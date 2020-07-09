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Новини Пожежі в Україні
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Луганська поліція не пропустила волонтерів Нацкорпусу, які везли гуманітарну допомогу постраждалим від вогню

Луганська поліція не пропустила волонтерів Нацкорпусу, які везли гуманітарну допомогу постраждалим від вогню

Поліція не пропустила волонтерів "Національного Корпусу" до селища Смолянинове в Луганській області, де триває пожежа. Активістів, які планували приєднатися до гасіння вогню та зібрали гуманітарну допомогу для постраждалих, без пояснення причин змусили покинути територію населеного пункту.

Про це 8 липня повідомили на сайті політичної партії "Національний Корпус", передає Цензор.НЕТ.

Розповідається, що всі дії добровольців були попередньо узгоджені з ДСНС, але поліція цей аргумент не сприйняла, змусивши волонтерів розвернути машини та поїхати геть.

"Вчора ввечері до нас підійшли правоохоронці і натякнули, що наша допомога не потрібна, і все під контролем. Водночас, за 50 метрів від нас горів житловий будинок, і це було не єдине місце займання", – заявив керівник ініціативної групи партії у Сєверодонецьку Михайло Карабут.

Наразі гуманітарна допомога, що була зібрана волонтерами Нацкорпусу для мешканців села Смолянинове, передана до міського відділення ДСНС. У партії також заявили про намір розібратися в ситуації та залучити максимальну кількість волонтерів для допомоги ДСНС у боротьбі з вогнем на Луганщині.

Нагадаємо, що волонтери Нацкорпусу раніше брали участь у гасінні масштабної пожежі на Житомирщині, що спалахнула навесні цього року. Зараз пожежники також не заперечують проти допомоги активістів, адже пожежа вже охопила територію понад 5000 га. Локалізувати вогонь заважають пориви вітру.

Відомо також, що вогонь забрав життя 5 людей і ще 9-ро (із них двоє дітей) госпіталізовані. Усього пожежа знищила в регіоні вже 139 будинків: у 59 із них постійно проживали. Наразі ці люди залишилися просто неба.

Автор: 

пожежа (4342) Нацполіція (15211) волонтери (1336) гуманітарна допомога (995) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+6
Сучки авакянские
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09.07.2020 12:40
+5
Аваков, пора тебе убираться
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09.07.2020 12:41
+4
А не тот ли это Нацкорпус, который преследовал Порошенка ??? И который делал все возможное, для победы Зе-беды на выборах?
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09.07.2020 12:50
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Сучки авакянские
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09.07.2020 12:40 Відповісти
Нацкорпус - теж Аваков (тільки через проксі - Білецького).
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09.07.2020 13:05 Відповісти
таки какие из них . которых не пустили или которые не пускали ?
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09.07.2020 13:05 Відповісти
Кто именно из них?
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09.07.2020 15:46 Відповісти
Нацкорпус уже в волонтеры заделался,как низко упасть а война идет..
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09.07.2020 12:41 Відповісти
Я далеко не є фанатом нацкорпусу, але волонтерять вони постійно при подібних катастрофічних для населення явищах.
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09.07.2020 13:55 Відповісти
Аваков, пора тебе убираться
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09.07.2020 12:41 Відповісти
Нацкорпус - теж Аваков (тільки через проксі - Білецького).
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09.07.2020 13:06 Відповісти
Тебе платят за одно и то же под копирку?
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09.07.2020 17:11 Відповісти
Они служат Путьке, но за наши деньги.
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09.07.2020 12:43 Відповісти
Не брешіть. суки прокацапські.
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09.07.2020 14:57 Відповісти
Аваков переигрывает.
Ростов?
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09.07.2020 12:45 Відповісти
на него есть компроматы, сидеть ему и его сыночку если не будет подчиняться. Гадко то, что такой приспособленец у власти.
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09.07.2020 13:10 Відповісти
разогнать накуй эту сепарню
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09.07.2020 12:47 Відповісти
А не тот ли это Нацкорпус, который преследовал Порошенка ??? И который делал все возможное, для победы Зе-беды на выборах?
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09.07.2020 12:50 Відповісти
Твого поросенка, цинічного брехла -баригу, вся Україна ненавидить. Лідер оппозиції, блін, через букву (П). Блазень = барига, різниця тільки в тім, що "сивочолий" більш цинічний і розумніший. Вміє лошар нараз розводити.
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09.07.2020 15:03 Відповісти
Луганська поліція не пропустила волонтерів Нацкорпусу, які везли гуманітарну допомогу постраждалим від вогню - Цензор.НЕТ 8064
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09.07.2020 15:19 Відповісти
Луганська поліція не пропустила волонтерів Нацкорпусу, які везли гуманітарну допомогу постраждалим від вогню - Цензор.НЕТ 6559 І цей цинічний хряк, вчора сам себе проголосив "лідером оппозиції" і бидло радіє! Дійсно - лохи не мамонти, не вимруть!
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09.07.2020 15:24 Відповісти
Деградована аваківська падаль у вигляді поліції, банальне ОЗУ..прийде час і цю срань будуть знищувати..Сабаков разом з зеленим лайном буде тікати...
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09.07.2020 12:51 Відповісти
За бюджетные деньги можно только ВСУ содержать, а полицию, прокуроров и судей можно разгонять. Они больше на Путьку работают.
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09.07.2020 12:52 Відповісти
что бы местных сепаров не злить
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09.07.2020 13:07 Відповісти
а при Порошенке Аваков другой был...
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09.07.2020 13:28 Відповісти
А нех на помощь ехать, размахивая партийными знамёнами!
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09.07.2020 13:32 Відповісти
отбеливают связь с нацдружин с аваковым . Смотрите типа аваков их щимит , они не вместе. Даже можно сказать пчёлы против мёда
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09.07.2020 13:40 Відповісти
 
 