Кількість жителів планети досягла 7,8 млрд осіб, - фонд "Населення Землі"

Населення нашої планети щорічно збільшується на 82 млн осіб. Кожну секунду народжується в середньому 2,6 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це повідомив німецький фонд "Населення Землі" (Stiftung Weltbevölkerung - DSW) напередодні Всесвітнього дня народонаселення, що відзначається 11 липня.

Експерти DSW зазначають, що причиною триваючого зростання народонаселення є, серед іншого, велика кількість небажаних вагітностей, оскільки в багатьох регіонах, особливо в країнах третього світу, жінки і дівчатка не можуть вільно розпоряджатися своїм тілом. В цілому по всьому світу небажаними є дві з кожних п'яти вагітностей. Експерти зазначають, що виправити становище могли б сексуальна освіта і застосування протизаплідних засобів.

Особливо важка ситуація, за даними DSW, склалася в африканському регіоні на південь від Сахари, де доступу до протизаплідних засобів позбавлена ​​кожна друга жінка. Незважаючи на скорочення народжуваності в цьому регіоні за останні роки, тут на кожну жінку як і раніше доводиться 4,4 дитини (в середньому по світу - 2,4 дитини). В результаті кількість жителів цього регіону, згідно з прогнозами ООН, до 2050 року зросте з 1,3 млрд до 2,5 млрд осіб.

