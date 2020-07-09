Пострадавшим от наводнения в Ивано-Франковской области начали начислять помощь, - ОГА

В Ивано-Франковской области 9 июля начали выплачивать материальную помощь пострадавшим от наводнения.

Об этом сообщает Ивано-Франковская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе область получила из государственного бюджета 480 миллионов гривен на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванных природной стихией. Сейчас определены распорядители и получатели финансового ресурса, начата работа по выплате материальной помощи пострадавшему населению", - сообщает ОГА.

По их информации, с 9 июля дня территориальные органы социальной защиты начинают начислять материальную помощь пострадавшим людям.

Для выплаты пострадавшим от наводнения направят 100 млн грн, еще 130 миллионов - на восстановление разрушенных мостов, 10 миллионов - на объекты социальной сферы, 30 миллионов - на ремонт мостов коммунальной собственности, 60 миллионов - на берегоукрепление. Для восстановления водозащитных дамб дополнительно из госбюджета ожидают 136,6 млн грн.

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Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.