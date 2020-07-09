Потерпілим від повені в Івано-Франківській області почали нараховувати допомогу, - ОДА

На Івано-Франківщині 9 липня почали виплачувати матеріальну допомогу постраждалим від повені.

Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня область отримала з державного бюджету 480 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, викликаних природною стихією. Зараз визначено розпорядників та одержувачів фінансового ресурсу, розпочато роботу з виплати матеріальної допомоги постраждалому населенню", - повідомляє ОДА.

За їхньою інформацією, з 9 липня територіальні органи соціального захисту починають нараховувати матеріальну допомогу потерпілим людям.

Для виплати постраждалим від повені направлять 100 млн грн, ще 130 мільйонів - на відновлення зруйнованих мостів, 10 мільйонів - на об'єкти соціальної сфери, 30 мільйонів - на ремонт мостів комунальної власності, 60 мільйонів - на берегоукріплення. Для відновлення водозахисних дамб додатково з держбюджету чекають 136,6 млн грн.

Як повідомлялося, інтенсивні опади впродовж 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 4 особи. Загалом через негоду постраждало більш ніж 250 населених пунктів у п'яти областях. Було підтоплено 7,5 тис. житлових будинків, зруйновано дороги і мости.