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Українці в 2020 році одружувалися в 5 разів більше, ніж розлучалися

Українці в 2020 році одружувалися в 5 разів більше, ніж розлучалися

Міністерство юстиції України з 1 січня по 8 липня 2020 року зареєструвало в 5 разів більше шлюбів, ніж розлучень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Мін'юсту в Фейсбуці.

За цей період зареєстровано 65 624 шлюби і 12 988 шлюбів розірвано.

"У п'ять разів більше шлюбів, ніж розлучень зареєстрували наші органи державної реєстрації актів цивільного стану з 01 січня по 8 липня цього року", - сказано в повідомленні Мін'юсту.

Українці в 2020 році одружувалися в 5 разів більше, ніж розлучалися 01

Автор: 

одруження (81) Мін’юст (1597) розлучення (34) сім’я (111) статистика (2247)


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Адмін "чаще и больше" разом, залиште щось одне))
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09.07.2020 22:33 Відповісти
Лучше меньше, да больше, чем больше, но меньше
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10.07.2020 01:15 Відповісти
Нічого було робити на карантині - женячка напала.
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09.07.2020 22:35 Відповісти
і що це має означати ...невже "побьєду" ?
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09.07.2020 22:37 Відповісти
Та вдвоём хоть на харчи работая хватит. Можно и по гостям ходить к предкам через вечер. С целью поужинать. Смотришь---зиму и перекантовали. А без стёба брак считают тогда когда киндер появился. Для реальной статистики.
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09.07.2020 22:58 Відповісти
Так из-за карантина суды не работали, вот и не было разводов. Наверстают еще упущенное.
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09.07.2020 23:26 Відповісти
В самоизоляции женилка продолжает расти, а мозг заплывает жиром. Вот и женятся малолетки.
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10.07.2020 01:41 Відповісти
карантинная аномалия.
статистика стабильна: три четверти браков разводятся.
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10.07.2020 03:24 Відповісти
 
 