комплексов. И мы подписали Оттавскую конвенцию об уничтожении противопехотных мин. Мины эти считаются "запрещенными" только для тех, кто эту конвенцию, подписал.

А вот наш враг Россия эту конвенцию не подписывала. Зато Украина всегда готова, потому что за эти программы Запад что-то платит, и значит, наши чиновники могут сделать свой небольшой бизнес.

Россия подписала Женевский протокол об уничтожении мин ПФМ-1 без устройства самоликвидации, но значение протокола невелико, чисто декларация. Утилизация этих российских мин проводится на Донбассе - РФ засевает украинские поля этими минами, вместо того, чтобы уничтожать на заводах. Мины с самоликвидатором РФ уничтожать не собирается, ведь всем понятно, что она не представляет долговременной опасности.

А руководство Украины разоружило свою собственную страну во время войны. Надеюсь, найдутся депутаты Верховной Рады, которые расследуют причины этих безумных и предательских действий. Когда-то это станет предметом и уголовного расследования.
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15.05.2020 22:46 Відповісти
Жопо робиш - задание х.уйла нашему Зедегенерату...
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15.05.2020 23:23 Відповісти
та не розказувати, а тра' тих снайперів артою накривати - плотно і жостко
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15.05.2020 23:24 Відповісти
А что вам мешает на каждого снайпера ********** посадить по 2 снайпера ответки? И в ОБСЕ ничего объяснять не надо.
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15.05.2020 23:48 Відповісти
Фсб готовила своих снайперов не один десяток лет. Все то время СБУ бизнес крышевала. А подготовть контрснайперскую группу и времени и затрат в разы больше надо.
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16.05.2020 08:01 Відповісти
А американцы и англичане нахя тагда в инструкторах на Украине прохлаждаются? Командировочные отсиживают? Пусть учать - уже 100 раз можно стадо обезьян чему угодно обучить за то время в 6 лет. За 6 лет, если ты не в курсах, ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ПРОШЛА и там научено переучено было пачками миллионов. Так что не надо бред городить. Просто не хотят учиться. Была бы хотелка - научились бы. Тем более что оружие есть хорошее канадское.
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16.05.2020 10:29 Відповісти
Если ты не в курсах, контрснайперсие приемы относятся к гостайне, ибо их применяют для защиты первых лиц государства. Так что не надо бред городить.
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16.05.2020 11:16 Відповісти
Тебя уже чипировали нахй...
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16.05.2020 13:16 Відповісти
І що - рішуче вимагатиме присутності там "снайперів ОБСЄ"?
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16.05.2020 00:48 Відповісти
Ихтамнет. Чо не ясно? А кто сомневается, тот русофоб, фошизд и биндеровец.
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16.05.2020 02:33 Відповісти
Ну покажуть ну доведуть і далі що ?? А далі як завжди н і ч о г о, як лобизали евролiберасти плішивого карлика так і далі лобизатимуть..
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16.05.2020 08:25 Відповісти
ваЗЕлиновское Недоразумение!!! так в твоей пронюханной коксом башке война с ПИД,,,рашей уже закончилась????
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16.05.2020 09:05 Відповісти
Та ви шо! Які це снайпери! Це представники ОРДЛО для мінських переговорів.
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16.05.2020 09:58 Відповісти
Напиши слазу в "спортлото", идиот. Толку больше будет!
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16.05.2020 13:12 Відповісти
Про них не розказувати треба, а показувати знищеними! ☝️🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.05.2020 13:14 Відповісти
Показати потрібно Зеленському,Єрмаку, Сивосі,Тимошенку, Шефіру , прохфесорці Венедіктовой,всім слугам і служкам, всім попам з МАСКОВСКОЙ секти на чолі з Ануфрієм, ватним сортсменам типу Усцика та Лома Васі та артістам які поют про мір і дружбу
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16.05.2020 13:21 Відповісти
Надо Байрактары запускать и валить их нахер всех, как турки их валят в Сирии.
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16.05.2020 14:32 Відповісти
Я уже давно говорю и пишу своим сослуживцам по СпецНазу ГРУ ГШ. Они уже молчат..
На одного убитого украинца нужно отвечать десятком убитых свино-собак! Зеля - оповести весь ООН и Европу. Какие скоты эти ИХТАМНЕТы! Их нужно убивать чем больше!
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16.05.2020 16:10 Відповісти
А почему президент Вован и его АП "забыли" и "забили" на тему компенсаций от Ирана? Почему Вова не возвращает в информационное поле тему со сбитым в Иране Украинским самолетом и на официальном уровне не угрожает Ирану многомиллионными судовыми исками в случае если власти Ирана и дальше будут продолжать "валять дурака"в этом вопросе? Это важный принципиальный момент внешней политики, это "лицо" нашего государства. Или вами, зелеными имбицилами-малоросами снова выбрана тактика "мы хотим мира, нам можно срать на голову"?
Почему бы на заседании ОБСЕ внезапно не поднять тему компенсаций от Ирана и очередного осуждения на россии (параши) за их незаконные действия в Азовском море? Почему эти две важнейшие темы умышленно заморожены комиком и зелеными имбицилами?
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16.05.2020 16:22 Відповісти
 
 