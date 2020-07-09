Чиновники НААН постануть перед судом за вимагання 150 тис. грн, - ДБР

До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох працівників Президії Національної академії аграрних наук України та керівника одного з підпорядкованих дослідних господарств. Посадовці обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що начальник одного з відділів Президії НААН України за попередньою змовою з начальником управління вказаної Академії та керівником підпорядкованого дослідного господарства вимагали та одержали неправомірну вигоду у сумі 150 000 гривень за укладення договору про поставку матеріальних цінностей та здійснення оплати за договором.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Читайте також: Директор підприємства НААН у Черкасах налагодив продаж зернових поза товарною біржою і завдав збитків державі на 1,2 млн грн, - СБУ