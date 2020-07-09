Паводки на Прикарпатье: число жертв возросло до четырех
В Ивано-Франковской области число погибших в результате наводнений возросло до четырех человек.
Об этом "Суспільному" сообщил глава поселка Ворохта Николай Йосипчук, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что в результате поражения током погиб житель Ворохты. Он погиб в первые дни дождевых паводков - 21 июня, однако только сейчас сообщили о его смерти.
"Из-за долговременных дождей вода подтопила подвальное помещение его домохозяйства. Он зашел в помещение, в котельную, и его ударило током", - рассказал Йосипчук.
Кроме того, во время стихии погибли женщина из Дземброни, мужчина и женщина, которые в автомобиле утонули в реке Белый Черемош.
Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.
Также сообщалось, что на Прикарпатье в результате стихии погибли 3 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.
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