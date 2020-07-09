Українці в 2020 році одружувалися в 5 разів більше, ніж розлучалися

Міністерство юстиції України з 1 січня по 8 липня 2020 року зареєструвало в 5 разів більше шлюбів, ніж розлучень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Мін'юсту в Фейсбуці.

За цей період зареєстровано 65 624 шлюби і 12 988 шлюбів розірвано.

"У п'ять разів більше шлюбів, ніж розлучень зареєстрували наші органи державної реєстрації актів цивільного стану з 01 січня по 8 липня цього року", - сказано в повідомленні Мін'юсту.