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Протягом 5 років у світі може потеплішати на півтора градуса, - ООН

Протягом 5 років у світі може потеплішати на півтора градуса, - ООН

Всесвітня метеорологічна організація ООН прогнозує, що протягом найближчих п'яти років у світі температура буде продовжувати підвищуватися і може тимчасово підвищитися до більш ніж 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем температури.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таке потепління з 20% ймовірністю може відбутися до 2024 року. Також очікується, що щорічно, з 2020 до 2024, температура повітря буде мінімум на 1 °C вище доіндустріального рівня.

В ООН прогнозують, що в Південній Африці та Австралії клімат стане сухішим до 2024 року, а в африканському регіоні Сахель стане вологіше. Також Європу очікує більшу кількість штормів, а Північну Атлантику - вітряна погода.

Вчені встановили граничне значення в 1,5 °C, оскільки вважають, що до того, як досягти такої температури, можливо запобігти катастрофічним змінам клімату в майбутньому.

В ООН заспокоюють, що ймовірність такого сценарію (підвищення температури на 1,5 °C за 5 років) невисока, і запевняють, що таке потепління більш імовірно відбудеться за десятиліття.

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Автор: 

глобальне потепління (45) спека (107) ООН (3363)


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Топ коментарі
+4
Ковидизм закончился что ли ? Грету тащите в студию обратно. Пусть снова расскажет нам как она видит углекислый газ.
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10.07.2020 13:11
+2
И что движение тектонических плит куда больше влияет на климат планеты , чем металлургия и петрохимия ... Теория "озоновых дыр" оказалась полной херней ... Так и со всем глобальным потеплением будет . Т.е. потепление может и иметь место , скажу даже больше -- имело уже нираз место до и перед глобальным похолоданием - обычная история природных колебаний климата ... Иначе откуда бы появились кости мамонтов в зоне сегодняшней вечной мерзлоты ?! Или на дне атлантического океана в 500 км от береговой линии ?
Да и как стоянки викингов возникли в канадском Нью Фаундленде ? Если последние обладали лишь лёгким гребным флотом , абсолютно беспомощным в водах Средиземного моря . И каким образом сегодня куда более Айслэнд чем сама Исландия - Гринландия стала "зелёной землёй" ?!
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10.07.2020 13:46
+2
Все эти пугалки связаны в первую очередь с гигантскими деньгами,выделяемыми на борьбу с потеплением климата
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10.07.2020 14:41
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Ковидизм закончился что ли ? Грету тащите в студию обратно. Пусть снова расскажет нам как она видит углекислый газ.
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10.07.2020 13:11 Відповісти
Достаточно посмотреть на профайл этих кликуш , шобы понять , шо там нет ниодного серьёзного геофизика и уж тем более исследователей по истории климата на Земле за последние этак 20 - 40 тысяч лет .
А вот большинство геофизиков утверждают , шо "деятельность" всего одного вулкана в Тихом океане производил в атмосферу Земли больше вредных выбросов , чем все трубы человеческого муравейника вместе взятые за последние этак 200 лет !
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10.07.2020 13:28 Відповісти
И что движение тектонических плит куда больше влияет на климат планеты , чем металлургия и петрохимия ... Теория "озоновых дыр" оказалась полной херней ... Так и со всем глобальным потеплением будет . Т.е. потепление может и иметь место , скажу даже больше -- имело уже нираз место до и перед глобальным похолоданием - обычная история природных колебаний климата ... Иначе откуда бы появились кости мамонтов в зоне сегодняшней вечной мерзлоты ?! Или на дне атлантического океана в 500 км от береговой линии ?
Да и как стоянки викингов возникли в канадском Нью Фаундленде ? Если последние обладали лишь лёгким гребным флотом , абсолютно беспомощным в водах Средиземного моря . И каким образом сегодня куда более Айслэнд чем сама Исландия - Гринландия стала "зелёной землёй" ?!
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10.07.2020 13:46 Відповісти
Ох же крутий географ. Де Де Канада, а де Середземне море?
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10.07.2020 13:52 Відповісти
Та я ж готовий взяти в Вас кілька уроків з географії , якщо Ви мені готові миттєво відповісти в якому місці того Середиземного відбулась знаменита морська бійка між Октавіаном й Марком Антонієм (з Клеопатрою на борті) ...
Але саме смешне , що якраз Канада як держава зараз має номінальний географічний зв"язок с Среднеземним хоча б в тому сенсі , що це один атлантичний басейн . Крім того , держава Гиблартар як й Канада номінально є часткою Великої Британії . Я ж казав тільки про острови Нью Фаундленд - тобто східне збережжя Канади .

Й взагалом , ну що за дивний софкоїдний засіб вести сперечання - переводити на інші теми й виривати з контекста ... якщо усе було сказано в контексті того, що тільки м"який антарктичний кліматом можно якось пояснити очевидний факт досягнення примитивними піратськими човнами викингів таких найсуровійших зараз відстанів й географічних широт !
Йшла мова не за географію, а за історію й вплив клімату на хід історії .
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10.07.2020 14:48 Відповісти
Ну с Гринландией это говорят был просто маркетинговый ход чтобы заманить туда больше поселенцев. Имя то совсем не древнее
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10.07.2020 16:24 Відповісти
я конечно не знаю за 20 - 40 тысяч лет! но за последние 20 лет климат разительно изменился.
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10.07.2020 13:47 Відповісти
Я это слышу каждые 15 лет , которые проживаю и их уже было немало . Как и стенание пожилых людей в духе Лермонта "да были люди в наше время , не то , что ныняшнее племя" ...
Но вижу другое, шо мой батя , собравший 5 тысяч фолиантов в своё время и будучи в своё время чемпионом Запорожья по шахматам и ведущий инженер по автоматике обращался с пультом телека куда менее уверенней , чем мой сынишка в 6 лет . А в 9 лет уже попробовал переустановить (юзерским способом через прямое удаление) свою стрелялку на компе и сделал "конгениальный" интуитивный вывод , к которому многие мои коллеги программеры приходят путём долгих познаний , шо реестр Винды это полный булшит и это было ещё в те годы , когда Мелкийсофт не отказывался от реестрозависимой технологии COM в пользу управляемого байткода .
Так шо я больше люблю науку и прогресс , а не в стремление "вернуться в к природе" , т.е. в шкуры мамонта и в ритуалы публичной мастурбации в качестве культа плодородия ... и человеческих жертвоприношений соседской тёщи соседской рептилии !
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10.07.2020 14:06 Відповісти
да! много букв, вулканы, тектонические плиты, батя, сын... ритуалы публичной мастурбации и всё свелось к тому что чем боше дерьма в атмосферу тем выше прогресс ну или наоборот. А такая банальная мысль, как уменьшение выбросов дерьма и есть прогресс, в голову не приходила? что при сжигании водорода образуется вода, что есть солнечная, ветровая энергетика, ториевые реакторы... одним словом прогресс.
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10.07.2020 15:09 Відповісти
Да конечно. В 90-х были популярны прогнозы что в 2020 лондон, Нью йорк, калифорния и так далее будут затоплены))
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10.07.2020 13:38 Відповісти
Они будут затоплены, рано или поздно. Просто океан обладает просто невероятно гигантской теплоемкостью и чтобы за 50 лет прогреть всю воду в океане на 1.5°C, нужно добывать гораздо больше нефти и газа и понастроить триллион атомных станций. Такие вещи моментально (а 50 лет - это не срок в масштабах Земли) не делаются. Поэтому прогнозисты - они такие прогнозисты, это да. Но и от факта, что вода с повышением температуры расширяется, никуда не деться. Уровень воды в океане поднялся, да. На пару миллиметров за 50 лет. Так что жители Лондона пока могут спать спокойно, время ещё есть.
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10.07.2020 14:29 Відповісти
На сколько я понимаю потепления началось на земле за долго до фабрик и заводов. По-этому *****..ь о влияние человека на потепления так и остается пи..дежу
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10.07.2020 14:42 Відповісти
Потепление началось после второй мировой войны. Первоначально его вообще связывали с испытаниями ядерного оружия, но испытания прекратили, а потепление осталось. Пришлось придумывать новое объяснение. Потому как объяснить его естественными факторами в рамках современных представлений о Земле и космосе никак не удается. И Солнце находится в самом спокойном состоянии за всю историю наблюдений, и химический состав атмосферы не дает повода для подобных изменений. Просто вот поверхностный слой Земли разогревается существенно больше, чем раньше. Я думаю, что тут скорее не фабрики и заводы, а транспорт, электростанции, вырубленные леса и интенсивное сельское хозяйство. И нет, я не призываю обратно пересесть в кареты и телеги, просто нужно быть готовым к тому, что мы своими действиями однажды сделаем окружающую нас среду непригодной для жизни. Так делают все живые организмы, у которых нет естественных ограничителей для размножения и экспансии, чего бы это человеку прямоходящему разумному быть исключением из этого правила?
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10.07.2020 15:29 Відповісти
Не переживайте, будемо грітись, газ подешевшає бо на обігрів його мало буде треба. Все йде по програмі.
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10.07.2020 13:54 Відповісти
На сколько я понимаю ближайшие сто лет будет глобальное похолодание
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10.07.2020 14:46 Відповісти
Можливо й буде похолодання, як знати? На Землі вже були як сильні похолодання, так і потепління. Все може бути.
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10.07.2020 16:07 Відповісти
Пора США выходить из этой Всемирной метеорологической организации ООН. Дармоеды!
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10.07.2020 14:40 Відповісти
Все эти пугалки связаны в первую очередь с гигантскими деньгами,выделяемыми на борьбу с потеплением климата
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10.07.2020 14:41 Відповісти
Срань Господня!
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10.07.2020 16:55 Відповісти
 
 