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Новини Паводки на Західній Україні
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Паводки на Прикарпатті: кількість жертв зросла до чотирьох

Паводки на Прикарпатті: кількість жертв зросла до чотирьох

В Івано-Франківській області кількість загиблих у результаті повеней зросла до чотирьох осіб.

Про це "Суспільному" повідомив глава селища Ворохта Микола Йосипчук, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що в результаті ураження струмом загинув житель Ворохти. Він загинув в перші дні дощових паводків - 21 червня, проте тільки зараз повідомили про його смерть.

"Через довготривалі дощі вода підтопила підвальне приміщення його домогосподарства. Він зайшов у приміщення, в котельню, і його вдарило струмом", - розповів Йосипчук.

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Крім того, під час стихії загинули жінка з Дземброні, чоловік і жінка, які в автомобілі потонули в річці Білий Черемош.

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Також повідомлялося, що на Прикарпатті в результаті стихії загинули 3 людини. Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів в п'яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги і мости.

Автор: 

паводок (233) Івано-Франківська область (952)


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Стурбований вирубуваня лісів, як і ЄС.
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09.07.2020 16:14 Відповісти
 
 