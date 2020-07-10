УКР
"Усі мають платити податки": Зеленський виступив на підтримку закону про детінізацію АПК

Президент України Володимир Зеленський підтримує доопрацьований законопроєкт №3131-д про детінізацію виробництва сільгосппродукції. Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу у Волинській області.

Про це повідомляє УНІАН.

"Чесно кажучи, я за (законопроєкт 3131-д). Це один із тих законів, який виводить з тіні весь сектор фермерства. Усі мають бути білими, сірих і чорних не має бути. Саме про це закон", –сказав президент.

За словами глави держави, податки мають платити всі виробники, однак важливо, щоб законопроєкт не торкнувся звичайних селян, які тримають городи для себе.

Нагадаємо, 9 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва.

Він передбачає поетапне введення поставленого податкового зобов'язання. Це не додатковий податок, а мінімальна сума податку, яку має заплатити орендар. Дія закону стосується ділянок від 1 га і не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які перебувають в офіційній оренді.

Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств встановлено пільговий період у два роки, після чого буде встановлена ставка 2% від НГО (нормативної грошової оцінки), що становить близько 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлена ставка 4,5% НГО – приблизно 1215 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово – протягом трьох років: за 2021-й рік буде діяти ставка 3% НГО; за 2022-й– 3,5% НГО, за 2023-й–4% НГО; за 2024-й і надалі буде діяти ставка 4,5% НГО.

Зазначимо, що в суму входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. У разі, якщо сума податків на рік на гектар менша від встановленої суми поставленого податкового зобов'язання, орендар здійснює доплату різниці в місцевий бюджет.

+52
заявил кекс который с 2014 года показывает убытки по всем своим компаниям, зато имеет миллионы в офшорках. очередная ссанина в глаза зебаранам
показати весь коментар
10.07.2020 16:02 Відповісти
+31
Сам тварь не платит, а все должны платить. Нет совести ни на копейку. Зеленский, твой Степанов брехливый, такой же как и ты, не так давно заявлял, что коронавирусную инфекцию в Украине будут лечить за счет государства. А что на самом деле? Оказалось, что это также брехня, оказалось что украинцы тратят на лечение от 9 тыс до 27 тыс гривен и из своего кармана. Куда вы, твари, дели деньги, выделенные на коронавирус? Куда дели помощь других государств и организаций? Где деньги, Зин? Раздеребанили, суки?
показати весь коментар
10.07.2020 16:06 Відповісти
+23
Интересно...А шо там с минимизацией налогов в конторах Моники в период с 2014 по 2019, и выводом активов за кордон?
показати весь коментар
10.07.2020 16:05 Відповісти
у кого виллы и яхты тот и ворует! это понятно и очевидно! ток мудаки этого не видят и не понимают! ток не надо мне про ЗАРАБОТАЛИ!! Яхты заработали Билл Гейтс, Стив Джобс и им подобные а наши именно УКРАЛИ!!! И УКРАЛИ С ТЕХ САМЫХ ПОДАТКИВ!! ТАК ЧТО ЛОХИ ПЛАТИТЕ!!!
показати весь коментар
10.07.2020 16:59 Відповісти
Як бачу, то тільки ти не лох. Що ти пропонуєш зробити, щоб ми всі жили щасливо і в достатку ?
показати весь коментар
10.07.2020 17:02 Відповісти
Скажем так наполовину ЛОХ! Потому что я понимаю что все у нас разворовывается властью но ничего сделать не могу! и в отличие от полных ЛОХОВ я не призываю платить ворам!!!
показати весь коментар
10.07.2020 17:03 Відповісти
Я тебе зрозумів. Дякую за відповідь.
показати весь коментар
10.07.2020 17:07 Відповісти
https://www.facebook.com/edunaUA/videos/582667819310391/ Коротко і по-суті від Кузьми.
показати весь коментар
10.07.2020 17:10 Відповісти
Если часть налогов разворовывается, то может надо заняться ворами, а не отменой налогов?
показати весь коментар
11.07.2020 00:03 Відповісти
если ты наливаешь воду в дырявое ведро то что бушь делать?
1 Продолжешь наливать
2 Сначала заделаешь дыркиа а потом будешь наливать

Да конечно надо занятся ворами но проблема в том что по нашим законам ворами могут заниматся токо сами воры! как думаешь воры будут себя сажать?!!
показати весь коментар
11.07.2020 08:33 Відповісти
Пример некорректный и не аналогичный: 1. дырку в ведре можно заделать быстро и практически идеально, а с воровством и коррупцией не удалось справиться ни одному государству; 2. ни одна страна не сворачивала уплату налогов, чтобы сначала разобраться с ворами, а потом снова собирать налоги с населения.

Не надо обобщать: далеко не все воры, особенно в новой власти. Многих старых убрали, но не всех, ибо они опытные не только, как воры, но и как чиновники, а всех сразу не заменишь, надо искать баланс между опытными и честными чиновниками. Задача не из лёгких, посмотрим, как новая власть с ней справится.
показати весь коментар
15.07.2020 05:05 Відповісти
sgreger
показати весь коментар
15.07.2020 08:26 Відповісти
???
показати весь коментар
15.07.2020 09:29 Відповісти
начнем с того что во всех цивилизованных странах есть гурппа людей которые платят налогов НОЛЬ!!!! В Украине таких нет!! так что про то что не одна страна не сворачивала уплату налогов уже ты НАБРЕХАВ!!!
показати весь коментар
15.07.2020 08:27 Відповісти
Да, есть малоимущие, которые получили за год меньше определённой суммы. Более того, для любого налогоплательщика эта сумма не облагается налогом. В Украине не так?

Причём здесь не облагаемая налогом сумма к сворачиванию сбора налогов пока не переловят всех воров-коррупционеров?! Думать не пробовал?! Ну и где я наврал?!
показати весь коментар
15.07.2020 09:30 Відповісти
да прикинь в Украине не так!! более того в процентном отношении чем у тебя меньше доход тем больше от него у тебя налоги! олигахи платят примерно 5%-15% а пенсионеры от 20% до 50%
показати весь коментар
15.07.2020 10:56 Відповісти
Бизнесмены могут списывать определённые суммы с налогов, и это есть в любой стране, поэтому, где налоги на них варварские, там они юлят и в среднем так и платят порядка 15%-20%. Система эта не совершенна, но это отдельный разговор.

Далее, какая сумма не облагается в Украине налогом? Скажем, если человек заработал меньше прожиточного минимума или меньше минималки... итд.

Следующий момент, ты говоришь про де-факто, а я спрашивал про де-юре. То, что люди хитрят с налогами я знаю, но не об этом речь.

Налоги в Украине:

1. налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% от заработной платы.
2. социальное страхование (единый социальный взнос - ЕСВ) - 22%. Это - отдельная история.
3. военный сбор - 1,5%.
(http://www.ubc.ua/articl_tax1.html )

Откуда 50%? Пенсионеры, которые получают пенсии из Пенсионного фонда Украины или госбюджета налог не платят. В то же время, если размер пенсии превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то налог придется заплатить - 18% от суммы пенсии.

Источник: http://finance.bigmir.net/budget/105119-Podohodnyj-nalog--Za-chto-i-skol-ko-budem-platit-
© Finance.bigmir.net
показати весь коментар
16.07.2020 07:30 Відповісти
Я живу в дефакто а не в деюре! деюре у меня бесплатная медицина иди бесплатно полечись!! так что мне лично насрать что у нас написано в бумажках их никто не выполняет!!
а налоги
1 НДС = 20%
2 ЕСВ = 22-35%
3 НДФЛ = 18%
4 Военный = 1.5%

Если пенсионер работает то на него все выше перечисленное вешается не зависимо от его доходов больше они минимума меньше открывай кошелек и плати!!! Сложить сможешь проценты вот и получишь 50%
показати весь коментар
16.07.2020 09:13 Відповісти
1. НДС платят все или богатые его не платят? Он входит в стоимость товара, который ты можешь покупать по тобой выбранной цене из имеющихся на этот товар. Мы говорим о налогах на зарплату. Сэкономил 20% на цене - компенсировал НДС.

https://i.factor.ua/law-23/section-100/article-25649/
https://i.factor.ua/law-23/section-100/article-25650/

2. Это не налог, а социальная страховка, ней ты зарабатываешь себе на пенсию, ибо оплачиваешь пенсию другим, чтобы потом и тебе её оплачивали.

3. О нём я сказал
4. О нём я тоже сказал.
показати весь коментар
17.07.2020 06:13 Відповісти
давай давай раскажи мне что у нас еще не налог! ХА ХА ХА!!!
показати весь коментар
17.07.2020 08:44 Відповісти
лол!а шо там у тебе суркіси котрі починали свій бізнес з продажу унітазів та відкрили в столиці країни біля консерваторії мало не перший в місті платний туалет...
-то в тебе суркіси самі круті уклоністи!?
-вони он через жадного баригу навіть не мають коштів щоб футболістам зарплатню платити..))
показати весь коментар
10.07.2020 17:15 Відповісти
для тебе ключовим є слово "суркіси" ?))) Ти читати вмієш чи тільки шукаєш знайомі літери ?
показати весь коментар
10.07.2020 17:23 Відповісти
Якщо платити, то нічого СБУ буде з фермерів вибивати для того щоб вивозити Петі на Мальдіви.
показати весь коментар
10.07.2020 18:29 Відповісти
вовочке на Кипр ты хотел написать?
показати весь коментар
11.07.2020 23:51 Відповісти
А кто не платит налогов? Собственники паев?) Серьезно? Клоун всех по себе равняет? Хотите себе увеличение налога в 10 раз? Вот просто так... И обьявят так, как будто вы не хотите платить налоги..
показати весь коментар
11.07.2020 00:26 Відповісти
Все, кроме "слуг народа". Они делалрируют покупку машин/домов в 10 раз ниже стоимости, чтобы не платить налоги, выводят деньги в оффшоры. А вы, простые Украинцы платите по полной.
показати весь коментар
10.07.2020 16:32 Відповісти
_При чем тут налоги?! Это не имеет вообще никакогго отношения к налогам. Очнись! Это - открытый грабёж! Цель - отобрать у людей их землю. Это бандиты! "Усі мають платити податки": Зеленський виступив на підтримку закону про детінізацію АПК - Цензор.НЕТ 106
показати весь коментар
10.07.2020 16:40 Відповісти
Ну що, дрібний фермер, маєш 1 чи 2 га? Плати більше. Зе прикольний, чи не так?
показати весь коментар
10.07.2020 16:36 Відповісти
ти хоть поняв що ти тут наср...1чи 2..-за один -540 гр...в сумму входит земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц...
540 гр це на разі мішок картоплі!
показати весь коментар
10.07.2020 17:19 Відповісти
Мешок картошки говорите?) Неделю назад посадили несколько га ее самой... Полили... Вчера проверили ее состояние... А она ВСЯ варенная... Пол ляма грн больше нет) И "мешка" картошки тоже нет) А несколько областей Юга вообще остались без зерновых... Сгорело все нафиг... Зато как прекрасно считать деньги в ЧУЖОМ кармане))) Да?))
показати весь коментар
11.07.2020 00:41 Відповісти
Нам страшні українські Зе-гніди (с)
показати весь коментар
10.07.2020 16:38 Відповісти
Это на столько я получу меньше за пай?
показати весь коментар
10.07.2020 16:43 Відповісти
Не на сколько... А вздумаешь обрабатывать сам - обдерут как липку)
показати весь коментар
11.07.2020 00:29 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3749603.html Режиму Зеленского в 2020 МВФ больше денег не даст - эксперт

"Усі мають платити податки": Зеленський виступив на підтримку закону про детінізацію АПК - Цензор.НЕТ 1249

В этом году Украина уже не сможет получить второй транш в рамках новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), который ожидался осенью.
Такое мнение выразил стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш.
Он отметил, что независимость НБУ была центральной темой новой 5-миллиардной программы stand-by. Вынужденная отставка Якова Смолия с поста главы центробанка и заявления президента Владимира Зеленского о том, какой должна быть денежно-кредитная политике, свидетельствуют, что независимость НБУ сейчас «в руинах», заявил экономист.
По мнению Эша, финансирование от других международных партнеров, например от Евросоюза, «также будет приостановлено до решения вопросов с МВФ».
Экономист отметил, что МВФ и рынки насторожила не только отставка Смолия, а и отказ Совета НБУ назначить Олега Чурия замглавы центробанка на второй срок, протестная акция с похоронными венками и гробом на въезде в поселок, в котором живет Смолий, а также заявления Зеленского о том, что гривне позволили слишком сильно укрепиться. Эш подчеркнул, что этими заявлениями президент подыгрывает промышленному лобби.
«Похоже, теперь Зеленский в союзе не только с [олигархом Игорем] Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ. Трудно понять, как все вышеперечисленное можно не считать подрывом независимости НБУ. Зеленский будто выстрелил по независимости НБУ из Джавелина», - заявил Эш.
Он добавил, что, вероятно, «реформы в Украине мертвы».
«Программа МВФ будет заморожена. Я ожидаю, что на пост главы НБУ выдвинут слабого кандидата, денежно-кредитная политика будет ослаблена, а нацвалюта девальвирует», - прогнозирует экономист.
https://zakusilov.livejournal.com/2944013.html
показати весь коментар
10.07.2020 16:44 Відповісти
Этот налог будет способствовать РАЗРУШЕНИЮ продовольственного фундамента страны, а на нём стоят все остальные отрасли экономики. И как только в стране появятся голодные рабочие, страна автоматически превратится в концентрационный лагерь. И тогда появится очередной лозунг с названием нации которую надо бить что бы спасти ту или иную страну. Вот теперь и думайте головами - "За кого голосовать на любых выборах", за фашика, за нацика, за олегархат, за инородца, как говаривал Ульянов, или за людей работающих на страну, Шушкевич, Горбулин, Патон, Люлька, Антонов, Коваль, Тимошенко.
показати весь коментар
10.07.2020 16:45 Відповісти
Ну,дякувати всевишньому,не доведеться платити податки з соток,дерев,здавати норму яєць і м'яса і шкіри забитих тварин.
А от з паїв селюківських ,зелена погань,точно збирається вивернути.Чому б і ні ? Хто їх бунтувати на Київ поведе ? Сидітимуть по норах.
показати весь коментар
10.07.2020 16:46 Відповісти
классика жанра: и тут Остапа понесло....
показати весь коментар
10.07.2020 16:49 Відповісти
А ничего, что во многих странах сельхозпроизводители на дотации государства.
Поэтому получая даже социальное пособие с голоду в Европе не умрёшь.
показати весь коментар
10.07.2020 16:56 Відповісти
ничего! у нас особый путь!!
показати весь коментар
10.07.2020 17:25 Відповісти
Манівцями легше?
показати весь коментар
10.07.2020 17:53 Відповісти
А можно просто забыть заплатить, как это делает один знакомый клоун?
показати весь коментар
10.07.2020 16:57 Відповісти
ВСЕ?!?@?! ДАЖЕ СОБСТВЕННИК КИПРСКОЙ ОФШОРНОЙ ФИРМЫ КВАРТАЛ 95?
ЗеДятлы, оно вас даже за баранов не считает, оно вас считает роялью, т.к. оно на вас положило то, чем имитировало игру на рояле.
показати весь коментар
10.07.2020 17:00 Відповісти
Правильно. Только не фермеры поставили рекорд. А бубоска с окружением под видом фермеров загнали налево зерно с госрезерва. Или забыло сообщение МВД?

"Усі мають платити податки": Зеленський виступив на підтримку закону про детінізацію АПК - Цензор.НЕТ 7992
показати весь коментар
10.07.2020 17:29 Відповісти
кун!держрезерв перевірили при зелі....а крали то по парашену!
-от тому твій барига недавно впопихах переписав на синулю ексдепутата 240 тисяч га накраденої земельки..
показати весь коментар
10.07.2020 17:45 Відповісти
Все-бы ничего. Только после смены кабмина госрезеов подвергали ревизии согласно процедуры. Недостачи не было.Так что это достижения именно твоего божества. Смачного.
показати весь коментар
11.07.2020 00:19 Відповісти
Сказал - как отрезал, офшорник и преступник!
показати весь коментар
10.07.2020 17:26 Відповісти
пральна, правильно: всі повинні платити податки - і аграрії, і артисти. кожен концерт по кількості гектарів (тьху ти) глядачів. ОТо коштує білет на квартал 100 грн (я й безплатно б не пішов) - прикинули, що зал на тисячу місць. от із сто тисяч заплатіть 18 % подоходнього. НЕ подобається подоходній? Ну тоді 20% ПДВ.
показати весь коментар
10.07.2020 17:33 Відповісти
...в Омані ...
показати весь коментар
10.07.2020 17:35 Відповісти
яке воно дурне ...
показати весь коментар
10.07.2020 17:37 Відповісти
українські "фермери порошенки,ахмєтов,гереги,веревські,косюки,бахматюки і т.д..поставили новий рекорд експорту зернових!!!
-і саме дивне по їх декларуваннях урожайності що в країні стілько мало б вродити за кілька років)))))
-так що мабудь скоро і на комбайнах будуть ставити лічильники як у деяких країнах ставлють..
показати весь коментар
10.07.2020 17:52 Відповісти
Надеюсь люди прийдут в Киев ...Вилы и коса считаються холоднвм оружием ?
Я бы не платил клоунам ни копейки ..
Вот пример бабушка у нее 2 пая по 4 Га ..Получает по 20 000 грн за каждый ...Теперь у нее по вот этой лягушачьей бумаге выдурят 10 000 грн ...И так каждый год
Это покруче аферы Южаниной и Порошенка с эвробляхами будет ...Думаю что тут и будет конец клоунской власти и люди с вилами заполнят улицу Банковую
показати весь коментар
10.07.2020 18:56 Відповісти
20000 даже за 10 гектар редко кто даёт.У меня 7га платят 9200 -ещё за ними нужно побегать и унижаться
показати весь коментар
10.07.2020 23:13 Відповісти
Комунистичесский террор продолжается!!!
Вот так организовывались голодоморы...
показати весь коментар
10.07.2020 19:03 Відповісти
Да, все должны платить налоги, кроме тебя, ты даже штраф не заплатил, за нарушение карантина, ты царь и бог, тебе всё дозволено, неприкасаемая личность.
показати весь коментар
10.07.2020 19:37 Відповісти
А чого ця падла каже 6000, а не 100000?
показати весь коментар
10.07.2020 21:51 Відповісти
Хай йому сплачують податкм його хазяї Путін Пушилін а українці йому нічого не винні. Смерть тварюці!
показати весь коментар
11.07.2020 00:07 Відповісти
Да да зеля заплачу точно как и ти)))
показати весь коментар
11.07.2020 22:30 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/sposterihach-diznavsia-skilky-podatkiv-splatyly-kompanii-v-iakykh-volodymyr-i-olena-zelenski-deklaruvaly-svoi-chastky-219185.html "Спостерігач": компанії, в яких Зеленські декларували свої частки - не платять податків та інших фіскальних зборів до українських бюджетів і фондів. Бо за документами - фірми бідні, як церковні миші
Родина чинного президента за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки - мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Про це йдеться в свіжому випуску проєкту журналістських розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі". До президентства Володимир і Олена Зеленські були власниками 11 компаній, зареєстрованих в Україні. Серед них були й дотичні до ресторанного бізнесу. Та основна частина, звісно, пов'язані з концертами, шоу та телебаченням.
Зважаючи на статки подружжя, логічно припустити, що керували вони успішними корпораціями. Але ні. За документами - фірми були бідні, як церковні миші.
За даними сервісу відкритих даних YouControl, у цих компаній дуже мало, або й геть немає працівників. Та й власності в "імперії сміху" теж немає. Ані нерухомості, ні студій - не кажучи вже про землю чи торговельні марки. Є лише дві автівки у найзаможнішого - за даними YouControl - ТОВ "Квартал 95", що був заснований кіпрською "Green Family". Тут є навіть кількадесят робітників.
Аби перевірити цю інформацію, "Спостерігач" звернувся по допомогу до народного депутата Володимира Ар'єва. Він звернувся за відповідною інформацією до Державної фіскальної служби.
"Переважна більшість компаній містять у графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", - констатував нардеп.
Оскільки це чутлива бізнес-інформація, журналісти не можуть прямо говорити про конкретні цифри. Тож скористалися порівняннями й метафорами. Так, сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської. А її Mercedes-Benz S 500 4matic коштує 1 830 637 грн. Отже, можна приблизно розрахувати офіційний прибуток фірм. І тоді вийде майже вартість обох автівок подружжя, а це - 6,5 млн. грн.
"Якщо уявити собі, що Зеленські забрали собі весь прибуток із цих компаній, то це означає, що у них грошей могло би вистачити в крайньому випадку на одну кімнату із всього того житла, яке вони задекларували як придбане в період із 2014 по 2018 рік включно", - резюмував Ар'єв.
Але це іще не все. Як повідомляють розслідувачі, одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини. А одному із квартальних проєктів - держава ще й якось повернула гроші. Порівняно небагато, кількадесят тисяч гривень.
Отже, навіть без змоги назвати конкретні цифри зрозуміло - заробленого у цих компаніях із 2014 по 2018 роки ніяк не могло вистачити на придбану Зеленськими в цей час нерухомість, вказують журналісти.
"Заробляти від фірм легальним чином зі сплаченими податками на таку кількість нерухомості він фізично не міг. Підкреслюю - суто від фірм. А от можливо в самих фірмах він і отримував якісь там шалені зарплати. Дивіденди показують, що на таку кількість нерухомості у нього коштів не було", - наголосив нардеп.
Після відповіді на звернення Володимир Ар'єв вирішив подати запит про доходи родини Зеленських як фізосіб. І цілком можливо, що там можуть бути нові сюрпризи.
показати весь коментар
12.07.2020 00:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 