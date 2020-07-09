УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13000 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
1 432 2

Чиновники НААН постануть перед судом за вимагання 150 тис. грн, - ДБР

Чиновники НААН постануть перед судом за вимагання 150 тис. грн, - ДБР

До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох працівників Президії Національної академії аграрних наук України та керівника одного з підпорядкованих дослідних господарств. Посадовці обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що начальник одного з відділів Президії НААН України за попередньою змовою з начальником управління вказаної Академії та керівником підпорядкованого дослідного господарства вимагали та одержали неправомірну вигоду у сумі 150 000 гривень за укладення договору про поставку матеріальних цінностей та здійснення оплати за договором.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Читайте також: Директор підприємства НААН у Черкасах налагодив продаж зернових поза товарною біржою і завдав збитків державі на 1,2 млн грн, - СБУ

Автор: 

хабар (4714) НААН (45) ДБР (3515)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Держава не допомагає науці в Україні, і сама погрязла в корупції. То що робити науковим закладам, якщо не слідувати іншим корупціонерам. Якщо судити, то починайте з вищого ешелону чинної влади. А дбр займається всякою дурнею аби не своїми прямими обов'язками.
показати весь коментар
09.07.2020 18:09 Відповісти
Нищеброды из НААН, учитесь у фонда гос имущества...
показати весь коментар
09.07.2020 18:47 Відповісти
 
 