"Усі мають платити податки": Зеленський виступив на підтримку закону про детінізацію АПК
Президент України Володимир Зеленський підтримує доопрацьований законопроєкт №3131-д про детінізацію виробництва сільгосппродукції. Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу у Волинській області.
Про це повідомляє УНІАН.
"Чесно кажучи, я за (законопроєкт 3131-д). Це один із тих законів, який виводить з тіні весь сектор фермерства. Усі мають бути білими, сірих і чорних не має бути. Саме про це закон", –сказав президент.
За словами глави держави, податки мають платити всі виробники, однак важливо, щоб законопроєкт не торкнувся звичайних селян, які тримають городи для себе.
Нагадаємо, 9 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва.
Він передбачає поетапне введення поставленого податкового зобов'язання. Це не додатковий податок, а мінімальна сума податку, яку має заплатити орендар. Дія закону стосується ділянок від 1 га і не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які перебувають в офіційній оренді.
Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств встановлено пільговий період у два роки, після чого буде встановлена ставка 2% від НГО (нормативної грошової оцінки), що становить близько 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлена ставка 4,5% НГО – приблизно 1215 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово – протягом трьох років: за 2021-й рік буде діяти ставка 3% НГО; за 2022-й– 3,5% НГО, за 2023-й–4% НГО; за 2024-й і надалі буде діяти ставка 4,5% НГО.
Зазначимо, що в суму входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. У разі, якщо сума податків на рік на гектар менша від встановленої суми поставленого податкового зобов'язання, орендар здійснює доплату різниці в місцевий бюджет.
1 Продолжешь наливать
2 Сначала заделаешь дыркиа а потом будешь наливать
Да конечно надо занятся ворами но проблема в том что по нашим законам ворами могут заниматся токо сами воры! как думаешь воры будут себя сажать?!!
Не надо обобщать: далеко не все воры, особенно в новой власти. Многих старых убрали, но не всех, ибо они опытные не только, как воры, но и как чиновники, а всех сразу не заменишь, надо искать баланс между опытными и честными чиновниками. Задача не из лёгких, посмотрим, как новая власть с ней справится.
Причём здесь не облагаемая налогом сумма к сворачиванию сбора налогов пока не переловят всех воров-коррупционеров?! Думать не пробовал?! Ну и где я наврал?!
Далее, какая сумма не облагается в Украине налогом? Скажем, если человек заработал меньше прожиточного минимума или меньше минималки... итд.
Следующий момент, ты говоришь про де-факто, а я спрашивал про де-юре. То, что люди хитрят с налогами я знаю, но не об этом речь.
Налоги в Украине:
1. налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% от заработной платы.
2. социальное страхование (единый социальный взнос - ЕСВ) - 22%. Это - отдельная история.
3. военный сбор - 1,5%.
(http://www.ubc.ua/articl_tax1.html )
Откуда 50%? Пенсионеры, которые получают пенсии из Пенсионного фонда Украины или госбюджета налог не платят. В то же время, если размер пенсии превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то налог придется заплатить - 18% от суммы пенсии.
Источник: http://finance.bigmir.net/budget/105119-Podohodnyj-nalog--Za-chto-i-skol-ko-budem-platit-
© Finance.bigmir.net
а налоги
1 НДС = 20%
2 ЕСВ = 22-35%
3 НДФЛ = 18%
4 Военный = 1.5%
Если пенсионер работает то на него все выше перечисленное вешается не зависимо от его доходов больше они минимума меньше открывай кошелек и плати!!! Сложить сможешь проценты вот и получишь 50%
https://i.factor.ua/law-23/section-100/article-25649/
https://i.factor.ua/law-23/section-100/article-25650/
2. Это не налог, а социальная страховка, ней ты зарабатываешь себе на пенсию, ибо оплачиваешь пенсию другим, чтобы потом и тебе её оплачивали.
3. О нём я сказал
4. О нём я тоже сказал.
-то в тебе суркіси самі круті уклоністи!?
-вони он через жадного баригу навіть не мають коштів щоб футболістам зарплатню платити..))
540 гр це на разі мішок картоплі!
В этом году Украина уже не сможет получить второй транш в рамках новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), который ожидался осенью.
Такое мнение выразил стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш.
Он отметил, что независимость НБУ была центральной темой новой 5-миллиардной программы stand-by. Вынужденная отставка Якова Смолия с поста главы центробанка и заявления президента Владимира Зеленского о том, какой должна быть денежно-кредитная политике, свидетельствуют, что независимость НБУ сейчас «в руинах», заявил экономист.
По мнению Эша, финансирование от других международных партнеров, например от Евросоюза, «также будет приостановлено до решения вопросов с МВФ».
Экономист отметил, что МВФ и рынки насторожила не только отставка Смолия, а и отказ Совета НБУ назначить Олега Чурия замглавы центробанка на второй срок, протестная акция с похоронными венками и гробом на въезде в поселок, в котором живет Смолий, а также заявления Зеленского о том, что гривне позволили слишком сильно укрепиться. Эш подчеркнул, что этими заявлениями президент подыгрывает промышленному лобби.
«Похоже, теперь Зеленский в союзе не только с [олигархом Игорем] Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ. Трудно понять, как все вышеперечисленное можно не считать подрывом независимости НБУ. Зеленский будто выстрелил по независимости НБУ из Джавелина», - заявил Эш.
Он добавил, что, вероятно, «реформы в Украине мертвы».
«Программа МВФ будет заморожена. Я ожидаю, что на пост главы НБУ выдвинут слабого кандидата, денежно-кредитная политика будет ослаблена, а нацвалюта девальвирует», - прогнозирует экономист.
https://zakusilov.livejournal.com/2944013.html
А от з паїв селюківських ,зелена погань,точно збирається вивернути.Чому б і ні ? Хто їх бунтувати на Київ поведе ? Сидітимуть по норах.
Поэтому получая даже социальное пособие с голоду в Европе не умрёшь.
ЗеДятлы, оно вас даже за баранов не считает, оно вас считает роялью, т.к. оно на вас положило то, чем имитировало игру на рояле.
-от тому твій барига недавно впопихах переписав на синулю ексдепутата 240 тисяч га накраденої земельки..
гектарів(тьху ти) глядачів. ОТо коштує білет на квартал 100 грн (я й безплатно б не пішов) - прикинули, що зал на тисячу місць. от із сто тисяч заплатіть 18 % подоходнього. НЕ подобається подоходній? Ну тоді 20% ПДВ.
-і саме дивне по їх декларуваннях урожайності що в країні стілько мало б вродити за кілька років)))))
-так що мабудь скоро і на комбайнах будуть ставити лічильники як у деяких країнах ставлють..
Я бы не платил клоунам ни копейки ..
Вот пример бабушка у нее 2 пая по 4 Га ..Получает по 20 000 грн за каждый ...Теперь у нее по вот этой лягушачьей бумаге выдурят 10 000 грн ...И так каждый год
Это покруче аферы Южаниной и Порошенка с эвробляхами будет ...Думаю что тут и будет конец клоунской власти и люди с вилами заполнят улицу Банковую
Вот так организовывались голодоморы...
Родина чинного президента за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки - мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Про це йдеться в свіжому випуску проєкту журналістських розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі". До президентства Володимир і Олена Зеленські були власниками 11 компаній, зареєстрованих в Україні. Серед них були й дотичні до ресторанного бізнесу. Та основна частина, звісно, пов'язані з концертами, шоу та телебаченням.
Зважаючи на статки подружжя, логічно припустити, що керували вони успішними корпораціями. Але ні. За документами - фірми були бідні, як церковні миші.
За даними сервісу відкритих даних YouControl, у цих компаній дуже мало, або й геть немає працівників. Та й власності в "імперії сміху" теж немає. Ані нерухомості, ні студій - не кажучи вже про землю чи торговельні марки. Є лише дві автівки у найзаможнішого - за даними YouControl - ТОВ "Квартал 95", що був заснований кіпрською "Green Family". Тут є навіть кількадесят робітників.
Аби перевірити цю інформацію, "Спостерігач" звернувся по допомогу до народного депутата Володимира Ар'єва. Він звернувся за відповідною інформацією до Державної фіскальної служби.
"Переважна більшість компаній містять у графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", - констатував нардеп.
Оскільки це чутлива бізнес-інформація, журналісти не можуть прямо говорити про конкретні цифри. Тож скористалися порівняннями й метафорами. Так, сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської. А її Mercedes-Benz S 500 4matic коштує 1 830 637 грн. Отже, можна приблизно розрахувати офіційний прибуток фірм. І тоді вийде майже вартість обох автівок подружжя, а це - 6,5 млн. грн.
"Якщо уявити собі, що Зеленські забрали собі весь прибуток із цих компаній, то це означає, що у них грошей могло би вистачити в крайньому випадку на одну кімнату із всього того житла, яке вони задекларували як придбане в період із 2014 по 2018 рік включно", - резюмував Ар'єв.
Але це іще не все. Як повідомляють розслідувачі, одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини. А одному із квартальних проєктів - держава ще й якось повернула гроші. Порівняно небагато, кількадесят тисяч гривень.
Отже, навіть без змоги назвати конкретні цифри зрозуміло - заробленого у цих компаніях із 2014 по 2018 роки ніяк не могло вистачити на придбану Зеленськими в цей час нерухомість, вказують журналісти.
"Заробляти від фірм легальним чином зі сплаченими податками на таку кількість нерухомості він фізично не міг. Підкреслюю - суто від фірм. А от можливо в самих фірмах він і отримував якісь там шалені зарплати. Дивіденди показують, що на таку кількість нерухомості у нього коштів не було", - наголосив нардеп.
Після відповіді на звернення Володимир Ар'єв вирішив подати запит про доходи родини Зеленських як фізосіб. І цілком можливо, що там можуть бути нові сюрпризи.