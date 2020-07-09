МОЗ у тестовому режимі запускає електронні лікарняні, - заступник міністра Кучер

Міністерство охорони здоров'я в тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на пресбрифінгу в четвер.

"В електронній системі охорони здоров'я нині розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків. Це скоротить час і дозволить далі працювати з цією інформацією. Один з таких висновків - тимчасові листки непрацездатності (лікарняні). Зараз у нас в роботі підготовка нормативно-правових актів, яка забезпечить роботу лікарняних. Ми запускаємо електронні лікарняні в два етапи", - сказав він.

За словами Кучера, є дві моделі розвитку проєкту. Перша - так звана "спрощена система". Партнери з Пенсійного фонду України розробили спеціальний вебінтерфейс на сайті фонду, де лікар за допомогою електронного цифрового підпису може вносити інформацію про пацієнта про його тимчасову непрацездатність. Далі в автоматичному режимі всім службам ця інформація буде надаватися з бази даних Пенсійного фонду.

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"Перевага в тому, що це вже розроблено, немає додаткового навантаження на основний компонент eHealth, і це дозволить запустити електронні лікарняні до кінця літа", - додав заступник міністра.

Кучер підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я до 10 липня приймає від усіх відповідних медзакладів, які хочуть брати участь у тестуванні цієї системи, форми реєстрації.

"Коли ми відпрацюємо всі технічні моменти, зберемо зворотний зв'язок - будемо переходити до фінального затвердження нормативних документів і запуску електронних лікарняних", - підкреслив заступник міністра.

За його словами, паралельно розробляється цільова модель е-лікарняних, яка буде впроваджена в eHealth і почне роботу на початку 2021 року.

"Паралельно йде процес розробки цільової моделі. Вона полягає в тому, що коли в базі даних eHealth є дані про пацієнта, лікар зможе виписувати е-лікарняні з мінімальною кількістю дій. Для підприємств обидві системи дозволять істотно економити час. Повноцінна модель буде впроваджена на початку 2021 року і буде інтегрована в будь-яку медичну інформаційну систему, при цьому не буде залежати від форми власності медустанови", - сказав він.