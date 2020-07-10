"Усі мають платити податки": Зеленський виступив на підтримку закону про детінізацію АПК

Президент України Володимир Зеленський підтримує доопрацьований законопроєкт №3131-д про детінізацію виробництва сільгосппродукції. Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу у Волинській області.

Про це повідомляє УНІАН.

"Чесно кажучи, я за (законопроєкт 3131-д). Це один із тих законів, який виводить з тіні весь сектор фермерства. Усі мають бути білими, сірих і чорних не має бути. Саме про це закон", –сказав президент.

За словами глави держави, податки мають платити всі виробники, однак важливо, щоб законопроєкт не торкнувся звичайних селян, які тримають городи для себе.

Нагадаємо, 9 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва.

Він передбачає поетапне введення поставленого податкового зобов'язання. Це не додатковий податок, а мінімальна сума податку, яку має заплатити орендар. Дія закону стосується ділянок від 1 га і не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які перебувають в офіційній оренді.

Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств встановлено пільговий період у два роки, після чого буде встановлена ставка 2% від НГО (нормативної грошової оцінки), що становить близько 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлена ставка 4,5% НГО – приблизно 1215 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово – протягом трьох років: за 2021-й рік буде діяти ставка 3% НГО; за 2022-й– 3,5% НГО, за 2023-й–4% НГО; за 2024-й і надалі буде діяти ставка 4,5% НГО.

Зазначимо, що в суму входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. У разі, якщо сума податків на рік на гектар менша від встановленої суми поставленого податкового зобов'язання, орендар здійснює доплату різниці в місцевий бюджет.