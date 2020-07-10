УКР
Новини
Кількість жителів планети досягла 7,8 млрд осіб, - фонд "Населення Землі"

Кількість жителів планети досягла 7,8 млрд осіб, - фонд

Населення нашої планети щорічно збільшується на 82 млн осіб. Кожну секунду народжується в середньому 2,6 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це повідомив німецький фонд "Населення Землі" (Stiftung Weltbevölkerung - DSW) напередодні Всесвітнього дня народонаселення, що відзначається 11 липня.

Експерти DSW зазначають, що причиною триваючого зростання народонаселення є, серед іншого, велика кількість небажаних вагітностей, оскільки в багатьох регіонах, особливо в країнах третього світу, жінки і дівчатка не можуть вільно розпоряджатися своїм тілом. В цілому по всьому світу небажаними є дві з кожних п'яти вагітностей. Експерти зазначають, що виправити становище могли б сексуальна освіта і застосування протизаплідних засобів.

Особливо важка ситуація, за даними DSW, склалася в африканському регіоні на південь від Сахари, де доступу до протизаплідних засобів позбавлена ​​кожна друга жінка. Незважаючи на скорочення народжуваності в цьому регіоні за останні роки, тут на кожну жінку як і раніше доводиться 4,4 дитини (в середньому по світу - 2,4 дитини). В результаті кількість жителів цього регіону, згідно з прогнозами ООН, до 2050 року зросте з 1,3 млрд до 2,5 млрд осіб.

+5
Можно скоротити на 140 мільйонів.
руцкєє зайва раса на шарікє.
Для робот на шахтах во благо цивілізації їх буде достатньо і 5 мільйонів
10.07.2020 16:21 Відповісти
+1
И чтобы вы думали? Всё это следствие распространения элементарной гигиены, резко уменьшившее детскую смертность. А вот теперь и задумайтесь - хорошо это, или плохо.
10.07.2020 16:06 Відповісти
+1
Фильм Идиократия помаленьку воплощается в жизнь.
10.07.2020 16:07 Відповісти
А хороших людей - ещё меньше...
10.07.2020 16:01 Відповісти
певица марув отметила, что 4 млрд из них проживает в россии...
похоже, - это причина ее частых концертов там...там ее талант приумножен
10.07.2020 18:05 Відповісти
И чтобы вы думали? Всё это следствие распространения элементарной гигиены, резко уменьшившее детскую смертность. А вот теперь и задумайтесь - хорошо это, или плохо.
10.07.2020 16:06 Відповісти
Фильм Идиократия помаленьку воплощается в жизнь.
10.07.2020 16:07 Відповісти
"Каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка."
Источник:https://censor.net/n3207421
10.07.2020 16:15 Відповісти
Уже перевалило:
https://countrymeters.info/ru
10.07.2020 16:16 Відповісти
Тут интересней:
https://www.worldometers.info/ru/
10.07.2020 16:16 Відповісти
Можно скоротити на 140 мільйонів.
руцкєє зайва раса на шарікє.
Для робот на шахтах во благо цивілізації їх буде достатньо і 5 мільйонів
10.07.2020 16:21 Відповісти
Последние данные, недавно проскочили - на параше 96,7 миллионов.
10.07.2020 22:38 Відповісти
Коли ж кількість перейде в якість?
10.07.2020 16:25 Відповісти
Хто всрался? Африка конечно! Китаёзи и индусы громко смеются, и хлопают в ладоши от этих исследований.
Нам бы такую рождаемость. От казламордых уже и мокрого места не осталось бы. В самой расее...
10.07.2020 16:40 Відповісти
Совсем недавно 5 лярдов отмечали..
10.07.2020 16:48 Відповісти
 
 