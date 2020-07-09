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Новини
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Міністерство аграрної політики і його міністр з'являться в липні-вересні, - Зеленський

Міністерство аграрної політики і його міністр з'являться в липні-вересні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що останній термін призначення нового міністра аграрної політики і створення відповідного профільного міністерства в Україні - вересень цього року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області в четвер.

"Я не знаю, чи встигнемо ми. У нас залишилася один сесійний тиждень - якраз такий. Потім Верховна Рада у нас відпочиває, так. Я не знаю, чи встигнемо ми призначити нового міністра і створити міністерство так швидко", - зазначив Зеленський.

За словами президента, міністр може бути призначений вже у вересні.

"Максимум, у вересні місяці, коли депутати знову вийдуть працювати, ми призначимо, у нас буде окремий міністр сільського господарства", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Т.в.о. голови Мінагрополітики став перший заступник міністра Мартинюк

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) Мінагрополітики (1559)


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Топ коментарі
+5
Министерство аграрной политики и его министр появятся в июле-сентябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6213
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09.07.2020 15:37
+5
Кто то слышал реакцию Чма на голосование за коронацию Путина в Крыму? На аресты крымских татар вчера? Что Московия агрессор на день ВМФ, день Конституции? Нет,ему некогда,и не отвечает это интересам его партнёра Путина. Зато будет наказан Турчинов и ПАП, как сдавшие Крым слышали,...
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09.07.2020 15:47
+4
- Зеленський обіцяв покинути посаду у випадку, якщо порушить закон ?
- ну обіцяв.
- публічно зізнався в порушенні закону ?
- ну зізнався.
- чому не покидає ?
- а ваш Порох шо лучче ?!!!

Министерство аграрной политики и его министр появятся в июле-сентябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2308
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09.07.2020 15:45
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Правила форума Рада форумчан
отдельный министр сельского хозяйства...
... и мышеводства
Источник: https://censor.net/n3207168
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09.07.2020 15:37 Відповісти
Министерство аграрной политики и его министр появятся в июле-сентябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6213
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09.07.2020 15:37 Відповісти
Кто то слышал реакцию Чма на голосование за коронацию Путина в Крыму? На аресты крымских татар вчера? Что Московия агрессор на день ВМФ, день Конституции? Нет,ему некогда,и не отвечает это интересам его партнёра Путина. Зато будет наказан Турчинов и ПАП, как сдавшие Крым слышали,...
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09.07.2020 15:47 Відповісти
Может и слышали, но не поняли
Министерство аграрной политики и его министр появятся в июле-сентябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2781
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09.07.2020 15:51 Відповісти
А регламент работы ВРУ никак нельзя изменить в турборежиме? Как Адихали депутатики 3 месяца в году, так и расслабляются, а время-то военное, кризис на дворе, эпидемии. А они у нас на вечном приколе
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09.07.2020 15:38 Відповісти
Министерство аграрной политики и его министр появятся в июле-сентябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 421
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09.07.2020 15:38 Відповісти
- Зеленський обіцяв покинути посаду у випадку, якщо порушить закон ?
- ну обіцяв.
- публічно зізнався в порушенні закону ?
- ну зізнався.
- чому не покидає ?
- а ваш Порох шо лучче ?!!!

Министерство аграрной политики и его министр появятся в июле-сентябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2308
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09.07.2020 15:45 Відповісти
У нас бюджет выполняется с таким профицитом что можно вводить кучу министерств! Нам просто бабло девать некуда!
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09.07.2020 15:56 Відповісти
Міністерство аграрної політики і його міністр з'являться в липні-вересні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7954
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09.07.2020 15:58 Відповісти
Тільки ж приєднали до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства тепер знов створюють. Дебіли, б...
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09.07.2020 15:58 Відповісти
Це точно саме той Зєлєнський, що репетував про скорочення кількості міністерств, міністрів та й всього держ.апарату вцілому? Чи того підмінили в Омані оцим?
Ось так непомітно Голобородько став Голохвастовим... Хоча люди з критичним мисленням передбачали це ще навесні 2019-го
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09.07.2020 16:02 Відповісти

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ГРИВЕН НАЛОГА ЗА ПАЙ - "СЛУГИ" ГОТОВЯТ НОВУЮ УДАВКУ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

06.07.2020
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09.07.2020 16:02 Відповісти
Зеленський створює більше посад щоб розікрасти більше державних грошей.
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09.07.2020 16:16 Відповісти
зеленский и его дебильная команда Сначала своим скудным умом, всё что нормально работало при порошенко разрушили, а теперь героически будут опять восстанавливать. А интересно за чей счёт???!! За счёт Зеленского или его дебилов циркачей и кухработников!! Трижды дебилы!! Блин!!! Скорее бы вы уже ушли или вас ушли!!!
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09.07.2020 18:28 Відповісти
 
 