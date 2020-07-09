Рівень вакцинації серед дітей у червні збільшився, - Степанов

Рівень імунізації КПК (кір, паротит, краснуха) серед дітей у червні дещо збільшився.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Наприкінці травня ми побачили суттєве зниження рівня вакцинації. Зокрема, зниження рівня вакцинації КПК серед дітей було на 30-40% порівняно з попереднім роком. Крім того, Європейська комісія, яка проводила відповідний моніторинг, зарахувала Україну до країн з високим ризиком поширення цих захворювань. Якщо подивитися на статистику, то в нас лише 30% дітей отримали всі три вакцини згідно з графіком. Водночас у червні кількість імунізацій збільшилася. Наразі збираємо точну інформацію", - сказав він.

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Міністр закликав батьків вакцинувати дітей відповідно до календаря щеплень.