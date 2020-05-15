Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ

Делегация Украины на следующем заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности подробно расскажет об участии подразделения снайперов ФСБ России в войне на Донбассе.

Об этом "Укринформу" сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно Украине удалось получить очередное и безоговорочное доказательство непосредственного участия России в войне на Донбассе - видео работы снайперского подразделения ФСБ РФ во время огневого поражения украинских воинов на Донбассе в феврале 2020 года. Подробную информацию по этому поводу мы предоставим делегациям стран-участниц во время следующего пленарного заседания Форума безопасности сотрудничества", - заявил он.

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Дипломат отметил, что ранее делегация Украины уже обращала внимание иностранных партнеров на активное развертывание Россией снайперских групп на Донбассе, в частности, за счет боевиков, прошедших курсы подготовки снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Объединенным силам удалось получить видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов.

По данным штаба ООС, эта группа снайперов ФСБ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.

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Планируется, что будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, причастных к убийствам украинских военнослужащих.