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Чиновники НААН предстанут перед судом за вымогательство 150 тыс. грн, - ГБР

Чиновники НААН предстанут перед судом за вымогательство 150 тыс. грн, - ГБР

В суд направлено обвинительный акт в отношении двух работников Президиума Национальной академии аграрных наук Украины и руководителя одного из подчиненных исследовательских хозяйств. Чиновники обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что начальник одного из отделов Президиума НААН Украины по предварительному сговору с начальником управления указанной Академии и руководителем подчиненного опытного хозяйства требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 150 тыс. гривен за заключение договора о поставке материальных ценностей и осуществление оплаты по договору.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Автор: 

взятка (6167) НААН (19) ГБР (3007)


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Держава не допомагає науці в Україні, і сама погрязла в корупції. То що робити науковим закладам, якщо не слідувати іншим корупціонерам. Якщо судити, то починайте з вищого ешелону чинної влади. А дбр займається всякою дурнею аби не своїми прямими обов'язками.
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09.07.2020 18:09 Ответить
Нищеброды из НААН, учитесь у фонда гос имущества...
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09.07.2020 18:47 Ответить
 
 