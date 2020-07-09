Министерство аграрной политики и его министр появятся в июле-сентябре, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что крайний срок назначения нового министра аграрной политики и создания соответствующего профильного министерства в Украине - сентябрь этого года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил во время встречи с представителями бизнеса Волынской области в четверг.
"Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя - как раз следующая. Потом Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро", - отметил Зеленский.
По словам президента, министр может быть назначен уже в сентябре.
"Максимум, в сентябре месяце, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства", - подытожил Зеленский.
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Источник: https://censor.net/n3207168
- ну обіцяв.
- публічно зізнався в порушенні закону ?
- ну зізнався.
- чому не покидає ?
- а ваш Порох шо лучче ?!!!
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