Паводок на Западной Украине: четыре населенных пункта в Черновицкой области остаются подтопленными, - ГСЧС

В Черновицкой области, спустя 15 дней после паводка, остаются подтопленными 4 населенных пункта.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 ч. 9 июля, на территории западных областей остаются подтопленными: 4 (было 349) населенные пункта в Черновицкой области ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, до сих пор подтоплены 4 (было 7225) подвала в Ивано-Франковской области; 12 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков в Черновицкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всем населенным пунктам Украины, пострадавшим в результате паводков и пожаров, обязательно помогут, - Зеленский

Разрушены 202,4 км автодорог и 95 мостов, повреждено 549 км дорог и 213 мостов.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселено 1324 человека.

В течение суток откачано 2853 куб. м воды (с начала работ - более 370 тыс. куб. м), доставлена для населения 1 тонна питьевой воды.

Всего к работам привлечено 259 человек и 96 единиц техники, из них от ГСЧС 189 чел. л /с и 71 ед. техники (из них 2 вертолета ГСЧС).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Карпатах после наводнений три населенных пункта остаются без транспортного сообщения, - ОГА

Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 3 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.