Протягом 5 років у світі може потеплішати на півтора градуса, - ООН
Всесвітня метеорологічна організація ООН прогнозує, що протягом найближчих п'яти років у світі температура буде продовжувати підвищуватися і може тимчасово підвищитися до більш ніж 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем температури.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що таке потепління з 20% ймовірністю може відбутися до 2024 року. Також очікується, що щорічно, з 2020 до 2024, температура повітря буде мінімум на 1 °C вище доіндустріального рівня.
В ООН прогнозують, що в Південній Африці та Австралії клімат стане сухішим до 2024 року, а в африканському регіоні Сахель стане вологіше. Також Європу очікує більшу кількість штормів, а Північну Атлантику - вітряна погода.
Вчені встановили граничне значення в 1,5 °C, оскільки вважають, що до того, як досягти такої температури, можливо запобігти катастрофічним змінам клімату в майбутньому.
В ООН заспокоюють, що ймовірність такого сценарію (підвищення температури на 1,5 °C за 5 років) невисока, і запевняють, що таке потепління більш імовірно відбудеться за десятиліття.
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А вот большинство геофизиков утверждают , шо "деятельность" всего одного вулкана в Тихом океане производил в атмосферу Земли больше вредных выбросов , чем все трубы человеческого муравейника вместе взятые за последние этак 200 лет !
Да и как стоянки викингов возникли в канадском Нью Фаундленде ? Если последние обладали лишь лёгким гребным флотом , абсолютно беспомощным в водах Средиземного моря . И каким образом сегодня куда более Айслэнд чем сама Исландия - Гринландия стала "зелёной землёй" ?!
Але саме смешне , що якраз Канада як держава зараз має номінальний географічний зв"язок с Среднеземним хоча б в тому сенсі , що це один атлантичний басейн . Крім того , держава Гиблартар як й Канада номінально є часткою Великої Британії . Я ж казав тільки про острови Нью Фаундленд - тобто східне збережжя Канади .
Й взагалом , ну що за дивний софкоїдний засіб вести сперечання - переводити на інші теми й виривати з контекста ... якщо усе було сказано в контексті того, що тільки м"який антарктичний кліматом можно якось пояснити очевидний факт досягнення примитивними піратськими човнами викингів таких найсуровійших зараз відстанів й географічних широт !
Йшла мова не за географію, а за історію й вплив клімату на хід історії .
Но вижу другое, шо мой батя , собравший 5 тысяч фолиантов в своё время и будучи в своё время чемпионом Запорожья по шахматам и ведущий инженер по автоматике обращался с пультом телека куда менее уверенней , чем мой сынишка в 6 лет . А в 9 лет уже попробовал переустановить (юзерским способом через прямое удаление) свою стрелялку на компе и сделал "конгениальный" интуитивный вывод , к которому многие мои коллеги программеры приходят путём долгих познаний , шо реестр Винды это полный булшит и это было ещё в те годы , когда Мелкийсофт не отказывался от реестрозависимой технологии COM в пользу управляемого байткода .
Так шо я больше люблю науку и прогресс , а не в стремление "вернуться в к природе" , т.е. в шкуры мамонта и в ритуалы публичной мастурбации в качестве культа плодородия ... и человеческих жертвоприношений соседской тёщи соседской рептилии !