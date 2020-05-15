Україна розповість про снайперів ФСБ на Донбасі на засіданні ОБСЄ
Делегація України на наступному засіданні Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детально розповість про участь підрозділу снайперів ФСБ Росії у війні на Донбасі.
Про це Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, інформує Цензор.НЕТ.
"Нещодавно Україні вдалося отримати черговий та беззаперечний доказ безпосередньої участі Росії у війні на Донбасі – відео роботи снайперського підрозділу ФСБ РФ під час вогневого ураження українських воїнів на Донбасі у лютому 2020 року. Детальну інформацію з цього приводу ми надамо делегаціям країн-учасниць під час наступного пленарного засідання Форуму безпекового співробітництва", - заявив він.
Дипломат зазначив, що раніше делегація України вже звертала увагу іноземних партнерів на активне розгортання Росією снайперських груп на Донбасі, зокрема, за рахунок бойовиків, які пройшли курси підготовки снайперів у навчальних центрах Південного військового округу ЗС РФ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Об’єднаним силам вдалося отримати відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями, під час вогневого ураження українських воїнів.
За даними штабу ООС, зокрема, ця група снайперів ФСБ 27 лютого цього року вбила українського воїна – молодшого сержанта Володимира Федченко.
Планується, що буде розкрито імена, прізвища та посади військовослужбовців РФ, причетних до вбивств українських військовослужбовців.
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Более дибильной и сцыкливой власти трудно найти в мире.
И пока такие "совки" как вы будете в своем сознании такие перекосы допускать, будет все хуже и хуже.
Пінчук то тобі чим не догодив?
Лучше спросите у Европарламента- на фига все страны содержат СЛЕПОЕ ОБСЕ ? Совсем сдурели или деньги девать некуда?
Не отождествляйте себя с Украиной!!!
При чем тут ***************** подх.уйловское ОБСЕ????
Вы должны начинать каждый час на каждом канале с этой записи!
Вы должны показать это видео не только трампу, макрону, Меркель, Джонсону!
Вы должны донести это видео каждому западному бездомному под мостом!!!
Уроды конченные, чтоб вы сдохли!!!!
ОБСЕ они покажут....дебилы, б.лять!!!
Преступление, барыжничество, слабоумие? Украина сегодня отчиталась об уничтожении 3 миллионов противопехотных мин - тех самых, которые Россия устанавливает на Донбассе, и которые необходимы для обороны страны на случай вторжения: https://censor.net/news/3195429/ukraina_soobschila_obse_ob_unichtojenii_svyshe_3_millionov_protivopehotnyh_min?fbclid=IwAR1nUUQEeP6o5GQQ3woSxSRdxIP9YdxDLHOqT5hvEkTimsxw6gix1j3VImQ
Уникальная страна Украина - Верховный Главнокомандующий во время войны и военной агрессии приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне, тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе. Украине мины не нужны! Как можно уничтожать свое собственное оружие - средство сдерживания?
Скандал с уничтожением мин ПФМ-1 и ПФМ-1С был еще при Порошенко, я об этом писал, и, конечно, история эта хорошо известна. Тогда удалось спасти эти запасы мин от ликвидации, СНБО приняло решение, что до конца войны мины уничтожать нельзя. Но теперь война у руководства страны в голове закончилась.
В чем значение ПФМ? Эти мины применяются для дистанционного минирования большой площади - их применяют в специальных кассетах, сбрасывая с самолетов, вертолетов, и выстреливая из реактивных систем "Ураган".
То есть на том направлении, где может быть развернуто вражеское наступление, или даже в тылу врага, можно заминировать большую площадь и сковать, тем самым активные действия. Мины весом в 80 грамм рассеиваются на большой площади, они малозаметны в траве, и их нельзя обезвредить. Ночью по территории, заминированной ПФМ-1, пехота противника не пройдет.
Но не менее важно, что благодаря возможности забрасывать кассеты "Ураганами", мины ПФМ-1 можно эффективно применять и для наступления и освобождения Донбасса. Дистанционное минирование этими минами позволит сковать маневр российских резервов в тактической зоне.
Наши воины также несут потери от российских постановок мин ПФМ-1 на Донбассе. Украина ПФМ на войне не применяет, но наличие запасов таких мин являлось одним из средств сдерживания на случай широкомасштабных боевых действий.
В чем абсурд ситуации? Да, противопехотные мины - не гуманное оружие, которое убивает и после войны, но ведь уничтожены запасы в том числе мин ПФМ-1С - с самоликивдатором! То есть там стоит таймер до 40 суток, и потом мина сама подрывается. То есть минирование осуществляется во время активных действий противника, а затем никакой угрозы нет. Зачем же вы вообще такие мины уничтожаете? Ну есть мозги в голове хоть какие-то? Увы, нет.
Украина подписала множество договоров о своем разоружении. Сдали ядерное оружие, порезали на металлолом бомбардировщики, сдали в лом крылатые ракеты, уничтожили часть своих же переносных зенитно-ракетных комплексов. И мы подписали Оттавскую конвенцию об уничтожении противопехотных мин. Мины эти считаются "запрещенными" только для тех, кто эту конвенцию, подписал.
А вот наш враг Россия эту конвенцию не подписывала. Зато Украина всегда готова, потому что за эти программы Запад что-то платит, и значит, наши чиновники могут сделать свой небольшой бизнес.
Россия подписала Женевский протокол об уничтожении мин ПФМ-1 без устройства самоликвидации, но значение протокола невелико, чисто декларация. Утилизация этих российских мин проводится на Донбассе - РФ засевает украинские поля этими минами, вместо того, чтобы уничтожать на заводах. Мины с самоликвидатором РФ уничтожать не собирается, ведь всем понятно, что она не представляет долговременной опасности.
А руководство Украины разоружило свою собственную страну во время войны. Надеюсь, найдутся депутаты Верховной Рады, которые расследуют причины этих безумных и предательских действий. Когда-то это станет предметом и уголовного расследования.
На одного убитого украинца нужно отвечать десятком убитых свино-собак! Зеля - оповести весь ООН и Европу. Какие скоты эти ИХТАМНЕТы! Их нужно убивать чем больше!
Почему бы на заседании ОБСЕ внезапно не поднять тему компенсаций от Ирана и очередного осуждения на россии (параши) за их незаконные действия в Азовском море? Почему эти две важнейшие темы умышленно заморожены комиком и зелеными имбицилами?