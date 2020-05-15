РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10490 посетителей онлайн
Новости Арест Волги Агрессия России против Украины
14 329 54

Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ

Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ

Делегация Украины на следующем заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности подробно расскажет об участии подразделения снайперов ФСБ России в войне на Донбассе.

Об этом "Укринформу" сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно Украине удалось получить очередное и безоговорочное доказательство непосредственного участия России в войне на Донбассе - видео работы снайперского подразделения ФСБ РФ во время огневого поражения украинских воинов на Донбассе в феврале 2020 года. Подробную информацию по этому поводу мы предоставим делегациям стран-участниц во время следующего пленарного заседания Форума безопасности сотрудничества", - заявил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Установлен российский наемник, убивший украинского воина на фронте. УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО

Дипломат отметил, что ранее делегация Украины уже обращала внимание иностранных партнеров на активное развертывание Россией снайперских групп на Донбассе, в частности, за счет боевиков, прошедших курсы подготовки снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Объединенным силам удалось получить видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов.

По данным штаба ООС, эта группа снайперов ФСБ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.

Также на Цензор.НЕТ: Французские бинокли на службе российского спецназа на Донбассе

Планируется, что будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, причастных к убийствам украинских военнослужащих.

Автор: 

Волга (179) ОБСЕ (4870) россия (95308) ФСБ (1934) Донбасс (26955) снайперы (477) Лоссовский Игорь (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5114
показать весь комментарий
15.05.2020 22:32
+20
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 372
показать весь комментарий
15.05.2020 22:38
+17
Кому вы рассказывать собрались?
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4483
показать весь комментарий
15.05.2020 22:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубочка пожалуется ОБСЕ , куда входит и агрессор рашка...
Более дибильной и сцыкливой власти трудно найти в мире.
показать весь комментарий
15.05.2020 22:25 Ответить
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5114
показать весь комментарий
15.05.2020 22:32 Ответить
Какой он тебе жид?
показать весь комментарий
16.05.2020 09:32 Ответить
Дебилы избирают предателей и хотят быть людьми ?
показать весь комментарий
16.05.2020 09:48 Ответить
Нищее государство и супер-богатый президент. Это главное доказательство.
И пока такие "совки" как вы будете в своем сознании такие перекосы допускать, будет все хуже и хуже.
показать весь комментарий
16.05.2020 10:52 Ответить
Так тому ви проголосували за цю владу?
показать весь комментарий
15.05.2020 22:36 Ответить
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 372
показать весь комментарий
15.05.2020 22:38 Ответить
Один из многих
показать весь комментарий
16.05.2020 08:55 Ответить
Ну ти приравняв усіх - і Порошенка і Коломойського і Пінчука.
Пінчук то тобі чим не догодив?
показать весь комментарий
16.05.2020 09:16 Ответить
А куда жаловаться? В Печерский суд?
показать весь комментарий
15.05.2020 23:09 Ответить
на врага не жалуются, врага уничтожают
показать весь комментарий
15.05.2020 23:12 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2020 23:25 Ответить
Україна розповість про снайперів ФСБ на Донбасі на засіданні ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4079
показать весь комментарий
16.05.2020 09:59 Ответить
До сих пор Главнокомандующий Зеленский не прокомментировал факт направления руководством РФ на Донбасс спецподразделений для убийства украинцев. Зеленский прячется от ответственности за судьбы подчиненных ему воинов, хотя они гибнут, пока он уверяет украинцев, что "видит в глазах Путина желание заключить мир". https://censor.net/ua/r3195963
показать весь комментарий
16.05.2020 13:13 Ответить
ОБСЕ пох, они сами рашистские лакеи.
показать весь комментарий
15.05.2020 22:28 Ответить
ОБСЄ мабуть більш ніжна 15% фінансується Московієй, там багато розвідників гру, може і фсб
показать весь комментарий
15.05.2020 22:30 Ответить
А миссия ОБСЕ этого не видит ?

Лучше спросите у Европарламента- на фига все страны содержат СЛЕПОЕ ОБСЕ ? Совсем сдурели или деньги девать некуда?
показать весь комментарий
15.05.2020 22:30 Ответить
да нет там никаких снайперов!бубочка бы увидел их в глазенках пу!вывсеврети
показать весь комментарий
15.05.2020 22:32 Ответить
Кому вы рассказывать собрались?
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4483
показать весь комментарий
15.05.2020 22:34 Ответить
Украина расскажет о снайперах ФСБ на Донбассе на заседании ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1403
показать весь комментарий
15.05.2020 22:36 Ответить
Прямо из Великобритании развалит?
показать весь комментарий
16.05.2020 15:51 Ответить
Українські снайпери на своїй території. Добре, що ви визнаєте агресію вашої росії.
показать весь комментарий
15.05.2020 22:42 Ответить
Блин.... идиоты подх.уйловские!!!
Не отождествляйте себя с Украиной!!!
При чем тут ***************** подх.уйловское ОБСЕ????
Вы должны начинать каждый час на каждом канале с этой записи!
Вы должны показать это видео не только трампу, макрону, Меркель, Джонсону!
Вы должны донести это видео каждому западному бездомному под мостом!!!
Уроды конченные, чтоб вы сдохли!!!!
ОБСЕ они покажут....дебилы, б.лять!!!
показать весь комментарий
15.05.2020 22:42 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAUNt90evagipVvxAPbH-ai0cAbzdVGxdouSS6eqWGS6tapA4wpLFhuzM1JBbs8l0YFLb_E0Qen5cT-&tn-str=%2AF Юрий Бутусов https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4040249672681965 4 год
Преступление, барыжничество, слабоумие? Украина сегодня отчиталась об уничтожении 3 миллионов противопехотных мин - тех самых, которые Россия устанавливает на Донбассе, и которые необходимы для обороны страны на случай вторжения: https://censor.net/news/3195429/ukraina_soobschila_obse_ob_unichtojenii_svyshe_3_millionov_protivopehotnyh_min?fbclid=IwAR1nUUQEeP6o5GQQ3woSxSRdxIP9YdxDLHOqT5hvEkTimsxw6gix1j3VImQ
Уникальная страна Украина - Верховный Главнокомандующий во время войны и военной агрессии приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне, тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе. Украине мины не нужны! Как можно уничтожать свое собственное оружие - средство сдерживания?

Скандал с уничтожением мин ПФМ-1 и ПФМ-1С был еще при Порошенко, я об этом писал, и, конечно, история эта хорошо известна. Тогда удалось спасти эти запасы мин от ликвидации, СНБО приняло решение, что до конца войны мины уничтожать нельзя. Но теперь война у руководства страны в голове закончилась.

В чем значение ПФМ? Эти мины применяются для дистанционного минирования большой площади - их применяют в специальных кассетах, сбрасывая с самолетов, вертолетов, и выстреливая из реактивных систем "Ураган".
То есть на том направлении, где может быть развернуто вражеское наступление, или даже в тылу врага, можно заминировать большую площадь и сковать, тем самым активные действия. Мины весом в 80 грамм рассеиваются на большой площади, они малозаметны в траве, и их нельзя обезвредить. Ночью по территории, заминированной ПФМ-1, пехота противника не пройдет.
Но не менее важно, что благодаря возможности забрасывать кассеты "Ураганами", мины ПФМ-1 можно эффективно применять и для наступления и освобождения Донбасса. Дистанционное минирование этими минами позволит сковать маневр российских резервов в тактической зоне.

Наши воины также несут потери от российских постановок мин ПФМ-1 на Донбассе. Украина ПФМ на войне не применяет, но наличие запасов таких мин являлось одним из средств сдерживания на случай широкомасштабных боевых действий.

В чем абсурд ситуации? Да, противопехотные мины - не гуманное оружие, которое убивает и после войны, но ведь уничтожены запасы в том числе мин ПФМ-1С - с самоликивдатором! То есть там стоит таймер до 40 суток, и потом мина сама подрывается. То есть минирование осуществляется во время активных действий противника, а затем никакой угрозы нет. Зачем же вы вообще такие мины уничтожаете? Ну есть мозги в голове хоть какие-то? Увы, нет.

Украина подписала множество договоров о своем разоружении. Сдали ядерное оружие, порезали на металлолом бомбардировщики, сдали в лом крылатые ракеты, уничтожили часть своих же переносных зенитно-ракетных комплексов. И мы подписали Оттавскую конвенцию об уничтожении противопехотных мин. Мины эти считаются "запрещенными" только для тех, кто эту конвенцию, подписал.

А вот наш враг Россия эту конвенцию не подписывала. Зато Украина всегда готова, потому что за эти программы Запад что-то платит, и значит, наши чиновники могут сделать свой небольшой бизнес.

Россия подписала Женевский протокол об уничтожении мин ПФМ-1 без устройства самоликвидации, но значение протокола невелико, чисто декларация. Утилизация этих российских мин проводится на Донбассе - РФ засевает украинские поля этими минами, вместо того, чтобы уничтожать на заводах. Мины с самоликвидатором РФ уничтожать не собирается, ведь всем понятно, что она не представляет долговременной опасности.

А руководство Украины разоружило свою собственную страну во время войны. Надеюсь, найдутся депутаты Верховной Рады, которые расследуют причины этих безумных и предательских действий. Когда-то это станет предметом и уголовного расследования.
показать весь комментарий
15.05.2020 22:46 Ответить
Жопо робиш - задание х.уйла нашему Зедегенерату...
показать весь комментарий
15.05.2020 23:23 Ответить
та не розказувати, а тра' тих снайперів артою накривати - плотно і жостко
показать весь комментарий
15.05.2020 23:24 Ответить
А что вам мешает на каждого снайпера ********** посадить по 2 снайпера ответки? И в ОБСЕ ничего объяснять не надо.
показать весь комментарий
15.05.2020 23:48 Ответить
Фсб готовила своих снайперов не один десяток лет. Все то время СБУ бизнес крышевала. А подготовть контрснайперскую группу и времени и затрат в разы больше надо.
показать весь комментарий
16.05.2020 08:01 Ответить
А американцы и англичане нахя тагда в инструкторах на Украине прохлаждаются? Командировочные отсиживают? Пусть учать - уже 100 раз можно стадо обезьян чему угодно обучить за то время в 6 лет. За 6 лет, если ты не в курсах, ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ПРОШЛА и там научено переучено было пачками миллионов. Так что не надо бред городить. Просто не хотят учиться. Была бы хотелка - научились бы. Тем более что оружие есть хорошее канадское.
показать весь комментарий
16.05.2020 10:29 Ответить
Если ты не в курсах, контрснайперсие приемы относятся к гостайне, ибо их применяют для защиты первых лиц государства. Так что не надо бред городить.
показать весь комментарий
16.05.2020 11:16 Ответить
Тебя уже чипировали нахй...
показать весь комментарий
16.05.2020 13:16 Ответить
І що - рішуче вимагатиме присутності там "снайперів ОБСЄ"?
показать весь комментарий
16.05.2020 00:48 Ответить
Ихтамнет. Чо не ясно? А кто сомневается, тот русофоб, фошизд и биндеровец.
показать весь комментарий
16.05.2020 02:33 Ответить
Ну покажуть ну доведуть і далі що ?? А далі як завжди н і ч о г о, як лобизали евролiберасти плішивого карлика так і далі лобизатимуть..
показать весь комментарий
16.05.2020 08:25 Ответить
ваЗЕлиновское Недоразумение!!! так в твоей пронюханной коксом башке война с ПИД,,,рашей уже закончилась????
показать весь комментарий
16.05.2020 09:05 Ответить
Та ви шо! Які це снайпери! Це представники ОРДЛО для мінських переговорів.
показать весь комментарий
16.05.2020 09:58 Ответить
Напиши слазу в "спортлото", идиот. Толку больше будет!
показать весь комментарий
16.05.2020 13:12 Ответить
Про них не розказувати треба, а показувати знищеними! ☝️🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
16.05.2020 13:14 Ответить
Показати потрібно Зеленському,Єрмаку, Сивосі,Тимошенку, Шефіру , прохфесорці Венедіктовой,всім слугам і служкам, всім попам з МАСКОВСКОЙ секти на чолі з Ануфрієм, ватним сортсменам типу Усцика та Лома Васі та артістам які поют про мір і дружбу
показать весь комментарий
16.05.2020 13:21 Ответить
Надо Байрактары запускать и валить их нахер всех, как турки их валят в Сирии.
показать весь комментарий
16.05.2020 14:32 Ответить
Я уже давно говорю и пишу своим сослуживцам по СпецНазу ГРУ ГШ. Они уже молчат..
На одного убитого украинца нужно отвечать десятком убитых свино-собак! Зеля - оповести весь ООН и Европу. Какие скоты эти ИХТАМНЕТы! Их нужно убивать чем больше!
показать весь комментарий
16.05.2020 16:10 Ответить
А почему президент Вован и его АП "забыли" и "забили" на тему компенсаций от Ирана? Почему Вова не возвращает в информационное поле тему со сбитым в Иране Украинским самолетом и на официальном уровне не угрожает Ирану многомиллионными судовыми исками в случае если власти Ирана и дальше будут продолжать "валять дурака"в этом вопросе? Это важный принципиальный момент внешней политики, это "лицо" нашего государства. Или вами, зелеными имбицилами-малоросами снова выбрана тактика "мы хотим мира, нам можно срать на голову"?
Почему бы на заседании ОБСЕ внезапно не поднять тему компенсаций от Ирана и очередного осуждения на россии (параши) за их незаконные действия в Азовском море? Почему эти две важнейшие темы умышленно заморожены комиком и зелеными имбицилами?
показать весь комментарий
16.05.2020 16:22 Ответить
 
 