Количество жителей планеты достигло 7,8 млрд человек, - фонд "Население Земли"
Население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек. Каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом сообщил немецкий фонд "Население Земли" (Stiftung Weltbevölkerung - DSW) в преддверии отмечаемого 11 июля Всемирного дня народонаселения.
Эксперты DSW отмечают, что причиной продолжающегося роста народонаселения является, в числе прочего, большое количество нежелательных беременностей, поскольку во многих регионах, особенно в странах третьего мира, женщины и девочки не могут свободно распоряжаться своим телом. В целом по всему миру нежелательными являются две из каждых пяти беременностей. Эксперты отмечают, что исправить положение могли бы сексуальное просвещение и применение противозачаточных средств.
Особенно тяжелая ситуация, по данным DSW, сложилась в африканском регионе к югу от Сахары, где доступа к противозачаточным средствам лишена каждая вторая женщина. Несмотря на сокращение рождаемости в этом регионе за последние годы, здесь на каждую женщину по-прежнему приходится 4,4 ребенка (в среднем по миру - 2,4 ребенка). В результате число жителей этого региона, согласно прогнозам ООН, к 2050 году возрастет с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
похоже, - это причина ее частых концертов там...там ее талант приумножен
Источник:https://censor.net/n3207421
https://countrymeters.info/ru
https://www.worldometers.info/ru/
руцкєє зайва раса на шарікє.
Для робот на шахтах во благо цивілізації їх буде достатньо і 5 мільйонів
Нам бы такую рождаемость. От казламордых уже и мокрого места не осталось бы. В самой расее...