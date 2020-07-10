Протягом 5 років у світі може потеплішати на півтора градуса, - ООН

Всесвітня метеорологічна організація ООН прогнозує, що протягом найближчих п'яти років у світі температура буде продовжувати підвищуватися і може тимчасово підвищитися до більш ніж 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем температури.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таке потепління з 20% ймовірністю може відбутися до 2024 року. Також очікується, що щорічно, з 2020 до 2024, температура повітря буде мінімум на 1 °C вище доіндустріального рівня.

В ООН прогнозують, що в Південній Африці та Австралії клімат стане сухішим до 2024 року, а в африканському регіоні Сахель стане вологіше. Також Європу очікує більшу кількість штормів, а Північну Атлантику - вітряна погода.

Вчені встановили граничне значення в 1,5 °C, оскільки вважають, що до того, як досягти такої температури, можливо запобігти катастрофічним змінам клімату в майбутньому.

В ООН заспокоюють, що ймовірність такого сценарію (підвищення температури на 1,5 °C за 5 років) невисока, і запевняють, що таке потепління більш імовірно відбудеться за десятиліття.

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