Министерство аграрной политики и его министр появятся в июле-сентябре, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что крайний срок назначения нового министра аграрной политики и создания соответствующего профильного министерства в Украине - сентябрь этого года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил во время встречи с представителями бизнеса Волынской области в четверг.

"Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя - как раз следующая. Потом Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро", - отметил Зеленский.

По словам президента, министр может быть назначен уже в сентябре.

"Максимум, в сентябре месяце, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства", - подытожил Зеленский.

Также читайте: Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский