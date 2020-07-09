Чиновники НААН предстанут перед судом за вымогательство 150 тыс. грн, - ГБР

В суд направлено обвинительный акт в отношении двух работников Президиума Национальной академии аграрных наук Украины и руководителя одного из подчиненных исследовательских хозяйств. Чиновники обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что начальник одного из отделов Президиума НААН Украины по предварительному сговору с начальником управления указанной Академии и руководителем подчиненного опытного хозяйства требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 150 тыс. гривен за заключение договора о поставке материальных ценностей и осуществление оплаты по договору.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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