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Новости
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Количество жителей планеты достигло 7,8 млрд человек, - фонд "Население Земли"

Количество жителей планеты достигло 7,8 млрд человек, - фонд

Население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек. Каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом сообщил немецкий фонд "Население Земли" (Stiftung Weltbevölkerung - DSW) в преддверии отмечаемого 11 июля Всемирного дня народонаселения.

Эксперты DSW отмечают, что причиной продолжающегося роста народонаселения является, в числе прочего, большое количество нежелательных беременностей, поскольку во многих регионах, особенно в странах третьего мира, женщины и девочки не могут свободно распоряжаться своим телом. В целом по всему миру нежелательными являются две из каждых пяти беременностей. Эксперты отмечают, что исправить положение могли бы сексуальное просвещение и применение противозачаточных средств.

Особенно тяжелая ситуация, по данным DSW, сложилась в африканском регионе к югу от Сахары, где доступа к противозачаточным средствам лишена каждая вторая женщина. Несмотря на сокращение рождаемости в этом регионе за последние годы, здесь на каждую женщину по-прежнему приходится 4,4 ребенка (в среднем по миру - 2,4 ребенка). В результате число жителей этого региона, согласно прогнозам ООН, к 2050 году возрастет с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Автор: 

население (155) планета Земля (6)


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Топ комментарии
+5
Можно скоротити на 140 мільйонів.
руцкєє зайва раса на шарікє.
Для робот на шахтах во благо цивілізації їх буде достатньо і 5 мільйонів
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10.07.2020 16:21
+1
И чтобы вы думали? Всё это следствие распространения элементарной гигиены, резко уменьшившее детскую смертность. А вот теперь и задумайтесь - хорошо это, или плохо.
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10.07.2020 16:06
+1
Фильм Идиократия помаленьку воплощается в жизнь.
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10.07.2020 16:07
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А хороших людей - ещё меньше...
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10.07.2020 16:01 Ответить
певица марув отметила, что 4 млрд из них проживает в россии...
похоже, - это причина ее частых концертов там...там ее талант приумножен
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10.07.2020 18:05 Ответить
И чтобы вы думали? Всё это следствие распространения элементарной гигиены, резко уменьшившее детскую смертность. А вот теперь и задумайтесь - хорошо это, или плохо.
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10.07.2020 16:06 Ответить
Фильм Идиократия помаленьку воплощается в жизнь.
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10.07.2020 16:07 Ответить
"Каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка."
Источник:https://censor.net/n3207421
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10.07.2020 16:15 Ответить
Уже перевалило:
https://countrymeters.info/ru
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10.07.2020 16:16 Ответить
Тут интересней:
https://www.worldometers.info/ru/
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10.07.2020 16:16 Ответить
Можно скоротити на 140 мільйонів.
руцкєє зайва раса на шарікє.
Для робот на шахтах во благо цивілізації їх буде достатньо і 5 мільйонів
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10.07.2020 16:21 Ответить
Последние данные, недавно проскочили - на параше 96,7 миллионов.
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10.07.2020 22:38 Ответить
Коли ж кількість перейде в якість?
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10.07.2020 16:25 Ответить
Хто всрался? Африка конечно! Китаёзи и индусы громко смеются, и хлопают в ладоши от этих исследований.
Нам бы такую рождаемость. От казламордых уже и мокрого места не осталось бы. В самой расее...
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10.07.2020 16:40 Ответить
Совсем недавно 5 лярдов отмечали..
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10.07.2020 16:48 Ответить
 
 